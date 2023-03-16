El web 2.0, en los cursos de verano de la UOC



Qué características definen el blog, qué potencial tiene como medio de comunicación y cómo puede mejorarse el posicionamiento de una bitácora personal son sólo algunos de los aspectos que los alumnos estudiarán.



Durante el curso, impartido por Enric Gil, también se tratarán otras herramientas 2.0, como los wikis, los podcasts, los videopodcasts o el etiquetado social.





47 cursos más



La oferta educativa durante los meses de verano de la Universidad se completa con 47 cursos más, divididos en ocho especialidades: derecho y ciencias políticas, economía y empresa, humanidades, informática y multimedia, lenguas y culturas, psicología y educación, salud y nutrición, y sociedad de la información y de la comunicación.



Entre las demás propuestas destacan La administración local en red; El retorno de China a los mercados mundiales; Introducción a las intersecciones de arte, ciencia y tecnología; El etiquetado social en internet; Cultura tibetana contemporánea; Jóvenes, TIC y videojuegos; Dieta mediterránea (comer bien y conservarse sano), y Comunicar para triunfar.



Los cursos de verano de la Universitat Oberta de Catalunya están abiertos a todas las personas interesadas. El periodo de matriculación para los que no estudian en la UOC finalizará el 23 de mayo, mientras que los estudiantes UOC podrán inscribirse hasta el 2 de julio.





Tertulias abiertas de verano



Otra de las propuestas para el mes de julio de la UOC y la Universidad de las Islas Baleares (UIB) son las Tertulias abiertas de verano, una nueva actividad formativa basada en la combinación de actividades docentes presenciales, como mesas redondas y conferencias, que tendrán lugar en la sede de la UIB, y actividades docentes virtuales, como debates y foros, que se desarrollarán en el Campus Virtual de la UOC. Serán guiadas por profesores de ambas universidades y contarán con la presencia y la participación de reconocidos expertos.



Las tertulias tendrán por título «El turismo y las ciudades. La ciudad y los turistas» y «Ciudad y cultura». Esta actividad tendrá una carga de 2,5 créditos de libre configuración.



La lección inaugural de esta nueva actividad, «La gestión de la ciudad y los nuevos oficios del urbanismo», irá a cargo de Jordi Borja, director académico del área académica de Gestión de la Ciudad del Instituto Internacional de Posgrado de la UOC, y tendrá lugar en el campus de la UIB el día 7 de julio.





Programa de viajes



El viajero actual no se conforma con visitar un nuevo lugar, sino que exige descubrir el destino escogido en todas sus facetas, poniendo el acento en la sostenibilidad de la actividad turística en el territorio receptor, tanto desde un punto de vista ambiental como desde un punto de vista social. En este nuevo entorno, en el que el rigor en el conocimiento y en la información se convierte en clave en el verdadero viaje, la UOC pone en marcha el Programa de viajes.