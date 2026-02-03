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Màster universitari Online en Disseny i Programació de Videojocs

Presentació

El màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs de la UOC és un programa que et permet estudiar de manera 100% online els continguts més rellevants del disseny i el desenvolupament de videojocs. Si et vols dedicar a la programació de videojocs, aquesta és la teva millor opció.
El teu màster, per menys de 2.900 €

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

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Sessions informatives sobre els programes d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Del 13 de juliol al 21 de setembre. 
Consulta la data de la sessió del teu programa.

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Per què estudiar el màster online de Disseny i Programació de Videojocs de la UOC?

El màster universitari online de Disseny i Programació de Videojocs de la UOC està plantejat per adaptar-se a tots els perfils d'accés, siguin tecnològics o no, encara que és recomanable tenir certs coneixements de programació.

El programa es basa en perfils i llenguatges més utilitzats en la indústria segons els indicadors dels actuals llibres blancs publicats, en centrem especialment en la programació, i fent servir com eina vehicular Unity, amb síntaxi C#. A través d'un molt alt nivell d'optativitat d'assignatures, pots especialitzar-te en altres llenguatges o eines, estudiants a fons, segons els teus interessos. Per exemple:

  • Jocs muiltijugador (Unity, Photon, C#).
  • La integració de l'ús de motors de tercers (DirectX, C++).
  • Programació gràfica i efectes visuals (OpenGL, C++).

Les diferents assignatures del programa estan totalment orientades a projectes, supervisats per professionals de la indústria, sense necessitat d'un examen final, i sempre adaptat a un model a distància.

Per què estudiar el màster online de Disseny i Programació de Videojocs de la UOC?


El màster universitari online de Disseny i Programació de Videojocs de la UOC està plantejat per adaptar-se a tots els perfils d'accés, siguin tecnològics o no, encara que és recomanable tenir certs coneixements de programació.

El programa es basa en perfils i llenguatges més utilitzats en la indústria segons els indicadors dels actuals llibres blancs publicats, en centrem especialment en la programació, i fent servir com eina vehicular Unity, amb síntaxi C#. A través d'un molt alt nivell d'optativitat d'assignatures, pots especialitzar-te en altres llenguatges o eines, estudiants a fons, segons els teus interessos. Per exemple:

  • Jocs muiltijugador (Unity, Photon, C#).
  • La integració de l'ús de motors de tercers (DirectX, C++).
  • Programació gràfica i efectes visuals (OpenGL, C++).

Les diferents assignatures del programa estan totalment orientades a projectes, supervisats per professionals de la indústria, sense necessitat d'un examen final, i sempre adaptat a un model a distància.

Des del primer moment, treballaràs les competències de programació i disseny, amb activitats pràctiques orientades a projectes, sempre adaptades al model a distància.

Enllaços d'interès

Exemples de treballs realitzats per l'estudiantat

Vídeo explicatiu del programa (Castellà)

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Aprèn amb:

Sessió informativa i exemples de treballs finals video link

Sessió informativa i exemples de treballs finals

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Màster universitari en Disseny i Programació de Videojocs

Pla d'estudis

60
ECTS
30
ECTS
Optativa
18
ECTS
Obligatòria
12
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

 

Primera Matrícula

Si et matricules per primera vegada del Màster Universitari de Disseny i Programació de Videojocs, et recomanem matricular-te d'un -o de part d'un- dels paquets d'assignatures següents:

Assignatures Paquet 1- Si tens coneixements de programació

Crèdits

6
6

Assignatures Paquet 2 - Si no tens coneixements de programació

Crèdits

6
6

 

Semestres

 

Semestre 1

Crèdits

       6
 
       6
Optativa 1
       6

 

Semestre 2

Crèdits

6
Optativa 2
6
Optativa 3
6

 

Semestre 3

Crèdits

Optativa 4
6
Optativa 5
6

 

Semestre 4

Crèdits

12

 

Perfil d'optativitat

Especialitat 1 Programació avançada

Crèdits

6
6
6

Especialitat 2 Creació d'experiències de joc

Crèdits

6
6
6

Càrrega lectiva

Per a obtenir la titulació de màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs l'estudiantat ha de superar 60 crèdits ECTS.

Per a completar el Màster universitari en Disseny i programació de videojocs, l'estudiantat ha de cursar 3 matèries obligatòries, 5 matèries optatives i el Treball final de màster, de 12 ECTS.

