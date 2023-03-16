Un norteamericano y un catalán ganan el premio de Literatura Digital

Un norteamericano y un catalán ganan el premio de Literatura DigitalStuart Moulthrop e Isaías Herrero ganan los III Premios Internacionales "Ciutat de Vinaròs" de Literatura Digital, convocados por el Ayuntamiento de Vinaròs y el grupo de investigación Hermeneia de la Universitat Oberta de Catalunya, con las obras Deep Surface (narrativa digital) y La casa sota el temps (mejor obra digital en lengua catalana "Vicent Ferrer"), respectivamente. Los dos autores también han sido ganadores ex aequo del premio de poesía digital, con las obras Under Language (del escritor y teórico norteamericano) y Universo Molécula (del autor catalán).
La tercera edición de estos premios, que tienen ya un gran reconocimiento internacional, ha confirmado el interés por los principales creadores de literatura digital de todo el mundo. Algunas de las obras premiadas en las dos ediciones anteriores han sido objeto de estudio en algunos congresos recientes sobre este ámbito, como el simposio The Future of Electronic Literature, celebrado en la Universidad de Maryland (EE.UU.), o el congreso e-poetry 2007, que tuvo lugar en la Universidad de París-VIII. Tanto por la calidad como por la cantidad de obras presentadas, esta edición evidencia el incremento del nivel de los participantes, hecho muy valorado por el jurado de los premios y que consolida la apuesta innovadora por el impulso de unos premios de estas características.
Las obras ganadoras
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Premio de narrativa digital
- Deep Surface, la obra ganadora en la modalidad de narrativa (premio dotado con 2.500 euros), juega con la metáfora de la inmersión en la lectura y sus riesgos. Partiendo con ironía de un informe del gobierno norteamericano, que alertaba de la existencia de un "riesgo de la lectura", Stuart Moulthrop define su obra como nacida de una extraña relación amorosa "entre una máquina de lectura y un simulador de buceo, de inmersión libre". La obra no es solamente literaria, sino que va más allá con un planteamiento muy próximo al juego, aunque hay que entrar en la dimensión literaria para saber cómo jugar, cómo "respirar" y, por lo tanto, cómo continuar leyendo.
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Premio Vicent Ferrer a la mejor obra en lengua catalana
- La casa sota el temps, de Isaías Herrero Florensa (premio Vicent Ferrer a la mejor obra en lengua catalana, dotado con 1.000 euros), indaga las posibilidades narrativas de la informática. Como explica Herrero, se trata de "Enigmas, juegos de palabras, poesía y prosa digital, imagen y sonido puestos a disposición de un universo virtual que, por el solo hecho de estar concebido, existe". La obra es un ejercicio que pretende la inmersión del usuario en un espacio virtual, diseñado y programado para proporcionar una experiencia que hace uso de las posibilidades de interacción aplicadas a la narrativa convencional. El lector es el protagonista de un viaje en el que distintos media se combinan para proporcionarle la libertad para explorar y a la vez construir el universo que se propone.
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Premio de poesía digital
- En Under language de Stuart Moulthrop, utilizando el doble sentido lingüístico y las estrictas reglas de uso que la obra impone, se presenta una reflexión sobre lo que significa escribir en el tiempo presente: cómo la escritura se entrecruza con el código, cómo, al utilizar el ordenador para crear (o para leer), también debemos tener en cuenta que hay un "lenguaje debajo", el de la programación informática, que forma parte indefectiblemente de la obra.
- Universo molécula de Isaías Herrero Florensa, la obra que comparte ex aequo con Under language el premio de poesía digital (dotado con 2.500 euros), es un excelente trabajo que pone en relación la estructura molecular de la materia con el funcionamiento del lenguaje literario poético, un rico y complejo sistema poético que, como las propiedades moleculares, utiliza varias formas de representación atendiéndose a su distinta complejidad: desde la más sencilla hasta los modelos tridimensionales.