Se presenta como una herramienta útil en un contexto de rápida digitalización del sistema sanitario

La pandemia de la COVID-19 fue un catalizador para la digitalización del sistema sanitario: rápidamente se implementaron y consolidaron programas para realizar visitas virtuales o consultar resultados de pruebas en línea. Actualmente, España cuenta con una infraestructura de salud digital bastante desarrollada. Sin embargo, al mismo tiempo, ni la población ni el sistema de salud están todavía preparados para los servicios digitales.

Ante este escenario, es esencial tener herramientas para evaluar la alfabetización para la salud digital entre los usuarios del sistema sanitario: de esta forma, pueden diseñarse servicios adaptados a sus necesidades y capacidades. "No existen instrumentos que evalúen estos aspectos en las lenguas que hablamos nosotros, el catalán y el español. Ahora mismo se utiliza una herramienta totalmente insuficiente, porque solamente evalúa de qué forma los ciudadanos buscan información en internet, y actualmente la salud digital va mucho más allá", explica Eulàlia Hernández , investigadora del grupo de investigación Behavioural Design Lab (BDLab), integrado dentro del eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), y con una consolidada trayectoria en el ámbito de la alfabetización para la salud.

Hernández, que también es profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, ha liderado el estudio "Spanish and Catalan Versions of the eHealth Literacy Questionnaire: Translation, Cross-Cultural Adaptation, and Validation Study" (artículo de acceso abierto), publicado en el Journal of Medical Internet Research, una de las publicaciones internacionales de referencia en salud digital.

En este estudio, Hernández y otros investigadores del BDLab han traducido, adaptado y validado científicamente un instrumento para evaluar el perfil de los usuarios del sistema de salud en relación con la salud digital. Se trata de un cuestionario disponible en catalán y español, adaptado al entorno cultural y social de nuestro país y basado en el eHealth Literacy Questionnaire ( eHLQ ), un modelo que cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Las versiones catalana y española del eHLQ son cuestionarios psicométricos válidos para evaluar y describir cómo es la alfabetización para la salud digital de las personas en nuestro entorno. Ambas versiones pueden ser herramientas útiles para investigadores, decisores políticos y gestores de servicios de salud para explorar las necesidades, habilidades y competencias de la población. Se trata de una herramienta para actuar, no para obtener una puntuación vacía de significado", explica Hernández.

Utilizar tecnología para cuidar de nuestra salud

Para adaptar culturalmente y validar científicamente este instrumento, los investigadores analizaron datos de 400 catalanohablantes y 400 castellanohablantes mayores de edad. Los participantes eran una muestra estratificada por género, edad y zona geográfica del Estado español. Se tuvieron en cuenta variables como el nivel socioeconómico, el nivel educativo, el uso de la tecnología y el estado de salud, descrito por los propios participantes. Buena parte de las preguntas que tuvieron que contestar los usuarios para definir el perfil de alfabetización digital en salud giraban en torno a cómo utilizaban la tecnología en relación con su salud: por ejemplo, si la tecnología les ayudaba a decidir qué atención sanitaria les convenía más, si usaban los resultados de pruebas para entender cuestiones de salud, si aprendían rápidamente a utilizar las innovaciones en tecnología para la salud, si la tecnología les hacía sentir que participaban activamente en el cuidado de su salud, si consideraban que los servicios de salud digital se adaptaban a sus necesidades, etc.

Para Eulàlia Hernández, "este instrumento, además de permitir definir el perfil del usuario respecto a la alfabetización para la salud digital de la población, puede proporcionarnos datos interesantes sobre las interacciones y las experiencias con los servicios de salud digital, especialmente en un contexto de crecimiento de la digitalización de los servicios de salud en España y Cataluña".

La investigadora de la UOC es coordinadora de la Red Española para la Salud , una red de profesionales cuyo interés común es contribuir a mejorar el sistema de salud a partir de uno de sus pilares básicos: la alfabetización para la salud. Según Hernández, "está demostrado que la alfabetización se relaciona con una mejora de la salud. De hecho, la alfabetización para la salud no es un tema que debamos focalizar en absoluto en el ciudadano, sino en la relación del ciudadano con el sistema de salud, que es quien debe facilitar que la persona pueda promover su propia salud y la de su entorno, prevenir las enfermedades y disfrutar de una buena calidad de vida". "De hecho, yo veo la alfabetización para la salud como un equilibrio dinámico entre la cesión y la asunción de responsabilidades", afirma la investigadora.

Actualmente, el equipo del BDLab está analizando los perfiles de los usuarios. El próximo paso será difundir la herramienta y estudiar cómo implementarla en colaboración con el sistema sanitario.

Artículo: Hernández Encuentra, E.; Robles, N.; Angulo-Brunet, A.; Cullen, D.; del Arco, I. Spanish and Catalan Versions of the eHealth Literacy Questionnaire: Translation, Cross-Cultural Adaptation, and Validation Study. Journal of Medical Internet Research, 2024(26), e49227. DOI: 10.2196/49227.

Esta investigación contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3, salud y bienestar; 9, industria, innovación e infraestructuras, y 10, reducción de las desigualdades.