El màster ofereix la possibilitat d'intensificar el perfil professional de l'estudiant cursant una de les dues especialitats següents:

  • Creació d'experiències de joc
  • Programació avançada

El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per a adquirir les competències associades a l'assignatura. Un crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de treball de l'estudiant.

Treball final de màster

Els estudis de màster acaben amb l'elaboració d'un treball final. En el Màster Universitari de Disseny i Programació de Videojocs el treball final té 12 crèdits ECTS.

El treball final consisteix a fer un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del mateix programa. És una assignatura que l'estudiantat ha de cursar per a acabar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades amb el títol. Per això, per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

S'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en l'àmbit del desenvolupament de videojocs amb l'elaboració d'un projecte personal, consistent en un videojoc totalment funcional, dins de la temàtica o el gènere triat pel mateix estudiantat. La tutoria acadèmica de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

Treball final de màster


Els estudis de màster acaben amb l'elaboració d'un treball final. En el Màster Universitari de Disseny i Programació de Videojocs el treball final té 12 crèdits ECTS.

El treball final consisteix a fer un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del mateix programa. És una assignatura que l'estudiantat ha de cursar per a acabar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades amb el títol. Per això, per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

S'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en l'àmbit del desenvolupament de videojocs amb l'elaboració d'un projecte personal, consistent en un videojoc totalment funcional, dins de la temàtica o el gènere triat pel mateix estudiantat. La tutoria acadèmica de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és individual i es duu a terme amb la tutorització i la guia del tutor del treball, que acompanya l'estudiant perquè el pugui fer amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant, fer el seguiment del projecte i assessorar-lo en cadascun d'aquests aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final acaba amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball davant d'una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts:

1) El seguiment i l'elaboració

2) La memòria, producte, projecte o estudi final

3) La defensa

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus, una vegada s'hagi sol·licitat l'accés al programa.

+ Exemples de treballs finals de videojocs

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Recursos per l'aprenentatge

Els recursos d'aprenentatge d'aquest màster es posen a la disposició de l'estudiantat des de les aules del programa. Es proporcionen materials didàctics en diversos formats en suport digital, com també programari de desenvolupament i eines complementàries, també en suport digital, per a dur a terme les pràctiques i les activitats d'avaluació.

Totes les assignatures de programació del primer any (semestres 1 i 2) es basen en el motor comercial Unity. S'usa la versió personal.

Addicionalment, a la biblioteca es troba una biblioguia amb material de suport per a ajudar l'estudiant a programar i dissenyar el seu propi videojoc. En aquest espai es poden consultar els principals motors de videojocs, com Unity, obtenir nocions bàsiques de llenguatges de programació, (C++, C# i LUA), accedir a bancs de recursos gràfics i sonors, i trobar plataformes en les quals publicar els projectes.

Durada

El màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs té una durada mínima estimada d'un any acadèmic, distribuït en dos semestres, amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS.

Així i tot, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les possibilitats de dedicació i a la disponibilitat de temps.

D'aquesta manera, l'estudiantat pot decidir cada quadrimestre les assignatures que volen cursar. Per a això, en el moment de matricular-se, la UOC posa a la seva disposició dels estudiants una acció tutorial personalitzada que els proporcionarà assistència directa i l'assessorament necessari.

Complements de formació

Amb l'objectiu de compensar les possibles deficiències formatives, l'estudiantat que no sigui titulat de l'àrea d'Informàtica, Multimèdia o Telecomunicació, de l'àmbit de coneixement d'Enginyeria Informàtica i de sistemes, hauran de cursar fins a un màxim de 12 ECTS de complements formatius. La valoració dels complements que hauran de cursar la farà la Comissió d'Avaluació, que valorarà les competències prèvies i l'experiència professional de cada estudiant durant el període d'incorporació, abans que es matriculi.

Les assignatures previstes amb aquesta finalitat són les següents:

Si fos el cas, la realització dels complements formatius (una o dues assignatures) és obligatòria per poder obtenir la titulació.

 
IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu màster universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que, de forma transparent, l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari i cicle formatiu de grau superior pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en TIC
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector de les TIC: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en les TIC i set insígnies del curs de Google.

