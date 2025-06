La segunda sesión del The eHealth What If Forum de la UOC, una nueva iniciativa del eHealth Center para hablar del futuro de la salud digital con todos los agentes implicados, puso el foco en Cataluña y en los cambios que las nuevas herramientas y soluciones digitales provocan a todos los niveles del sistema de salud.

Moderó la sesión Carme Carrion, subdirectora de Investigación de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, que mencionaba algunas de las iniciativas en curso, como La Meva Salut y eConsulta, y se preguntaba hasta qué punto estas herramientas son transformadoras y funcionan como es debido.

La mesa de expertos estaba formada por Oscar Solans, responsable funcional de eSalut, y Jordi Piera, director de la Oficina de la Estrategia de Salud Digital de Cataluña, ambos de la Generalitat de Cataluña; Mireia Sans, directora del CAP Comte Borrell de Barcelona y presidenta de la Sección Colegial de Médicos e-Salud del Colegio de Médicos de Barcelona, y Unai Sánchez, cofundador de la empresa HumanITcare, que comercializa servicios de salud digital para la monitorización de pacientes.

Como ya ocurrió en la primera sesión de este What If Forum, los expertos coincidieron en destacar el efecto catalizador de la pandemia en el despliegue masivo de herramientas que, como en el caso de La Meva Salut, tienen más de diez años de antigüedad y que en poco más de un año han pasado de 600.000 a 4.300.000 usuarios.

Ahora que la emergencia sanitaria está más controlada, la presencialidad ha vuelto a ganar terreno. Se consolida un cambio, un modelo híbrido que hay que dotar de recursos y hacer que sedimente. La idea de fondo, comentaban los expertos, es una transformación más profunda: por ejemplo, un plan terapéutico único, que integre desde la atención primaria hasta la hospitalaria. Dicha transformación mejora la seguridad del paciente y fomenta un uso racional de los medicamentos.

La cartera de iniciativas de salud digital que veremos implementar en los próximos años es amplia: todas las UCI conectadas, digitalización del proceso obstétrico, monitorización de pacientes crónicos o gestión de los trasplantes de forma integrada, homogeneización de la atención mental y, por vez primera, un modelo integrado y único de toda la atención ambulatoria.

Pero la transformación también debe llegar al uso que hacen del sistema la ciudadanía y los profesionales, y para ello necesita respaldo político al más alto nivel.

El acceso sin barreras temporales que ofrece La Meva Salut ha provocado una necesidad de inmediatez y la percepción como enfermedades de estados de salud, como el duelo o la menopausia, que son naturales y que no necesariamente requieren de una atención especializada o inmediata. La solución pasa tanto por el empoderamiento de los usuarios como por el acompañamiento desde la comunidad, con programas de concienciación y prevención sobre la salud que deberían actuar de forma transversal.

Además, los profesionales sanitarios, especialmente los de atención primaria, han asumido una serie de tareas burocráticas, de digitalización de datos y procesos, sin el acompañamiento de recursos ni de la formación necesaria.

El acceso universal y equitativo a los servicios de salud, tanto desde las poblaciones más aisladas como desde los colectivos más vulnerables, es ahora más posible que nunca. Sin embargo, hacerlo realidad pasa por conocer las necesidades de cada persona en cada momento y por los recursos de que se dispone para poder ofrecer el mejor servicio en cada caso.

Entre las herramientas que los expertos consideran claves para hacer evolucionar el sistema están las tecnologías de lenguaje natural, las tecnologías médicas y la tecnología ponible (wearables) o los algoritmos de inteligencia artificial. Pero el reto, insistían los expertos, no es tanto tecnológico como organizativo y cultural.

Las herramientas digitales no tienen que perpetuar las barreras del sistema actual, que derivan de la estructura de gestión de los servicios de salud actuales, sino que deben instaurar modelos de atención longitudinales, en que los distintos profesionales pueden interactuar con el paciente de forma orgánica y eficiente.

Así pues, necesitamos un modelo único, con un presupuesto único, escalable y flexible. Una solución que los expertos no creen que pueda desarrollarse del todo en un plazo de cinco o diez años, pero que sí que puede avanzar lo bastante rápida como para que en esos años se vean cambios significativos y se perciba todo el potencial que conlleva la transformación digital del sistema de salud catalán.