Seminario de Neurociencia y Educación

Seminario Online de Neurociencia y Educación
Presentación
Las neurociencias son un conjunto de disciplinas científicas que estudian la función y el desarrollo del sistema nervioso: desde el nivel molecular hasta las bases neurobiológicas de la cognición y la conducta humana. En este contexto, la neuroeducación emerge como una nueva disciplina dentro de las ciencias de la educación que interactúa con la psicología, la educación y las neurociencias.
¡No te pierdas nuestros seminarios! Inicio: 14 de octubre
Acelera tu conocimiento en los temas que te apasionan.
La neuroeducación permite el desarrollo de nuevas prácticas pedagógicas y metodologías más eficientes para facilitar los procesos de aprendizaje y el desarrollo psicosocial del alumnado en el ámbito escolar. El curso de Neuroeducación proporciona conocimientos y orientaciones prácticas a profesionales de la educación aplicables a su acción docente.
El cerebro y el sistema nervioso central son la base biológica que sustenta el comportamiento y los procesos mentales humanos, aspecto que justifica o legitima que las neurociencias puedan tener cabida en aquellas ramas del conocimiento que consideren de utilidad estudiar el funcionamiento de este sustrato en la mejora de su desarrollo profesional.
El hecho de que estos conocimientos y la posible interacción provengan de la neurociencia proporciona a las disciplinas con las que interactúa más rigor científico y objetividad.
-
Inicio
12 jun 2024
-
100%
Online
-
Duración
1 mes
-
Idioma: Español, Catalán
-
Titulación: Propia
-
Créditos ECTS: 1
-
Precio: 241,5 €
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.