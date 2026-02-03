Seminario de Neurociencia y Educación

La neuroeducación permite el desarrollo de nuevas prácticas pedagógicas y metodologías más eficientes para facilitar los procesos de aprendizaje y el desarrollo psicosocial del alumnado en el ámbito escolar. El curso de Neuroeducación proporciona conocimientos y orientaciones prácticas a profesionales de la educación aplicables a su acción docente.

El cerebro y el sistema nervioso central son la base biológica que sustenta el comportamiento y los procesos mentales humanos, aspecto que justifica o legitima que las neurociencias puedan tener cabida en aquellas ramas del conocimiento que consideren de utilidad estudiar el funcionamiento de este sustrato en la mejora de su desarrollo profesional.

El hecho de que estos conocimientos y la posible interacción provengan de la neurociencia proporciona a las disciplinas con las que interactúa más rigor científico y objetividad.