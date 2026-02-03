Máster universitario Online en Diseño y Programación de Videojuegos
Presentación
El máster universitario de Diseño y Programación de Videojuegos de la UOC es un programa 100 % online, abierto a todos los perfiles académicos, que permite formarte en el desarrollo de videojuegos, desde sus aspectos más básicos (diseño de videojuegos) hasta los más avanzados (lenguajes de programación), siguiendo los perfiles y herramientas más populares en la industria. Si quieres aprender cómo desarrollar un videojuego, esta es tu mejor opción.
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Del 13 de julio al 21 de septiembre.
Consulta la fecha de la sesión de tu programa.
¿Por qué estudiar el máster de Diseño y Programación de Videojuegos de la UOC?
El máster universitario online de Diseño y Programación de Videojuegos de la UOC está planteado para adaptarse a todos los perfiles de acceso, ya sean tecnológicos o no. Si no dispones de conocimientos previos básicos de programación, nosotros te formamos.
El programa se basa en los perfiles y lenguajes más usados en la industria según los indicadores de los actuales libros blancos publicados, centrándose especialmente en la programación, y usado como herramienta vehicular Unity, con sintaxis C#. A través de un muy alto nivel de optatividad de asignaturas, te podrás especializar en otros lenguajes o herramientas, estudiados a fondo, según tus intereses. Por ejemplo:
Juegos multijugador (Unity, Photon, C#)
La integración del uso de motores de terceros (DirectX, C++)
Programación gráfica y efectos visuales (OpenGL,C++)
Las diferentes asignaturas del programa están totalmente orientadas a proyectos, supervisados por profesionales de la industria, sin necesidad de un examen final, y siempre adaptado a un modelo a distancia.
Juegos multijugador (Unity, Photon, C#)
La integración del uso de motores de terceros (DirectX, C++)
Programación gráfica y efectos visuales (OpenGL,C++)
¿Por qué estudiar el máster de Diseño y Programación de Videojuegos de la UOC?
El máster universitario online de Diseño y Programación de Videojuegos de la UOC está planteado para adaptarse a todos los perfiles de acceso, ya sean tecnológicos o no. Si no dispones de conocimientos previos básicos de programación, nosotros te formamos.
El programa se basa en los perfiles y lenguajes más usados en la industria según los indicadores de los actuales libros blancos publicados, centrándose especialmente en la programación, y usado como herramienta vehicular Unity, con sintaxis C#. A través de un muy alto nivel de optatividad de asignaturas, te podrás especializar en otros lenguajes o herramientas, estudiados a fondo, según tus intereses. Por ejemplo:
Juegos multijugador (Unity, Photon, C#)
La integración del uso de motores de terceros (DirectX, C++)
Programación gráfica y efectos visuales (OpenGL,C++)
Las diferentes asignaturas del programa están totalmente orientadas a proyectos, supervisados por profesionales de la industria, sin necesidad de un examen final, y siempre adaptado a un modelo a distancia.
Enlaces de interés
Ejemplos de trabajos realizados por estudiantes
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
23 sept 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.