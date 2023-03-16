Un norteamericano y un catalán ganan el premio de Literatura Digital

La tercera edición de estos premios, que tienen ya un gran reconocimiento internacional, ha confirmado el interés por los principales creadores de literatura digital de todo el mundo. Algunas de las obras premiadas en las dos ediciones anteriores han sido objeto de estudio en algunos congresos recientes sobre este ámbito, como el simposio The Future of Electronic Literature, celebrado en la Universidad de Maryland (EE.UU.), o el congreso e-poetry 2007, que tuvo lugar en la Universidad de París-VIII. Tanto por la calidad como por la cantidad de obras presentadas, esta edición evidencia el incremento del nivel de los participantes, hecho muy valorado por el jurado de los premios y que consolida la apuesta innovadora por el impulso de unos premios de estas características.

Las obras ganadoras

Premio de narrativa digital Deep Surface, la obra ganadora en la modalidad de narrativa (premio dotado con 2.500 euros), juega con la metáfora de la inmersión en la lectura y sus riesgos. Partiendo con ironía de un informe del gobierno norteamericano, que alertaba de la existencia de un "riesgo de la lectura", Stuart Moulthrop define su obra como nacida de una extraña relación amorosa "entre una máquina de lectura y un simulador de buceo, de inmersión libre". La obra no es solamente literaria, sino que va más allá con un planteamiento muy próximo al juego, aunque hay que entrar en la dimensión literaria para saber cómo jugar, cómo "respirar" y, por lo tanto, cómo continuar leyendo.



Premio Vicent Ferrer a la mejor obra en lengua catalana La casa sota el temps, de Isaías Herrero Florensa (premio Vicent Ferrer a la mejor obra en lengua catalana, dotado con 1.000 euros), indaga las posibilidades narrativas de la informática. Como explica Herrero, se trata de "Enigmas, juegos de palabras, poesía y prosa digital, imagen y sonido puestos a disposición de un universo virtual que, por el solo hecho de estar concebido, existe". La obra es un ejercicio que pretende la inmersión del usuario en un espacio virtual, diseñado y programado para proporcionar una experiencia que hace uso de las posibilidades de interacción aplicadas a la narrativa convencional. El lector es el protagonista de un viaje en el que distintos media se combinan para proporcionarle la libertad para explorar y a la vez construir el universo que se propone.