 

Màster universitari en Disseny i Programació de Videojocs

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

En el MU de Disseny i Programació de Videojocs es reconeixeran assignatures dels estudis previs del postgrau de Videojocs i del màster de Disseny i Desenvolupament de Videojocs de la UOC.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar l'estudiantat que vulgui convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

L'AEP no és un tràmit obligatori. Per a la sol·licitud de l'AEP només es considera vàlid l'últim expedient adaptat.

El resultat de l'avaluació d'estudis previs té validesa sempre que tingueu expedient obert a la UOC. Si sou estudiants de nova incorporació, tindrà validesa si us matriculeu el semestre immediatament posterior a la demanda del tràmit. En cas contrari, la vostra AEP caducarà i haureu de fer el tràmit de nou.

L'avaluació d'estudis previs, la fa una comissió presidida pel vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica i integrada pels directors dels programes de la UOC. Hi actua de secretari el responsable del tràmit de la Secretaria. Les funcions d'aquesta comissió són l'avaluació i la proposta de convalidacions, adaptacions i reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15% dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP

Màster universitari en Disseny i Programació de Videojocs

Professorat

Direcció de programa

  • Joan Arnedo Moreno
    Joan Arnedo Moreno

    Doctor en Arquitectura de Computadors (Univeristat Politècnica de Catalunya). La seva activitat docent es centra en el camp dels videojocs, la seguretsat informàtica, les xarxes i la programació. El seu àmbit d'investigació se centra en l'estudi dels jocs seriosos i la ludificació com a eina per l'aprenentatge.

Màster universitari en Disseny i Programació de Videojocs

Sortides professionals

Sortides professionals

Les principals sortides professionals del màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs són les següents:

  •  Disseny de videojocs (video game designer)
  •  Desenvolupament de videojocs (video game programmer i lead programmer)

Objectius

Atès que aquest programa se centra sobretot en els perfils de disseny de videojocs (video game designer) i de desenvolupament de programari (video game programmer i lead programmer), els objectius d'aprenentatge es poden resumir en els següents:

  • Saber conceptualitzar i dissenyar experiències de joc satisfactòries per al jugador.
  • Aprendre a desenvolupar la lògica dun videojoc amb lajuda de diferents eines tecnològiques (motors i biblioteques de videojocs).

Tot i que tots els estudiants perseguiran ambdós objectius d'aprenentatge al llarg del programa, per a cadascun dels perfils esmentats hi ha un itinerari específic dins del màster que permet estudiar-lo en molta més profunditat. En qualsevol cas, la part de programació sempre hi té un paper especialment rellevant.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs es dirigeix a les persones que tenen un títol vinculat amb els graus de tecnologies de la informació en els quals s'han desenvolupat competències de programació o desenvolupament de programari, i es volen especialitzar en el camp de la creació de videojocs, en el seu vessant més tècnic.

El programa forma professionals en els camps en què es projecta més demanda, segons el Llibre blanc del desenvolupament de videojocs a Espanya, com els de programador (Programmer) i dissenyador de jocs (Game Designer). Aquests rols seran capaços d'integrar-se en equips multidisciplinaris, aspecte clau en el camp dels videojocs, sigui en el context d'una gran empresa o en un estudi independent (indie).

El pla d'estudis del màster s'ha desenvolupat per a formar en competències tècniques, especialment vinculades al camp del disseny de jocs i la programació, amb un gran nivell d'optativitat, a fi de poder triar el camp en el qual l'estudiantat es vulgui especialitzar (per exemple, IA, multijugador).

Perfils


El màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs es dirigeix a les persones que tenen un títol vinculat amb els graus de tecnologies de la informació en els quals s'han desenvolupat competències de programació o desenvolupament de programari, i es volen especialitzar en el camp de la creació de videojocs, en el seu vessant més tècnic.

El programa forma professionals en els camps en què es projecta més demanda, segons el Llibre blanc del desenvolupament de videojocs a Espanya, com els de programador (Programmer) i dissenyador de jocs (Game Designer). Aquests rols seran capaços d'integrar-se en equips multidisciplinaris, aspecte clau en el camp dels videojocs, sigui en el context d'una gran empresa o en un estudi independent (indie).

El pla d'estudis del màster s'ha desenvolupat per a formar en competències tècniques, especialment vinculades al camp del disseny de jocs i la programació, amb un gran nivell d'optativitat, a fi de poder triar el camp en el qual l'estudiantat es vulgui especialitzar (per exemple, IA, multijugador). La visió purament artística té un paper secundari. A partir d'aquí, és possible configurar dues especialitats clarament diferenciades, que donen més o menys pes a la part de disseny del joc o de programació: a) Disseny d'experiències de joc i b) Programació avançada.

