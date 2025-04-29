Ganadores de los Santander X 2025 Awards en la UOC

El espíritu emprendedor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) vuelve a sobresalir, esta vez en la edición 2025 del programa SantanderX, una iniciativa promovida por Banco Santander que reconoce y apoya los proyectos innovadores, startups y spin-offs más prometedores surgidos en el ámbito universitario.

En esta ocasión, la convocatoria ha galardonado un total de tres iniciativas emprendedoras y una start-up universitarias, con una dotación económica de 2.000 € y 4.000 € respectivamente.

Los proyectos emprendedores premiados han sido:

Xperiences

Xperiences VR es una startup que revoluciona la formación empresarial usando realidad virtual e inteligencia artificial para entrenar habilidades humanas como el liderazgo, la comunicación o la toma de decisiones. Ofrece experiencias inmersivas y evaluaciones automáticas en tiempo real gracias a un sistema inteligente. Su propuesta ha sido validada en más de 10 pilotos con éxito. Actualmente vende sesiones presenciales de alto impacto y se prepara para lanzar un modelo SaaS. Es pionera en el mundo hispanohablante en aplicar esta combinación tecnológica al desarrollo del talento.

Picofon

Consiste en un videojuego enfocado a mejorar la conciencia fonológica de niños de entre tres y siete años, una habilidad indispensable para el aprendizaje de la lectura.

El juego incorpora herramientas de inteligencia artificial, como el reconocimiento de voz y de movimientos corporales, e incluye elementos lúdicos y narrativos para que los niños se diviertan con la práctica de habilidades fonológicas

Accesibles

Accesibles es una start-up que ofrece soluciones inclusivas de accesibilidad cognitiva, comunicativa y sensorial basadas en inteligencia artificial. Su objetivo es transformar la educación, la información y la comunicación digital mediante tecnologías innovadoras. Su herramienta, Melvin, adapta los entornos digitales para hacerlos más comprensibles y accesibles, con recursos como la lectura fácil, los resúmenes inteligentes, la lengua de signos y los pictogramas.

La start-up universitaria premiada ha sido:

PlanetAI Space

PlanetAI Space es una startup que aplica inteligencia artificial y análisis de imágenes satelitales para detectar y cuantificar contaminantes como metano o CO₂, y monitorizar el estado del capital natural del planeta. Su tecnología permite anticipar, analizar y reducir el impacto de desastres ambientales de forma más eficiente y económica que los métodos tradicionales. Fundada por un equipo científico multidisciplinar, busca convertirse en una herramienta clave para la sostenibilidad global y el uso responsable de la IA.