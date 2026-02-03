Unity Certified Developer
La UOC ha signat un acord amb Unity, una de les empreses més importants del mercat de videojocs actual, amb l'objectiu d'oferir un programa de certificacions professionals que et permetran acreditar una formació molt sol·licitada en aquest àmbit.
Avui dia, Unity és l'única certificació professional a escala mundial en la indústria del videojoc, i una de les principals plataformes de desenvolupament d'aquests productes d'entreteniment al món. Amb aquesta plataforma s'han creat jocs com Aragami, Pokémon GO, Cuphead –premiat com a millor videojoc independent l'any 2017– o Hollow Knight –un dels més ben valorats per la comunitat–.
Gràcies a aquesta col·laboració, la UOC ofereix des d'aquest curs acadèmic la possibilitat de fer els exàmens oficials del certificat Unity Certified Developer, per tal d'acreditar els coneixements professionals vinculats al desenvolupament i a la programació de videojocs.
La UOC té una llarga trajectòria d'oferta de formació especialitzada en l'àmbit dels videojocs. Actualment, ofereix el màster de Disseny i Desenvolupament de Videojocs, una titulació d'orientació clarament professional adreçada a estudiants que es vulguin dedicar al desenvolupament de videojocs amb Unity, el motor principal amb el qual es treballa al llarg de tot el programa a causa de la rellevància que té dins de la indústria dels videojocs. Cursant el nostre màster de Disseny i Desenvolupament de Videojocs et preparem per a la certificació de Unity Certified Developer.
Inscripció
Termini tancat
Tant si comences a treballar a la indústria del joc com si encara estudies, la certificació de Unity Certified Developer et pot ajudar a destacar en un sector professional en ple creixement.
Valida els teus coneixements sobre el disseny de jocs de base i les habilitats de programació en aquesta plataforma amb la primera certificació per a la indústria del joc.
Una vegada estiguis certificat, rebràs una insígnia digital verificable que serà la teva credencial en el món de la indústria del videojoc. La podràs afegir al teu currículum, a un lloc web o a un blog, posar-la al peu del correu electrònic o compartir-la a les xarxes socials, com ara LinkedIn, Facebook i Twitter.
La certificació és vàlida durant dos anys. Visita les preguntes freqüents de la certificació de desenvolupador per a obtenir-ne més informació.
Pots trobar tota la informació en aquest enllaç.
- Preu: 250 euros.
- Pagament per TPV o targeta.
- Ampliació fins al 27 de juny.
- Places limitades. Número de matrícules: 20.
- Data: 30 de juny.
- Horari: de les 10.00 h a les 12.00 h.
- Durada estimada de la prova: 1 hora i 30 minuts.
- La prova començarà a les 10.30 h.
- Cal presentar-se mitja hora abans per als processos d'acreditació i accés a l'espai. Lloc: seu de la UOC al 22@, situada a la rambla del Poblenou, 156.
Temes de l'examen
L'examen consisteix en 100 preguntes sobre 16 àrees temàtiques. Es fa des d'un ordinador, en línia i mitjançant un navegador.
Els formats de les preguntes inclouen preguntes tipus test, senyalització de punts, accions d'arrossegar i deixar anar, i aplicació de coincidències. Un cop contestada una pregunta, no es pot fer marxa enrere.
Hi ha un límit de temps de 90 minuts per a fer l'examen i hauràs d'obtenir una puntuació mínima del 70% per a aprovar-lo. En el navegador es pot veure en tot moment el temps restant i cada cop que es finalitza el bloc de preguntes associat a una àrea temàtica es mostra la puntuació assolida en aquell bloc.
Per a tenir una visió detallada dels temes tractats a l'examen, pots consultar el document següent: Objectius de l'examen de certificació.
Tan bon punt es respon la darrera pregunta de l'examen, immediatament es mostra a la pantalla el resum final de puntuacions, dividit entre àrees temàtiques, i la nota final, en una escala de 2.000 punts. Si se supera la puntuació mínima de 1.400 punts, l'examen es considera superat.
Al cap de pocs dies, rebràs a l'adreça de correu electrònic amb la qual et vas registrar un enllaç per a accedir al compte amb què podràs gestionar la insígnia digital com a Unity Certified Developer. També, estaràs donat d'alta al registre de professionals certificats, que podràs consultar des d'aquest enllaç.
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