El màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs es dirigeix a les persones que tenen un títol vinculat amb els graus de tecnologies de la informació en els quals s'han desenvolupat competències de programació o desenvolupament de programari, i es volen especialitzar en el camp de la creació de videojocs, en el seu vessant més tècnic.

El programa forma professionals en els camps en què es projecta més demanda, segons el Llibre blanc del desenvolupament de videojocs a Espanya, com els de programador (Programmer) i dissenyador de jocs (Game Designer). Aquests rols seran capaços d'integrar-se en equips multidisciplinaris, aspecte clau en el camp dels videojocs, sigui en el context d'una gran empresa o en un estudi independent (indie).

El pla d'estudis del màster s'ha desenvolupat per a formar en competències tècniques, especialment vinculades al camp del disseny de jocs i la programació, amb un gran nivell d'optativitat, a fi de poder triar el camp en el qual l'estudiantat es vulgui especialitzar (per exemple, IA, multijugador). La visió purament artística té un paper secundari. A partir d'aquí, és possible configurar dues especialitats clarament diferenciades, que donen més o menys pes a la part de disseny del joc o de programació: a) Disseny d'experiències de joc i b) Programació avançada.

Per les característiques de les competències que es desenvolupen, el màster se centra gairebé exclusivament en l'orientació per projectes i dona una rellevància especial a la creació d'un portafolis personal que serveixi per a mostrar l'adquisició d'aquestes competències i com a carta de presentació en el món professional.