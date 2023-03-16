Nuevos cursos de catalán en línea



Con los cursos de Català obert la UOC quiere también preparar a los estudiantes para presentarse a las pruebas interuniversitarias que permitirán obtener una certificación oficial, homologada por la Generalitat de Cataluña, de los niveles intermedio (antiguo nivel B) y de suficiencia (antiguo nivel C).



Para seguir el nivel intermedio, hay que tener un conocimiento elemental de la lengua que permita utilizarla en diversas situaciones comunicativas, aunque la competencia lingüística sea limitada. Para seguir el nivel de suficiencia, es necesario tener un conocimiento de la lengua equivalente al nivel intermedio y utilizarla con normalidad, oralmente y por escrito, en un amplio abanico de situaciones comunicativas.



Los cursos de catalán tendrán una duración de 120 horas y una extensión de 3 meses. Para superarlos, habrá que seguir la evaluación continua, que consta de un conjunto de actividades guiadas y comentadas por consultores expertos, que permite medir el aprendizaje progresivo del estudiante y la consecución de los objetivos del curso.



Los estudiantes que cursen el Català obert tendrán a su disposición un consultor, que es la persona que guía al estudiante durante todo el curso y lo orienta en las actividades de trabajo individual, resuelve las dudas de contenido y evalúa el progreso académico en el nivel en el que el estudiante se ha matriculado, de acuerdo con el plan docente diseñado.



Para matricularse en los cursos de Català obert no es necesario tener ninguna titulación académica.



Con respecto a los recursos didácticos, constan de un plan docente, de material multimedia de ocho módulos en cada uno de los cuales se trata una materia distinta (ortografía, morfología, sintaxis, léxico, comunicación oral, comprensión lectora, expresión escrita y una síntesis de historia de la lengua), de itinerarios de aprendizaje (que indican al estudiante los contenidos que hay que seguir para alcanzar los conocimientos que corresponden a cada uno de los niveles: intermedio y suficiencia) y de los recursos complementarios que hay en la red recogidos en el aula virtual y en el material didáctico.