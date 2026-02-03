En el MU de Diseño y Programación de Videojuegos se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en el ámbito del desarrollo de videojuegos con la realización de un proyecto personal, consistente en un videojuego totalmente funcional, dentro de la temática o el género elegido por el mismo estudiantado. La tutoría académica de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster universitario de Diseño y Programación de Videojuegos. Es una asignatura que el estudiantado tiene que cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura se tiene que haber superado un número determinado de créditos del programa.

Los estudios de máster acaban con la elaboración de un trabajo final. En el máster de Desarrollo y Programación de Videojuegos el trabajo final tiene 12 créditos ECTS.

Trabajo final de máster

Los estudios de máster acaban con la elaboración de un trabajo final. En el máster de Desarrollo y Programación de Videojuegos el trabajo final tiene 12 créditos ECTS.

El trabajo final consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster universitario de Diseño y Programación de Videojuegos. Es una asignatura que el estudiantado tiene que cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura se tiene que haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el MU de Diseño y Programación de Videojuegos se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en el ámbito del desarrollo de videojuegos con la realización de un proyecto personal, consistente en un videojuego totalmente funcional, dentro de la temática o el género elegido por el mismo estudiantado. La tutoría académica de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es individual y se lleva a cabo con la tutorización y la guía del director del trabajo, que acompaña al estudiante para que pueda realizarlo con éxito. El director del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante, realizar el seguimiento del proyecto y asesorarlo en cada uno de estos aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante tiene que realizar una exposición del trabajo delante de una comisión de evaluación formada por tres miembros, que lo evalúan.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: 1) el seguimiento y la elaboración; 2) la memoria, producto, proyecto o estudio final realizado; y 3) la defensa.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, hay que consultar el plan docente, en la Secretaría del Campus, una vez se haya solicitado el acceso al programa.

+Ejemplos de trabajos finales de vídeojuegos