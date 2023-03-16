El sector inmobiliario ha dado un enorme vuelco en lo que respecta a su magnitud y a las técnicas de gestión, lo que lo ha llevado a convertirse en un mercado altamente especializado y competitivo. Así, este MBA de Ciencias inmobiliarias ha sido desarrollado con el enfoque de ser el curso más completo del sector inmobiliario en España, con la implicación y el compromiso de algunos de los más altos y prestigiosos profesionales del sector, con un temario diseñado desde un punto de vista eminentemente práctico. «La formación continua es cada vez más necesaria en el mercado global del siglo XXI y aún más en un sector en plena evolución donde los edificios ecológicos (green buildings), la sostenibilidad, el sofisticado mundo financiero-inmobiliario, el urbanismo, las técnicas de valoración, la eficiencia en la gestión, etc. requieren un perfil de gestores altamente cualificados», explica el vicerrector.



Inmobiliaria, ciencia para un nuevo mundo

El nuevo máster se dirige a profesionales del sector que deseen o necesiten ampliar y actualizar su formación, así como a consultores e intermediarios. Desde el punto de vista académico, la UOC se ha marcado tres grandes retos: el primero, que el alumno tenga los conocimientos y las capacidades para gestionar una empresa; el segundo, que logre un amplio conocimiento en todos los aspectos que abarca el sector inmobiliario, y el tercero, que tenga la posibilidad de especializarse en una o dos ramas del sector. «Nuestro objetivo es formar profesionales que estén preparados para tomar decisiones en este mercado y darles a conocer, además, las herramientas necesarias y suficientes para que puedan crear sus propias empresas. Por todo ello entendemos que un uso intensivo de las TIC constituye un complemento fundamental para la formación de todo profesional en el siglo XXI», argumenta Josep M. Duart, vicerrector de Posgrado y Formación Continua de la UOC.

