La UOC, la universitat flexible que s'adapta a tu

Estudia amb la millor metodologia
La metodologia de la UOC està dissenyada per oferir una experiència d'aprenentatge en línia, sense classes presencials ni horaris. Aquest model permet a l'estudiant organitzar-se segons la seva disponibilitat, i accedir als continguts i activitats des de qualsevol lloc. L'aprenentatge es basa en recursos digitals, acompanyament docent i activitats pràctiques orientades a la realitat professional.
No hi ha classes magistrals tradicionals, sinó un sistema que fomenta l'autonomia i la gestió del temps. Aquesta metodologia és especialment adequada per a professionals que necessiten compaginar estudis amb feina, responsabilitats familiars o viatges. A més, el suport continu del professorat i els tutors assegura un seguiment personalitzat al llarg de tot el procés formatiu.
Estudia on vulguis i quan vulguis.
100 % en línia i al teu ritme.
Compatible amb feina i vida personal.
Itinerari formatiu
La UOC ofereix un ampli ventall d'opcions per construir un itinerari formatiu completament personalitzat. L'estudiant pot triar entre diferents titulacions, especialitzacions, optatives i mencions, i pot configurar un recorregut adaptat als seus interessos i objectius professionals. A més, el model d'aprenentatge modular permet combinar programes de curta i mitjana durada que es poden complementar entre si.
També hi ha opcions amb diferents requisits d'accés i durades, fet que amplia les oportunitats formatives per a perfils diversos.
La matrícula
La matrícula flexible és un dels pilars clau que defineixen l'experiència a la UOC.
La matrícula a la UOC destaca per la flexibilitat i l'adaptabilitat a cada estudiant. No hi ha un mínim obligatori d'assignatures, fet que permet decidir la càrrega acadèmica que es pot assumir cada semestre. L'estudiant pot triar tant el nombre d'assignatures com l'ordre en què les cursa, a fi d'adaptar el pla d'estudis a les seves necessitats personals i professionals. Aquesta llibertat facilita una experiència educativa a mida, especialment útil per a qui treballa o té altres compromisos. A més, la planificació és totalment personalitzable.
Sense mínim d'assignatures obligatori.
Ritme acadèmic personalitzat.
Ordre d'assignatures flexible.
Facilitats de pagament
La UOC facilita l'accés a l'educació superior i s'adapta a diferents situacions econòmiques i perfils d'estudiant.
La UOC ofereix diverses opcions per facilitar l'accés a l'educació superior i s'adapta a diferents situacions econòmiques i perfils d'estudiant. Entre aquestes opcions, hi ha descomptes segons el tipus d'estudis, el col·lectiu o el rendiment acadèmic previ. A més, en determinades titulacions es pot optar pel pagament fraccionat. També disposa de beques i ajuts destinats a donar suport a estudiants amb diferents necessitats, amb l'objectiu de garantir que cap projecte formatiu queda aturat per motius econòmics.
Pagament fraccionat.
Beques disponibles.
Descomptes actius.
Per què la UOC és la millor universitat en línia?
La UOC combina flexibilitat real, qualitat acadèmica i reconeixement internacional, fet que la posiciona com una de les millors opcions per estudiar en línia. El seu model permet adaptar els estudis a qualsevol moment vital, sense renunciar a una experiència formativa exigent i orientada al món professional.
Aquest equilibri es veu reforçat pel posicionament de la Universitat en rànquings independents, com el de la revista Times Higher Education, el rànquing CYD o U-Ranking, que la situen com la primera universitat en línia de l'Estat espanyol, així com per la seva presència destacada entre les millors universitats del món, segons el rànquing CWUR. Aquests reconeixements aporten valor al títol, milloren les oportunitats laborals i avalen la qualitat del professorat i del model educatiu.
Per què triar la UOC?
Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades
77 % tornaria a triar la UOC
81 % està satisfet amb la titulació
Reconeixement per part de les empreses
Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions
Comunitat acadèmica àmplia
Més de 97.500 estudiants actius
133.000 persones titulades
Metodologia online de qualitat
Model educatiu centrat en l'estudiant
Acompanyament docent personalitzat
Una metodologia compatible amb la vida laboral
91 % compagina estudis amb treball
Premis i reconeixements internacionals
A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social
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