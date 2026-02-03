La UOC, la universidad flexible que se adapta a ti
Desde hace más de treinta años, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) es una institución pionera en aprendizaje en línea (e-learning).
Actualmente, es un referente mundial en educación superior en línea gracias a un modelo flexible, personalizado y orientado a las necesidades reales de los estudiantes.
Estudia con la mejor metodología
La metodología de la UOC está diseñada para ofrecer una experiencia de aprendizaje en línea, sin clases presenciales ni horarios. Este modelo permite al estudiante organizarse según su disponibilidad, y acceder a los contenidos y actividades desde cualquier lugar. El aprendizaje se basa en recursos digitales, acompañamiento docente y actividades prácticas orientadas a la realidad profesional.
No hay clases magistrales tradicionales, sino un sistema que fomenta la autonomía y la gestión del tiempo. Esta metodología es especialmente adecuada para profesionales que necesitan compaginar estudios con trabajo, responsabilidades familiares o viajes. Además, el apoyo continuo del profesorado y los tutores asegura un seguimiento personalizado a lo largo de todo el proceso formativo.
Estudia donde quieras y cuando quieras.
100 % en línea y a tu ritmo.
Compatible con trabajo y vida personal.
Itinerario formativo
La UOC ofrece un amplio abanico de opciones para construir un itinerario formativo completamente personalizado. El estudiante puede elegir entre diferentes titulaciones, especializaciones, optativas y menciones, y puede configurar un recorrido adaptado a sus intereses y objetivos profesionales. Además, el modelo de aprendizaje modular permite combinar programas de corta y media duración que pueden complementarse entre sí.
También hay opciones con diferentes requisitos de acceso y duraciones, lo que amplía las oportunidades formativas para distintos perfiles.
Matrícula
La matrícula flexible es uno de los pilares clave que definen la experiencia en la UOC.
La matrícula en la UOC destaca por la flexibilidad y la adaptabilidad a cada estudiante. No hay un mínimo obligatorio de asignaturas, lo que permite decidir la carga académica que puede asumirse cada semestre. El estudiante puede elegir tanto el número de asignaturas como el orden en el que las cursa, con el fin de adaptar el plan de estudios a sus necesidades personales y profesionales.
Esta libertad facilita una experiencia educativa a medida, especialmente útil para quien trabaja o tiene otros compromisos. Además, la planificación es totalmente personalizable.
Sin mínimo de asignaturas obligatorio.
Ritmo académico personalizado.
Orden de asignaturas flexible.
Facilidades de pago
La UOC facilita el acceso a la educación superior y se adapta a diferentes situaciones económicas y perfiles de estudiante.
La UOC ofrece varias opciones para facilitar el acceso a la educación superior y se adapta a diferentes situaciones económicas y perfiles de estudiante. Entre estas opciones, hay descuentos según el tipo de estudios, el colectivo o el rendimiento académico previo. Además, en determinadas titulaciones se puede optar por el pago fraccionado. También cuenta con becas y ayudas destinadas a apoyar a estudiantes con diferentes necesidades, con el objetivo de garantizar que ningún proyecto formativo quede interrumpido por motivos económicos.
Pago fraccionado.
Becas disponibles.
Descuentos activos.
¿Por qué la UOC es la mejor universidad en línea?
La UOC combina flexibilidad real, calidad académica y reconocimiento internacional, lo que la posiciona como una de las mejores opciones para estudiar en línea. Su modelo permite adaptar los estudios a cualquier momento vital, sin renunciar a una experiencia formativa exigente y orientada al mundo profesional.
Este equilibrio se ve reforzado por el posicionamiento de la universidad en rankings independientes, como el de la revista Times Higher Education, el ranking CYD o U-Ranking, que la sitúan como la primera universidad en línea del Estado español, así como por su presencia destacada entre las mejores universidades del mundo, según el ranking CWUR. Estos reconocimientos aportan valor al título, mejoran las oportunidades laborales y avalan la calidad del profesorado y del modelo educativo.
¿Por qué escoger la UOC?
Alta satisfacción de nuestros graduados y graduadas
77 % volvería a elegir la UOC
81 % está satisfecho con la titulación obtenida
Reconocimiento por parte de las empresas
Valoran la preparación del estudiantado UOC y sus titulaciones
Comunidad académica amplia
Más de 97.500 estudiantes activos
133.00 personas tituladas
Metodología online de calidad
Modelo educativo centrado en el estudiante
Acompañamiento docente personalizado
Una metodología compatible con la vida laboral
91 % compagina estudios con trabajo
Premios y reconocimientos internacionales
A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social
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