Certifica amb la UOC els teus coneixements professionals en desenvolupament i programació de videojocs.

La UOC ha signat un acord amb Unity, una de les empreses més importants del mercat de videojocs actual, amb l'objectiu d'oferir un programa de certificacions professionals que et permetran acreditar una formació molt sol·licitada en aquest àmbit.



Avui dia, Unity és l'única certificació professional a escala mundial en la indústria del videojoc, i una de les principals plataformes de desenvolupament d'aquests productes d'entreteniment al món. Amb aquesta plataforma s'han creat jocs com Aragami, Pokémon GO, Cuphead –premiat com a millor videojoc independent l'any 2017– o Hollow Knight –un dels més ben valorats per la comunitat–.

Gràcies a aquesta col·laboració, la UOC ofereix des d'aquest curs acadèmic la possibilitat de fer els exàmens oficials del certificat Unity Certified Developer, per tal d'acreditar els coneixements professionals vinculats al desenvolupament i a la programació de videojocs.

La UOC té una llarga trajectòria d'oferta de formació especialitzada en l'àmbit dels videojocs. Actualment, ofereix el màster de Disseny i Desenvolupament de Videojocs, una titulació d'orientació clarament professional adreçada a estudiants que es vulguin dedicar al desenvolupament de videojocs amb Unity, el motor principal amb el qual es treballa al llarg de tot el programa a causa de la rellevància que té dins de la indústria dels videojocs. Cursant el nostre màster de Disseny i Desenvolupament de Videojocs et preparem per a la certificació de Unity Certified Developer.