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Próxima matrícula: abril 2027

Seminario Online de Neurociencia y Educación

Presentación

Las neurociencias son un conjunto de disciplinas científicas que estudian la función y el desarrollo del sistema nervioso: desde el nivel molecular hasta las bases neurobiológicas de la cognición y la conducta humana. En este contexto, la neuroeducación emerge como una nueva disciplina dentro de las ciencias de la educación que interactúa con la psicología, la educación y las neurociencias.
Matrícula abierta

¡No te pierdas nuestros seminarios! Inicio: 14 de octubre

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Acelera tu conocimiento en los temas que te apasionan.

La neuroeducación permite el desarrollo de nuevas prácticas pedagógicas y metodologías más eficientes para facilitar los procesos de aprendizaje y el desarrollo psicosocial del alumnado en el ámbito escolar. El curso de Neuroeducación proporciona conocimientos y orientaciones prácticas a profesionales de la educación aplicables a su acción docente.

El cerebro y el sistema nervioso central son la base biológica que sustenta el comportamiento y los procesos mentales humanos, aspecto que justifica o legitima que las neurociencias puedan tener cabida en aquellas ramas del conocimiento que consideren de utilidad estudiar el funcionamiento de este sustrato en la mejora de su desarrollo profesional.

El hecho de que estos conocimientos y la posible interacción provengan de la neurociencia proporciona a las disciplinas con las que interactúa más rigor científico y objetividad.
  • Inicio

    12 jun 2024

  • 100%

    Online

  • Duración

    1 mes

  • Idioma: Español, Catalán

  • Titulación: Propia

  • Créditos ECTS: 1

  • Precio: 241,5 €

Metodología 100% online

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Seminario de Neurociencia y Educación

Plan de estudios

Contenidos

1. Fundamentos de Neurociencia

1.1. Introducción a las neurociencias y a la neuroeducación

a) Neurociencia Cognitiva

b) Neuroeducación

1.2. Organización del sistema nervioso

a) Neuroanatomía funcional

b) Neuronas y comunicación neural

1.3. Desarrollo del cerebro

a) Epigenética: herencia frente a ambiente

b) Evolución ontogenética del cerebro

2. Neurobiología del comportamiento

2.1. Lateralización y lenguaje

a) Lateralización

b) Lenguaje

2.2. Aprendizaje, memoria y plasticidad

a) ¿Qué es el aprendizaje y la memoria?

b) ¿Cuáles son los cambios que se dan en el SN que sustentan el aprendizaje y la memoria?

c) Clasificación de los sitemas de aprendizaje y memoria

2.4. Emociones y funciones ejecutivas

a) Emociones

b) Sistemas cerebrales de la emoción

c) Emoción frente a razón

d) Funciones ejectuivas

e) Cervell emocional y social

3. Neuroeducación aplicada al aula

3.1. Relación cuerpo-mente

3.2. Atención y motivación

3.4. Cerebro emocional y social

Titulación

Superando este Seminario obtienes un Certificado UOC de Formación Continua.

Objetivos

Al final del curso de Neuroeducación, los y las estudiantes deberán haber adquirido los objetivos siguientes:

  • Conocer cómo está organizado el cerebro humano.
  • Aprender las principales etapas que tienen lugar en el desarrollo del cerebro.
  • Reconocer los diferentes factores que pueden incidir en los procesos de aprendizaje y memoria.
  • Identificar nuevas propuestas de las neurociencias para incorporarlas a la práctica educativa.
  • Diseñar prácticas pedagógicas neuroeducativas.

Competencias

La participación en este programa ofrece conocimiento sobre cómo aprende el cerebro humano y aumenta la capacitación profesional a maestros y docentes para llevar a cabo prácticas de aula neuroeducativas. El estudiante podrá adquirir las competencias siguientes:

  • Conocer cómo está organizado el cerebro y describir el funcionamiento de sus principales estructuras.
  • Ser capaz de comprender cómo participa el cerebro en los procesos de aprendizaje, memoria y plasticidad.
  • Ser capaz de contrastar y validar prácticas pedagógicas innovadoras y metodologías relacionadas con cómo aprende nuestro cerebro.
  • Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a la práctica docente.

Metodología

  • Participación en foros y debates.
  • Realización de actividades de reflexión y casos prácticos (individuales y/o en grupo).
  • Visualización de contenidos audiovisuales.
Seminario de Neurociencia y Educación

Profesorado

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    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Seminario de Neurociencia y Educación

Proceso de matrícula

Proceso de matrícula

  1. Formulario de matrícula

    Ve al apartado Matricúlate y rellena el formulario de matrícula del curso que hayas elegido.

  2. Formas de pago

    El pago se realiza con tarjeta de crédito o débito al finalizar el proceso de matrícula. El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

    Información sobre el desistimiento de matrícula

  3. Acceso al campus

    Una vez hecha la matrícula, recibirás las claves de acceso al campus. Te recomendamos que accedas para familiarizarte con el entorno. A lo largo del día del inicio de curso se activarán tus aulas virtuales en el campus.

  4. Precio y descuentos

    Consulta los descuentos de los que puedes beneficiarte. 

     

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos para los Seminarios, Cursos profesionalizadores, Programas de Desarrollo Profesional y el Curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Para Seminarios y Programas de Desarrollo Profesional, si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso. Si te interesa un Curso profesionalizador o el Curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, para saber si puedes acogerte a alguno de nuestros descuentos, déjanos tus datos de contacto y el departamento de asesoramiento al estudiante te informará.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

  • Comunidad UOC: 7 % de descuento
    Puedes obtener este descuento si has realizado en la UOC estudios de Asignaturas libres, del Centro de Idiomas Modernos, Seminarios de Desarrollo Continuo o una especialización. Si estáis estudiando un grado o máster universitario pero aún no os habéis titulado también se os aplicará el descuento de comunidad.
  • UOC Alumni: 10 % de descuento
    Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si os podéis acoger a alguno de los descuentos, lo tenéis que indicar en el momento de hacer la matrícula.

Si tu empresa u organización tiene un acuerdo con la UOC, podrás beneficiarte de descuentos y ventajas en tu matrícula. Más información.

Descuentos

Como estudiante de la UOC te puedes beneficiar de descuentos en tu matrícula. Consulta los descuentos disponibles.

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Preguntas Frecuentes

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Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

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17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

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18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

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19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

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17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

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18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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