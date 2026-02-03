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Propera matrícula: abril 2027

Seminari Online de Neurociència i Educació

Presentació

Les neurociències són un conjunt de disciplines científiques que estudien la funció i el desenvolupament del sistema nerviós: des del nivell molecular fins a les bases neurobiològiques de la cognició i la conducta humana. En aquest context, la Neuroeducació emergeix com una nova disciplina dins les ciències de l'educació que interactua amb la psicologia, l'educació i les neurociències.
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La Neuroeducació permet el desenvolupament de noves pràctiques pedagògiques i metodologies més eficients per facilitar els processos d'aprenentatge i el desenvolupament psicosocial de l'alumnat en l'àmbit escolar. El curs de Neuroeducació proporciona coneixements i orientacions pràctiques a professionals de l'educació aplicables a la seva acció docent.

El cervell i el sistema nerviós central són la base biològica que sosté el comportament i els processos mentals humans, aspecte que justifica o legitima que les neurociències puguin tenir cabuda en aquelles branques del coneixement que considerin útil estudiar el funcionament d'aquest substrat en la millora del seu desenvolupament professional.

El fet que aquests coneixements i la possible interacció provinguin de la neurociència proporciona a les disciplines amb què interactua més rigor científic i objectivitat.
  • Inici

    12 juny 2024

  • 100%

    Online

  • Durada

    1 mes

  • Idioma: Català, Castellà

  • Titulació: Pròpia

  • Crèdits ECTS: 1

  • Preu: 241,5 €

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

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Seminari de Neurociència i Educació

Pla d'estudis

Continguts

1. Fonaments de Neurociència

1.1. Introducció a les neurociències i a la Neuroeducació

a) Neurociència Cognitiva

b) Neuroeducació

1.2. Organització del sistema nerviós

a) Neuroanatomia funcional

b) Neurones i comunicació neural

1.3. Desenvolupament del cervell

a) Epigenètica: herència enfront d'ambient

b) Evolució ontogenètica del cervell

2. Neurobiologia del comportament

2.1. Lateralització i llenguatge

a) Lateralització

b) Llenguatge

2.2. Aprenentatge, memòria i plasticitat

a) Què és l'aprenentatge i la memòria?

b) Quins són els canvis que es donen en el SN que sustenten l'aprenentatge i la memòria?

c) Classificació de sistemes d'aprenentatge i memòria

2.3. Emocions i funcions executives

a) Emocions

b) Sistemes cerebrals de l'emoció

c) Emoció vs raó

d) Funcions executives

e) Substrat neuroanatòmic de les Funcions Executives

3. Neuroeducació aplicada a l'aula

3.1. Relació cos-ment

3.2. Atenció i motivació

3.3. Cervell emocional i social  

Titulació

Superant aquest Seminari obtens un Certificat UOC de Formació Contínua.

Objectius

Al final del curs de Neuroeducació, els i les estudiants hauran d'haver adquirit els objectius següents:

  • Conèixer com està organitzat el cervell humà.
  • Aprendre les principals etapes que s'esdevenen en el desenvolupament del cervell.
  • Reconèixer els diferents factors que poden incidir en els processos d'aprenentatge i memòria.
  • Identificar noves propostes de les neurociències per a incorporar-les a la pràctica educativa.
  • Dissenyar pràctiques pedagògiques neuroeducatives.

Competències

La participació en aquest programa ofereix coneixement sobre com aprèn el cervell humà i augmenta la capacitació professional a mestres i docents per dur a terme pràctiques d'aula neuroeducatives. L'estudiant podrà adquirir les competències següents:

  • Conèixer com està organitzat el cervell i descriure el funcionament de les principals estructures.
  • Ser capaç de comprendre com participa el cervell en els processos d'aprenentatge, memòria i plasticitat.
  • Ser capaç de contrastar i validar pràctiques pedagògiques innovadores i metodologies relacionades amb la manera com aprèn el nostre cervell.
  • Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica docent.

Metodologia

  • Participació en fòrums i debats.
  • Realització d'activitats de reflexió i casos pràctics (individual i/o en grup).
  • Visualització de continguts audiovisuals.
Seminari de Neurociència i Educació

Professorat

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Seminari de Neurociència i Educació

Procés de matrícula

Procés de matrícula

  1. Formulari de matrícula

    Ves a l'apartat Matricula't i emplena el formulari de matrícula del curs que hagis triat.

  2. Formes de pagament

    El pagament es fa amb targeta de crèdit o dèbit en acabar el procés de matrícula. El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

    Informació sobre el desistiment de matrícula

  3. Accés al campus

    Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al campus. Et recomanem que hi accedeixis per familiaritzar-te amb l'entorn. Al llarg del dia de l'inici de curs s'activaran les teves aules virtuals al campus.

  4. Preu i descomptes

    Consulta els descomptes dels quals et pots beneficiar.

     

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes pels Seminaris, Cursos professionalitzadors, Programes de Desenvolupament Professional i el Curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys. Pels Seminaris i Programes de Desenvolupament Professional, si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l’apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d’un, hauràs de triar el més beneficiós. Si t'interessa un Curs professionalitzador o el Curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys, per a saber si pots acollir-te a algun dels nostres descomptes, deixa'ns les teves dades de contacte i el departament d'assessorament a l'estudiant t'informarà.

En cas d’aplicar-te un d’aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d’acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l’Estat espanyol o per l’organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7’5%.  

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l’Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d’actes terroristes per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere, per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Comunitat UOC: 7 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC estudis d’Assignatures lliures, del Centre d’Idiomes Moderns, Seminaris de Desenvolupament Continu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat.

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a algun d’aquests descomptes ho heu d’indicar en el moment de fer la matrícula.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula. Més informació.

Descomptes

Com a estudiant de la UOC et pots beneficiar de descomptes en la matrícula. Consulta els descomptes disponibles.

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Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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