Seminari de Neurociència i Educació

Seminari Online de Neurociència i Educació
Presentació
Les neurociències són un conjunt de disciplines científiques que estudien la funció i el desenvolupament del sistema nerviós: des del nivell molecular fins a les bases neurobiològiques de la cognició i la conducta humana. En aquest context, la Neuroeducació emergeix com una nova disciplina dins les ciències de l'educació que interactua amb la psicologia, l'educació i les neurociències.
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La Neuroeducació permet el desenvolupament de noves pràctiques pedagògiques i metodologies més eficients per facilitar els processos d'aprenentatge i el desenvolupament psicosocial de l'alumnat en l'àmbit escolar. El curs de Neuroeducació proporciona coneixements i orientacions pràctiques a professionals de l'educació aplicables a la seva acció docent.
El cervell i el sistema nerviós central són la base biològica que sosté el comportament i els processos mentals humans, aspecte que justifica o legitima que les neurociències puguin tenir cabuda en aquelles branques del coneixement que considerin útil estudiar el funcionament d'aquest substrat en la millora del seu desenvolupament professional.
El fet que aquests coneixements i la possible interacció provinguin de la neurociència proporciona a les disciplines amb què interactua més rigor científic i objectivitat.
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Inici
12 juny 2024
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100%
Online
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Durada
1 mes
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Idioma: Català, Castellà
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Titulació: Pròpia
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Crèdits ECTS: 1
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Preu: 241,5 €
Metodologia 100% online
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