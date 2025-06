¿Cuáles son los principales retos para implantar programas de e-Salud?

Los principales retos incluyen la falta de infraestructura tecnológica adecuada, la resistencia al cambio por parte de algunos profesionales de la salud y la necesidad de capacitación continua para utilizar las nuevas tecnologías. También es crucial abordar problemas de ciberseguridad y privacidad de datos, así como garantizar la interoperabilidad entre diferentes sistemas y plataformas.

¿Y cómo pueden superarse?

Es necesario que las estrategias de salud digital estén integradas en la transformación digital a nivel gubernamental. Muchas veces el sector salud no está bien representado en las iniciativas de gobierno electrónico y no participa en las decisiones sobre estándares o sobre inversiones en infraestructura para conectividad y ancho de banda. También es necesario aumentar los recursos humanos especializados en todas las áreas de la salud digital, y áreas como inteligencia artificial o ciberseguridad requieren expertos con mucho conocimiento. Si no lo hacemos, comenzaremos a ver graves problemas de sesgos algorítmicos, perpetuación y aumento de inequidades, así como ciberataques con resultados catastróficos.

¿Puede poner algunos ejemplos de programas de e-Salud exitosos en Latinoamérica?

Un ejemplo notable es el programa SUS Digital en Brasil, que ha llegado a casi seis mil municipios, siendo el primero a nivel mundial con esa cobertura. Brasil también ha mostrado un liderazgo significativo en temas de e-Salud en las discusiones del G20. Otro ejemplo en Brasil es el programa de telemedicina, que ha permitido a médicos en áreas rurales acceder a consultas especializadas y ha mejorado significativamente la calidad de la atención en comunidades remotas.

En Chile, el sistema de registro electrónico de salud ha facilitado el seguimiento y la gestión de pacientes con enfermedades crónicas. Panamá ha creado una Comisión Nacional de Transformación Digital del Sector Salud, y Argentina, por un programa de interoperabilidad de datos de salud. Uruguay es pionero en la región de América con su iniciativa conocida como Salud.Uy. Estos programas demuestran cómo la e-Salud puede tener un impacto tangible en la mejora de los servicios de salud.

¿Cómo puede asistir la inteligencia artificial (IA) a los sistemas de salud? ¿Qué riesgos debemos tener en cuenta?

Si bien hay riesgos, debemos evitar que el temor paralice la tremenda innovación que puede traer la IA a los sistemas de salud. Estas tecnologías tienen un gran número de aplicaciones, por ejemplo, el análisis de grandes volúmenes de datos para identificar patrones y tendencias; la mejora de diagnósticos mediante algoritmos avanzados y la optimización de recursos y procesos administrativos. La IA puede ayudar a predecir brotes de enfermedades y ofrecer recomendaciones de tratamiento personalizadas basadas en datos de salud individuales. También puede optimizar la asignación de recursos y mejorar la equidad.

Es crucial considerar los riesgos, tales como la perpetuación de sesgos existentes en los datos, la falta de transparencia en los algoritmos y la privacidad de los pacientes. Sin embargo, el panorama de salud global actual requiere la adopción de la IA hoy mismo, no mañana. Para ello, es imprescindible actualizar marcos regulatorios para promover sistemas de salud más eficientes, equitativos y resilientes.

¿Cuál cree que debe ser el rol del eHealth Center de la UOC en un momento de transformación de los sistemas de salud?

El eHealth Center puede desempeñar un papel fundamental en la formación y capacitación de profesionales de la salud en el uso de tecnologías digitales, así como en la investigación y desarrollo de nuevas soluciones innovadoras. Además, puede actuar como centro de excelencia que promueve las mejores prácticas en e-Salud y facilita la colaboración entre diferentes actores, incluyendo gobiernos, organizaciones internacionales y el sector privado. La alfabetización digital es clave, y el eHealth Center podría ser un socio estratégico de la OPS en este tema, apoyando la capacitación continua y el desarrollo de competencias digitales esenciales para los trabajadores de salud en una era de transformación digital de la salud pública.