Per les característiques de les competències que es desenvolupen, el màster se centra gairebé exclusivament en l'orientació per projectes i dona una rellevància especial a la creació d'un portafolis personal que serveixi per a mostrar l'adquisició d'aquestes competències i com a carta de presentació en el món professional.

Coneixements, Habilitats i Competècies

Coneixements o continguts (Knowledge):

  • K1 - Comprendre el paper dels videojocs a la societat i el seu impacte.
  • K2 - Identificar les diferents mecàniques de joc existents i els efectes que tenen sobre el jugador.
  • K3 - Demostrar la comprensió del context i els principis del disseny intern d'un videojoc per tal de satisfer les necessitats de l'usuari final.
  • K4 - Dominar els diferents llenguatges de programació i eines (engines) existents per al desenvolupament de videojocs, així com les seves característiques principals.
  • K5 - Classificar els diferents algoritmes existents per al desenvolupament de la lògica interna d'un videojoc.

En el cas de l'especialitat de Programació Avançada, la formació rebuda permetrà:

  • K6a - Dominar els fonaments matemàtics i físics necessaris per al desenvolupament de la lògica interna dun videojoc.
  • K7a - Comprendre les característiques internes del pipeline de processament de gràfics i render-se en un videojoc.

Coneixements, Habilitats i Competècies


Coneixements o continguts (Knowledge):

  • K1 - Comprendre el paper dels videojocs a la societat i el seu impacte.
  • K2 - Identificar les diferents mecàniques de joc existents i els efectes que tenen sobre el jugador.
  • K3 - Demostrar la comprensió del context i els principis del disseny intern d'un videojoc per tal de satisfer les necessitats de l'usuari final.
  • K4 - Dominar els diferents llenguatges de programació i eines (engines) existents per al desenvolupament de videojocs, així com les seves característiques principals.
  • K5 - Classificar els diferents algoritmes existents per al desenvolupament de la lògica interna d'un videojoc.

En el cas de l'especialitat de Programació Avançada, la formació rebuda permetrà:

  • K6a - Dominar els fonaments matemàtics i físics necessaris per al desenvolupament de la lògica interna dun videojoc.
  • K7a - Comprendre les característiques internes del pipeline de processament de gràfics i render-se en un videojoc.
  • K8a - Categoritzar els diferents subsistemes, o motors interns, necessaris per desplegar funcionalitats de baix nivell dins un videojoc.

En el cas de l'especialitat de Creació d'Experiències de Joc, la formació rebuda permetrà:

  • K6b - Identificar els diferents elements que es poden utilitzar per crear interfícies d'usuari avançades, tant pel que fa al programari com al maquinari, i les propietats.
  • K7b - Demostrar la comprensió dels diferents mecanismes i estratègies existents per al disseny de so en un videojoc.
  • K8b - Dominar els diferents aspectes tècnics associats al disseny, modelatge i representació de figures i escenaris en un videojoc.

Habilitats o destreses (Skills):

  • S1 - Consultar de manera efectiva diverses fonts d'informació en llengua nativa o estrangera (principalment anglesa) durant el procés de desenvolupament d'un videojoc.
  • S2 - Analitzar, interpretar i redactar la documentació tècnica associada al procés de disseny i programació dun videojoc.
  • S3 - Considerar i mesurar l'impacte que té la introducció duna mecànica de joc específica sobre el jugador dun videojoc.
  • S4 - Actuar amb esperit crític en la revisió de qualitat tècnica i jugabilitat d'un videojoc per poder fer propostes de millora efectives i ajustades a la tecnologia disponible.
  • S5 - Utilitzar amb facilitat les eines assistides o motors (engines) utilitzats popularment en la indústria per al desenvolupament de videojocs (e.g. Unity).
  • S6 - Desenvolupar i depurar codi correcte i eficient en un llenguatge de programació específic per desenvolupar la lògica dun videojoc, dacord amb les especificacions de la documentació tècnica.

En el cas de l'especialitat de Programació Avançada, la formació rebuda permetrà:

  • S7a - Dissenyar i representar un esquema tècnic dels motors interns incorporats a la lògica d'un videojoc.
  • S8a - Aplicar algorismes que permetin generar efectes gràfics o sonors sense necessitat d'eines assistides o enginys (e.g. Unity).

