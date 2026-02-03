Certifica con la UOC tus conocimientos profesionales en desarrollo y programación de videojuegos

La UOC ha firmado un acuerdo con Unity, una de las empresas más importantes del mercado de videojuegos actual, con el objetivo de ofrecer un programa de certificaciones profesionales que te permitirán acreditar una formación muy solicitada en este ámbito. Hoy día, Unity es la única certificación profesional a escala mundial en la industria del videojuego, y una de las principales plataformas de desarrollo de estos productos de entretenimiento en el mundo. Con ella se han creado juegos como Aragami, Pokémon GO, Cuphead -premiado como mejor videojuego independiente en 2017- o Hollow Knight -uno de los mejor valorados por la comunidad-.

Gracias a esta colaboración, la UOC ofrece desde este curso académico la posibilidad de realizar los exámenes oficiales del certificado Unity Certified Developer, para acreditar los conocimientos profesionales vinculados al desarrollo y a la programación de videojuegos.

La UOC tiene una larga trayectoria de oferta de formación especializada en el ámbito de los videojuegos. Actualmente, ofrece el máster de Diseño y Desarrollo de Videojuegos, una titulación de orientación claramente profesional dirigida a estudiantes que quieran dedicarse al desarrollo de videojuegos con Unity, principal motor con el que se trabaja a lo largo de todo el programa por su relevancia dentro de la industria de los videojuegos. Cursando nuestro máster de Diseño y Desarrollo de Videojuegos te preparamos para la certificación de Unity Certified Developer.