Unity Certified Developer
La UOC ha firmado un acuerdo con Unity, una de las empresas más importantes del mercado de videojuegos actual, con el objetivo de ofrecer un programa de certificaciones profesionales que te permitirán acreditar una formación muy solicitada en este ámbito. Hoy día, Unity es la única certificación profesional a escala mundial en la industria del videojuego, y una de las principales plataformas de desarrollo de estos productos de entretenimiento en el mundo. Con ella se han creado juegos como Aragami, Pokémon GO, Cuphead -premiado como mejor videojuego independiente en 2017- o Hollow Knight -uno de los mejor valorados por la comunidad-.
Gracias a esta colaboración, la UOC ofrece desde este curso académico la posibilidad de realizar los exámenes oficiales del certificado Unity Certified Developer, para acreditar los conocimientos profesionales vinculados al desarrollo y a la programación de videojuegos.
La UOC tiene una larga trayectoria de oferta de formación especializada en el ámbito de los videojuegos. Actualmente, ofrece el máster de Diseño y Desarrollo de Videojuegos, una titulación de orientación claramente profesional dirigida a estudiantes que quieran dedicarse al desarrollo de videojuegos con Unity, principal motor con el que se trabaja a lo largo de todo el programa por su relevancia dentro de la industria de los videojuegos. Cursando nuestro máster de Diseño y Desarrollo de Videojuegos te preparamos para la certificación de Unity Certified Developer.
Inscripción
Plazo cerrado
Ya sea porque estás empezando a trabajar en la industria del juego o porque aún estás estudiando, la certificación de Unity Certified Developer puede ayudarte a destacar en un sector profesional en pleno crecimiento.
Valida tus conocimientos sobre el diseño de juegos de base y las habilidades de programación en esta plataforma con la primera certificación para la industria del juego.
Una vez estés certificado, recibirás una insignia digital verificable que será tu credencial en el mundo de la industria del videojuego. Podrás añadirla a tu currículum, en un sitio web o en un blog, ponerla al pie del correo electrónico o compartirla en las redes sociales, como LinkedIn, Facebook y Twitter.
La certificación es válida durante dos años. Visita las preguntas frecuentes de la certificación de desarrollador para obtener más información. Puedes encontrar toda la información en el siguiente enlace.
- Precio: 250 euros.
- Pago por TPV o tarjeta.
- Ampliación hasta el 27 de junio.
- Plazas limitadas. Número de matrículas: 20.
- Fecha: 30 de junio.
- Horario: de las 10.00 h a las 12.00 h.
- Duración estimada de la prueba: 1 hora y 30 minutos.
- La prueba comenzará a las 10.30 h. Hay que presentarse media hora antes para el proceso de acreditación y acceso al espacio.
- Lugar: sede de la UOC de Barcelona del 22@, situada en la rambla del Poblenou, 156.
El examen está formado por 100 preguntas sobre 16 áreas temáticas. Se realiza con un ordenador, en línea y mediante un navegador.
Los formatos de preguntas incluyen preguntas tipo test, señalización de puntos, acciones de arrastrar y soltar, y aplicación de coincidencias. Una vez contestada una pregunta, no se puede dar marcha atrás.
Hay un límite de tiempo de 90 minutos para realizar el examen y deberás obtener una puntuación mínima del 70% para aprobarlo. En el navegador puede verse en todo momento el tiempo restante y cada vez que se finaliza el bloque de preguntas asociado a un área temática se muestra la puntuación alcanzada en ese bloque.
Para tener una visión detallada de los temas tratados en el examen, puedes consultar el siguiente documento: Objetivos del examen de certificación.
En cuanto se responde a la última pregunta del examen, inmediatamente se muestra por pantalla el resumen final de puntuaciones, dividido entre áreas temáticas, y la nota final, en una escala de 2.000 puntos. Si se supera la puntuación mínima de 1.400 puntos, el examen se considera aprobado.
A los pocos días, recibirás en la dirección de correo electrónico con la que te registraste un enlace para acceder a la cuenta con el que podrás gestionar la insignia digital como Unity Certified Developer. También, estarás dado de alta en el registro de profesionales certificados, que podrás consultar desde este enlace.
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