En el cas de l'especialitat de Creació d'Experiències de Joc, la formació rebuda permetrà:

  • S7b - Utilitzar eines assistides o motors (engines) per modelar, animar i controlar la il·luminació i els efectes sonors en els elements i escenaris en un videojoc.
  • S8b - Utilitzar eines assistides o motors (engines) per dissenyar nivells d'un videojoc, seguint unes especificacions tècniques.

Competències (Competences):

  • C1 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
  • C2 - Desenvolupar el disseny conceptual dun videojoc en tota la seva extensió.
  • C3 - Triar els recursos tècnics necessaris (maquinari, biblioteques, assets) per garantir la implementació correcta del disseny conceptual d'un videojoc.
  • C4 - Comprendre i aplicar les tècniques necessàries per al maneig i la personalització d'eines o motors de programació de videojocs a partir de l'anàlisi dels avenços tecnològics del moment.
  • C6 – Ajustar la jugabilitat, l'aspecte gràfic i el sonor d'un videojoc per garantir la màxima immersió del jugador.

En el cas de lespecialitat de Programació Avançada, la formació rebuda permetrà:

  • C7a – Comprendre i utilitzar les tècniques de programació per a gràfics per ordinador i representació d'elements visuals en 2D o 3D.
  • C8a - Analitzar i desenvolupar larquitectura interna dun videojoc mitjançant el domini de la programació de dispositius i motors.
  • C9a - Utilitzar de manera eficient els recursos de maquinari de baix nivell per al desenvolupament o l'adaptació d'efectes visuals en un videojoc.

En el cas de l'especialitat de Creació d'Experiències de Joc, la formació rebuda permetrà:

  • C7b - Desenvolupar la tecnologia d'interfícies necessària per fer videojocs que es comportin de manera efectiva, eficient i accessible.
  • C8b - Implementar la tecnologia necessària per integrar continguts digitals d'acord amb els barems de qualitat.
  • C9b - Implementar nivells de videojocs mitjançant tota mena de tecnologies, que resultin immersius per al jugador.

El màster ofereix una formació d'orientació clarament professional, adreçada a persones que es vulguin dedicar al disseny i al desenvolupament de videojocs, amb un grau d'especialització d'acord amb dos perfils professionals:

  • Dissenyador (video game designer): professional del disseny de l'experiència de joc, de manera que sigui satisfactòria i immersiva per al jugador.
  • Desenvolupador de programari (video game programmer o lead programmer): professional capaç de programar la lògica del joc per transmetre lexperiència de joc dissenyada prèviament, dacord als requisits de la tecnologia de desenvolupament necessària.

Aquest màster no és habilitant.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Màster universitari en Disseny i Programació de Videojocs

Requisits d'accés

Criteris d'admissió

No hi ha criteris específics d'admissió per a l'estudiantat [amb titulació en l'àmbit d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació] procedents de:

  • Graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de la Enginyeria Informàtica;
  • Graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicacions;
  • Graus de l'àmbit de Multimèdia.

També es podran acceptar altres titulacions afins o equivalents segons la valoració de la Comissió de Titulació. En el moment de formalitzar l'accés, es demanarà a l'estudiantat que acrediti la seva competència en el camp de la programació (Aportant evidències professionals i/o estudis. També es pot demanar de realitzar una prova de nivell, per valorar si podrà accedir i poder seguir amb normalitat la titulació) o que cursin crèdits de formació compensatoris, sempre abans d'ingressar en el màster.

En el cas que no tinguin coneixements previs de programació, hauran de cursar fins a un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius.

Criteris d'admissió


No hi ha criteris específics d'admissió per a l'estudiantat [amb titulació en l'àmbit d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació] procedents de:

  • Graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de la Enginyeria Informàtica;
  • Graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicacions;
  • Graus de l'àmbit de Multimèdia.

També es podran acceptar altres titulacions afins o equivalents segons la valoració de la Comissió de Titulació. En el moment de formalitzar l'accés, es demanarà a l'estudiantat que acrediti la seva competència en el camp de la programació (Aportant evidències professionals i/o estudis. També es pot demanar de realitzar una prova de nivell, per valorar si podrà accedir i poder seguir amb normalitat la titulació) o que cursin crèdits de formació compensatoris, sempre abans d'ingressar en el màster.

En el cas que no tinguin coneixements previs de programació, hauran de cursar fins a un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius.

