Se trata de un máster semipresencial, que hará especial incidencia en los aspectos didácticos y de innovación, y que quiere dotar a los futuros profesores de los elementos necesarios para abordar su actividad profesional. Tiene un valor académico de 60 créditos ECTS y ofrece 100 plazas, 25 para cada una de las cuatro especialidades, que incluyen: Biología y Geología, Matemáticas, Inglés y Orientación educativa.

Para oficializar el inicio de este máster, y una semana antes de que empiecen las clases, el 3 de noviembre se celebrará el acto inaugural de la primera edición, que tendrá lugar a las 17.00 horas, en el auditorio del campus de la Ciutadella. Presidido por Josep Joan Moreso, rector de la UPF, estarán presentes Imma Tubella, rectora de la UOC; Josep Huguet, consejero de Innovación, Universidades y Empresa, y Ernest Maragall, consejero de Educación. La lección inaugural, con el título «De aprender a enseñar y de enseñar a aprender», irá a cargo de Miquel Berga, profesor del Departamento de Humanidades de la UPF.



Estructura del máster y competencias adquiridas

El máster de Formación de profesorado consta de un módulo genérico, cuatro especialidades y un prácticum. El módulo genérico (Fundamentos de la educación secundaria, de contenido psicopedagógico) lo deberán cursar todos los estudiantes independientemente de la especialidad por la que opten. De las cuatro especialidades que incluye, la UPF impartirá, de modo presencial, las de Biología y Geología, Matemáticas e Inglés. La especialidad de Orientación educativa y el módulo genérico serán impartidos por la UOC, en modalidad no presencial.

El máster se articula sobre un prácticum extenso (200 horas aproximadamente) que se desarrolla a lo largo de 10-12 semanas en centros de secundaria, mediante de un convenio con el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña. El objetivo del prácticum es que, simultáneamente con la adquisición de recursos didácticos, éstos puedan ser contrastados en la práctica diaria del centro de enseñanza.

Con este máster se pretende que los estudiantes adquieran una serie de competencias y habilidades, como integrar los conocimientos adquiridos para poder emitir juicios y tomar decisiones en situaciones complejas, y saberlos razonar y comunicar; abordar la resolución de problemas por medio de la aplicación de los conocimientos adquiridos y del trabajo en equipo; conocer el potencial educativo de las TIC y utilizarlas como herramientas al servicio de la innovación y la mejora educativas, o mantener una actitud crítica con respecto al entorno social e institucional.

Los idiomas con que se impartirá la docencia en el máster, que tiene una duración de un curso académico —pero que se podrá cursar a tiempo parcial a lo largo de dos cursos académicos en caso justificado—, serán el catalán, el español y el inglés (5%), aunque la especialidad de Inglés se impartirá toda en dicho idioma.

