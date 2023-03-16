La UOC ofrece cinco nuevos grados para el próximo curso

Grado de Educación Social



Se amplía la oferta de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación con la titulación de Educación Social. Esta nueva titulación en la UOC formará profesionales con los conocimientos científicos y humanos necesarios para actuar socioeducativamente con personas en situación de vulnerabilidad, así como en la promoción cultural y el derecho a la ciudadanía.



Grado de Comunicación y grado de Información y Documentación



Estos dos grados se inscriben en los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación. El grado de Comunicación formará los comunicadores del siglo XXI: profesionales polivalentes, preparados para desarrollar proyectos comunicativos en distintos soportes y medios con una perspectiva amplia e innovadora que incluye finalidades persuasivas, informativas y expresivas.



El grado de Información y Documentación formará profesionales emprendedores y multidisciplinares capaces de capturar, estructurar y facilitar la disponibilidad y el uso de la información en el marco de la sociedad del conocimiento.



Estas dos titulaciones son independientes de las tres licenciaturas que ya se ofrecían en el marco de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación. Es decir, los nuevos grados no sustituyen las licenciaturas de Comunicación Audiovisual, Documentación y Publicidad y Relaciones Públicas.



Grado de Lengua y Literatura Catalanas



Los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC ofrecerán el grado de Lengua y Literatura Catalanas. Esta titulación formará profesionales preparados para enseñar lengua y literatura y dar apoyo a las necesidades lingüísticas de las industrias culturales y las empresas de la sociedad, de la información y la comunicación.



En este caso, la oferta del grado de Lengua y Literatura Catalanas implicará la extinción progresiva de la actual Filología Catalana. Toda la información sobre esta extinción estará disponible mediante los canales de comunicación habituales del Campus Virtual.



Grado de Turismo



Los Estudios de Economía y Empresa ofrecerán el grado de Turismo. El grado de Turismo de la UOC proporcionará una formación de alto nivel y rigor, motivadora y planteada en contextos reales para los distintos ámbitos de la actividad turística. Su plan de estudios propone dar respuestas eficientes a los retos formativos que tiene el nuevo modelo de turismo del siglo XXI, con dos ejes básicos: la innovación y la sostenibilidad (social y ambiental).



Este grado implicará la extinción progresiva de la actual diplomatura de Turismo. Toda la información sobre esta extinción estará disponible mediante los canales de comunicación habituales del Campus Virtual.



Esta oferta de nuevos programas se irá ampliando a medida que vayan verificándose las distintas propuestas de grados y másteres universitarios que la UOC ha presentado al Consejo de Universidades.