A més, es recomana un nivell de competència en llengua estrangera (anglès) equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, i una competència a nivell d'usuari en l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació.

Perfil d'ingrés recomanat

Per a cursar el màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:

  • Graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica;
  • Graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicacions;
  • Graus de l'àmbit de Multimèdia.

Per a titulacions afins de la branca de l'Enginyeria i l'Arquitectura o Ciències, es recomana un nivell de competència mínima en programació. En el cas de no disposar d'aquests coneixements, l'estudiantat haurà de cursar fins a un màxim de 12 ECTS de complements de formació:

  • Fonaments de programació (6 crèdits)
  • Disseny i programació orientats a objectes (6 crèdits)

L'acreditació de competències en programació es basarà en el reconeixement d'aquests 12 crèdits ECTS de formació compensatòria.

Perfil d'ingrés recomanat


Per a cursar el màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:

  • Graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica;
  • Graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicacions;
  • Graus de l'àmbit de Multimèdia.

Per a titulacions afins de la branca de l'Enginyeria i l'Arquitectura o Ciències, es recomana un nivell de competència mínima en programació. En el cas de no disposar d'aquests coneixements, l'estudiantat haurà de cursar fins a un màxim de 12 ECTS de complements de formació:

  • Fonaments de programació (6 crèdits)
  • Disseny i programació orientats a objectes (6 crèdits)

L'acreditació de competències en programació es basarà en el reconeixement d'aquests 12 crèdits ECTS de formació compensatòria.

Aquestes assignatures poden ser reconegudes per mitjà de les dues vies que s'indiquen a continuació, que no són mútuament excloents. La decisió del reconeixement la prendrà la Comissió d'Admissió.

  • Mitjançant el sistema de reconeixement acadèmic a partir de la titulació d'origen.
  • Mitjançant el sistema de reconeixement de l'experiència professional establert pel grau d'Informàtica de la UOC. Els apartats associats exclusivament amb aquestes assignatures es resumeixen en la taula següent.

Perfil professional

Desenvolupament de programari utilitzant llenguatges imperatius

Desenvolupament expert de programari utilitzant llenguatges imperatius

Desenvolupament o disseny UML de programari utilitzant llenguatges orientats a objectes (OO)

L'estudiantat que compleixi el reconeixement dels 12 crèdits podrà accedir directament al màster. En cas contrari, haurà de cursar les assignatures que li faltin en complements de formació, i sempre abans de fer el màster.

Requisits tecnològics

  • Ordinador amb arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínim de memòria i 40-80 GB d'espai de disc lliures. 
  • Sistema operatiu: preferiblement Windows 11 (o 10, però caducarà el 2025) i/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Es pot tenir qualsevol dels dos, un com a sistema operatiu principal i l'altre virtualitzat (per exemple, mitjançant VirtualBox). 
  • Per a ordinadors Apple MacOS amb Apple Silicon (M1/M2), l'estudiantat ha de ser conscient que no podrà fer servir bona part del programari docent. Es recomana disposar d'un ordinador amb un sistema alternatiu.

 
Màster universitari en Disseny i Programació de Videojocs

Matrícula i preu

* Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

** Matrícula estimada per a 60 crèdits ECTS, sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
60 Crèdits
Preu per crèdit (*)
25,82 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (*)
18,30 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
5,16 €/cr
Preu orientatiu a temps complet (1 any)**: 2.900,00 €

El preu orientatiu indicat en la taula està calculat segons un màster universitari de 60 crèdits. El preu final de la matrícula serà el resultant de la seva formalització efectiva.

DuradaPreu orientatiuPagament a terminis
A temps complet (1 any)4.330 €Fins a 9 quotes
A temps parcial (2 anys)4.840 € Fins a 17 quotes
Al teu ritme. Matrícula semestral sense mínim d'assignatures

Més informació: 

Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Pagament fraccionat

Flexibilitat per estudiar.

El teu màster, per menys de 2.900€

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

Com matricular-se

Aquests són els passos que has de seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja has cursat estudis amb nosaltres i els vols continuar, t'has d'adreçar a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis.  Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per facilitar la incorporació i l'assessorament a l'estudiantat, les matrícules efectuades del 22 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de "Recursos per a l'aprenentatge" i "Serveis de suport a l'aprenentatge". En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50 % dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5 % de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10% de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+   Consulta les condicions dels descomptes per a empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45% al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 28,20 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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