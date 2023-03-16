La UOC ofrece el primer máster virtual de Estudios islámicos y árabes del Estado con expertos internacionalesEl Instituto Internacional de Posgrado (IIP) de la UOC ofrecerá, en el curso 2009-2010, el primer máster virtual de Estudios islámicos y árabes del Estado, que pretende dotar a los estudiantes de conocimientos fundamentales sobre el mundo islámico para que dispongan de elementos y criterios para entender, interpretar y leer estas realidades desde el punto de vista político, social y económico. El lanzamiento de la nueva oferta formativa, de las únicas de Europa, se ha dado a conocer en el marco de la mesa redonda «El mundo musulmán, entre el pasado y el futuro», en la que han participado la rectora, Imma Tubella, y Mustapha Chérif, director académico del máster, entre otros. El acto ha tenido lugar en Madrid y se ha centrado en aspectos fundamentales del mundo musulmán y de sus relaciones con Europa, además de su influencia cultural, el futuro de las relaciones euro-árabes y los retos políticos, económicos y culturales.
El objetivo de la nueva oferta formativa, que se impartirá en francés, es formar expertos y
especialistas en la civilización islámica, su cultura, sus interacciones culturales, sociales y
políticas en el mundo árabe y en Europa, con herramientas y conocimientos para analizar y entender
la civilización islámica desde un punto de vista científico y académico y no ideológico,
instrumentos culturales para permitir a los profesionales relacionarse con comunidades islámicas en
todos los ámbitos, y competencias científicas consolidas para el análisis de una realidad en
evolución continua.
El máster, de sesenta créditos, se desarrollará a lo largo de dos años y finalizará con un proyecto final de investigación. El aprendizaje está orientado a interpretar y conocer las principales fuentes de la religión islámica y sus valores, comprender las transformaciones y la diversidad del mundo islámico, analizar la evolución del pensamiento musulmán, analizar los acontecimientos políticos ligados a la presencia del islam en el Mediterráneo y sus interacciones con Europa, aprender fundamentos de diálogo intercultural e interreligioso, conocer las bases reguladoras de la economía y el derecho islámicos, aprender fundamentos de lengua árabe, etc.
Mustapha Chérif, el director académico del máster, es Docteur d'état des lettres de la Universidad de Toulouse y doctor en Sociología de la Sorbona de París. Es un experto reconocido en el ámbito internacional del diálogo entre culturas. Fue rector y fundador de la Universidad de Formación Continua de Argelia, ex ministro de Enseñanza Superior en Argelia y embajador en la ciudad del Cairo. El cuerpo de profesorado está formado por Anwar Moghith, Universidad de Helwan (Cairo); Mona Tolba, Universidad Ain Shams (Cairo); Charles Saint-Prot, director del Observatorio de Estudios Geopolíticos de París y profesor de la Universidad Descartes de París; Tahar mahdi, Universidad Católica de Lovaina; Benammar Yezli, Universidad de Orán; Ahmed Djebbar, Universidad de Ciencias y Tecnología de Lille; Eric Geoffroy, Universidad Marc Bloch de Estrasburgo; Frank Fregosi, director del máster Religion et Société de la Universidad de Aix-Marsella III; Ali Benmakhlouf, Universidad de Niza Sophia Antipolis; Youssef Courbage, director de investigación en el INED (Institut National d'Études Démographiques) de París; Mohamed Nabil Ali, Universidad de Al-Azhar (Cairo); Hadj Dahman, Universidad de la Alta Alsacia; Mohamed Amen Al-Midani, presidente del Centre Arabe pour l'Education au Droit International Humanitaire et aux Droits Humains, Lyon, y director adjunto del Groupe d'Etudes et des Recherches en Islamologie, Universidad Marc Bloch de Estrasburgo; Mohamed Haddad, Universidad de Manouba, Túnez.