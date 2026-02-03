Màster universitari Online en Disseny i Programació de Videojocs
Presentació
El màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs de la UOC és un programa que et permet estudiar de manera 100% online els continguts més rellevants del disseny i el desenvolupament de videojocs. Si et vols dedicar a la programació de videojocs, aquesta és la teva millor opció.
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Del 13 de juliol al 21 de setembre.
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Per què estudiar el màster online de Disseny i Programació de Videojocs de la UOC?
El màster universitari online de Disseny i Programació de Videojocs de la UOC està plantejat per adaptar-se a tots els perfils d'accés, siguin tecnològics o no, encara que és recomanable tenir certs coneixements de programació.
El programa es basa en perfils i llenguatges més utilitzats en la indústria segons els indicadors dels actuals llibres blancs publicats, en centrem especialment en la programació, i fent servir com eina vehicular Unity, amb síntaxi C#. A través d'un molt alt nivell d'optativitat d'assignatures, pots especialitzar-te en altres llenguatges o eines, estudiants a fons, segons els teus interessos. Per exemple:
- Jocs muiltijugador (Unity, Photon, C#).
- La integració de l'ús de motors de tercers (DirectX, C++).
- Programació gràfica i efectes visuals (OpenGL, C++).
Les diferents assignatures del programa estan totalment orientades a projectes, supervisats per professionals de la indústria, sense necessitat d'un examen final, i sempre adaptat a un model a distància.
Per què estudiar el màster online de Disseny i Programació de Videojocs de la UOC?
El màster universitari online de Disseny i Programació de Videojocs de la UOC està plantejat per adaptar-se a tots els perfils d'accés, siguin tecnològics o no, encara que és recomanable tenir certs coneixements de programació.
El programa es basa en perfils i llenguatges més utilitzats en la indústria segons els indicadors dels actuals llibres blancs publicats, en centrem especialment en la programació, i fent servir com eina vehicular Unity, amb síntaxi C#. A través d'un molt alt nivell d'optativitat d'assignatures, pots especialitzar-te en altres llenguatges o eines, estudiants a fons, segons els teus interessos. Per exemple:
- Jocs muiltijugador (Unity, Photon, C#).
- La integració de l'ús de motors de tercers (DirectX, C++).
- Programació gràfica i efectes visuals (OpenGL, C++).
Les diferents assignatures del programa estan totalment orientades a projectes, supervisats per professionals de la indústria, sense necessitat d'un examen final, i sempre adaptat a un model a distància.
Des del primer moment, treballaràs les competències de programació i disseny, amb activitats pràctiques orientades a projectes, sempre adaptades al model a distància.
Enllaços d'interès
Exemples de treballs realitzats per l'estudiantat
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.