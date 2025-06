Cuando en 2018 la Asociación Internacional de Universidades (IAU, por sus siglas en inglés) invitó a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a participar en el clúster mundial de universidades para los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y como institución para liderar el ODS 3, de salud y bienestar, el mundo era un lugar bastante distinto al que es hoy. Apenas han pasado cuatro años, pero la pandemia, los impactos del cambio climático, la crisis de refugiados, los conflictos bélicos y económicos, las desigualdades y el auge del autoritarismo han dibujado un escenario de múltiples desafíos para la salud y el bienestar y, también, para la educación superior.

La 16.ª edición de la Conferencia General de la Asociación Internacional de Universidades, a la que la UOC asistió como invitada el pasado mes de octubre, dejó una serie de reflexiones e ideas sobre el futuro a corto y medio plazo de la educación superior, en general, y de las facultades, escuelas y departamentos e institutos de ciencias de la salud, en particular. Lecciones también que hay que tener presentes en la primera reunión presencial del SDG3 cluster for Health and Wellbeing, que se celebrará en marzo bajo el liderazgo de la UOC.

Las diez lecciones de la conferencia de la IAU

"La pandemia de COVID-19 ha reflejado el poder de la cooperación y el intercambio de información a la hora de responder a la emergencia sanitaria y desarrollar una vacuna en tiempo récord. Pero también ha resaltado cómo las desigualdades y el proteccionismo pueden afectar negativamente a la colaboración y el acceso a la salud", señala Liv Raphael, directora del clúster ODS 3 y parte del eHealth Center de la UOC, que participó, junto a Marc Graells, responsable del secretariado del clúster, en la última Conferencia General de la IAU. Estas son diez reflexiones que nos deja el encuentro:

La pandemia mostró la capacidad de adaptación de la educación superior en un contexto difícil, pero también sus fragilidades y vulnerabilidades. La COVID-19 contribuyó a acelerar tendencias existentes con anterioridad, como la brecha de acceso a la educación universitaria y a la tecnología para el aprendizaje en línea y la necesidad de aumentar la interdisciplinariedad. La situación sanitaria reforzó la idea de la necesidad de invertir en nuestros sistemas de atención a la salud, en investigación sobre enfermedades infecciosas y zoonóticas y en estrategias globales para responder a las pandemias. También resaltó la importancia de garantizar la equidad en el proceso científico para evitar el aumento de las desigualdades y el valor de la ciencia abierta para la construcción de sinergias y conocimientos globales. Además, la pandemia dejó clara la importancia de desarrollar las habilidades de resiliencia en estudiantes y profesionales de la salud, así como garantizar que todos ellos reciben el apoyo necesario para cuidar su salud mental. Por otro lado, la COVID-19 también ha supuesto nuevas oportunidades. La educación superior en remoto, que hace la internacionalización más accesible y respetuosa con el medio ambiente, y los enfoques de aprendizaje combinados y flexibles son cada vez más habituales. De cara al futuro, teniendo en cuenta el contexto cambiante, la educación superior debe replantearse qué hace y también cómo lo hace. Las instituciones de educación superior deben volverse más ágiles para adaptarse a un entorno cada vez más complejo. Necesitan una propuesta de valor clara y diferenciada. La transformación debe pasar por un aprendizaje centrado en el estudiante; una mayor atención al desarrollo de habilidades; múltiples canales de entrega y personalización; refuerzo de la equidad, la accesibilidad y el desarrollo sostenible, y el desarrollo de formatos más flexibles para apoyar a los estudiantes que combinan trabajo y estudios. La educación superior tiene una doble responsabilidad: capacitar a los estudiantes para el empleo y, al mismo tiempo, formar pensadores críticos y ciudadanos responsables. Los problemas globales requieren soluciones globales y ciudadanos globales, por lo que es clave adoptar un enfoque internacional. Sin embargo, no debe hacerse a expensas de la relevancia local y la fuerte conexión con las comunidades. La transformación requerirá gestionar las tensiones que existen en el sistema y garantizar que la visión futura esté alineada con la forma en la que las instituciones de educación superior miden el éxito

Educació superior i desenvolupament sostenible: el clúster ODS 3 de la IAU

En 2018, la Asociación Internacional de Universidades va designar a dieciséis universidades de todo el mundo para liderar un grupo de universidades que trabajaran en pro de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Gracias a las iniciativas impulsadas por el equipo de Globalización y Cooperación de la UOC y al posicionamiento internacional del eHealth Center, la IAU seleccionó a la UOC para liderar un equipo de universidades que cooperan con el fin de fomentar la comprensión y el uso del ODS 3, de salud y bienestar, en la educación superior con un enfoque internacional y multidisciplinario.

Durante los últimos cuatro años, el clúster ODS 3 de la IAU ha desarrollado su trabajo para promover la educación superior como herramienta que ayude a propiciar un enfoque integral de la salud que fomente la equidad y el bienestar en todo el mundo. Y lo ha hecho a través de cinco áreas prioritarias:

Cerrar la brecha entre ciencia, conocimiento y política.

Poner el foco sobre la equidad y una visión integrada de la salud, en la que la ciudadanía se encuentre en el centro.

Promover que se tengan en cuenta la voz y las necesidades locales.

Fomentar la colaboración y un enfoque por sistemas.

Aprovechar el poder del trabajo en línea y las metodologías y las herramientas de la salud digital.

Bajo el liderazgo del eHealth Center de la UOC, el clúster ODS 3 está formado por otras seis instituciones de educación superior: el Instituto Karolinska (Suecia), la Universidad de Makerere (Uganda), la Universidad de Caldas (Colombia), la Universidad Gadjah Mada (Indonesia), el University College de Dublín (Irlanda) y la Universidad de Sídney Occidental (Australia). En total, son siete miembros repartidos por los cinco continentes, integrados localmente y conectados nacional, regional y globalmente; son instituciones que dan forma a un clúster interdisciplinario formado por expertos en salud y educación superior.

El clúster ODS 3 inició su trabajo a principios de 2019. Tras más de un año de actividad, inevitablemente afectado por la pandemia, el grupo acordó, en otoño de 2020, la estrategia común que guiará sus acciones en el futuro, una estrategia que fue diseñada bajo los principios de una colaboración comprometida, inclusiva y abierta y un enfoque glocal, es decir, que busque soluciones localmente adecuadas, pero que comparta el conocimiento a escala global.

Además, en octubre de 2020, el clúster del SDG3 celebró, junto a la IAU, un seminario web titulado Higher education under examination: are we ready to train the future healthcare workforce?, completado con la publicación del paper Rethinking healthcare workforce education. En verano de 2022, se celebró el seminario web Exploring the nexus between health, equity and gender, también coorganizado por la IAU y la UOC.

Ahora, tras meses de reuniones y encuentros digitales, el clúster ODS 3 celebrará su primera reunión presencial en marzo de 2023, en la que compartirán conocimiento y aprendizajes sobre cómo están integrando el ODS 3 y los ODS relacionados en su institución, docencia e investigación para fomentar la equidad, la salud y el bienestar.