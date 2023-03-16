A la hora de hacer la formación accesible, Gourley piensa que «el movimiento de recursos educativos abiertos es un paso esencial en esta dirección». Y es que, para ella, es necesario «explotar el potencial de las nuevas tecnologías y aprovechar las oportunidades formativas que nos brindan. Lo que hemos inventado con esta nueva tecnología nos ha capacitado para comunicarnos con más gente que nunca» y a la vez «formar a un grandísimo número de personas».

Con todo, Gourley apuesta por «redefinir lo que significa ser un profesor universitario y lo que esperamos de nuestros alumnos en todos los ámbitos». Además, Gourley cree que deberían tenerse en cuenta las iniciativas surgidas de las propias comunidades universitarias, ya que «pueden tener repercusiones en el cambio de objetivos». En su opinión, una iniciativa destacable es la que se conoce como «aprendizaje de servicio, movimiento que quiere que los jóvenes participen en actividades de aprendizaje mediante el servicio a las comunidades».

Para sacar adelante iniciativas como esta, la profesora sudafricana opina que «los formadores tenemos la obligación de impulsar, ayudar, estimular y, sobre todo, equipar a nuestros estudiantes con los valores y las aptitudes necesarios».



Trayectoria profesional de Brenda Gourley

La profesora Brenda Gourley ha sido rectora y directora ejecutiva de la Open University del Reino Unido del año 2002 al 2009. Antes había ocupado el mismo cargo en una de las principales universidades de Sudáfrica, la Universidad de Natal (ahora denominada Kwazulu-Natal), donde también fue vicerrectora y decana de la Facultad de Económicas y Empresariales y donde combinó su carrera profesional con la gestión académica a lo largo de más de treinta años de cambios trascendentales en su país y en la enseñanza superior.

Es analista de tendencias y estrategias de la enseñanza superior, especialmente del impacto de la tecnología, el ámbito de la enseñanza abierta y a distancia, el liderazgo, la ética y el papel de las universidades en la comunidad. Es miembro fundadora de la red Talloires, en la que se integran universidades e instituciones comprometidas en reforzar las responsabilidades cívicas, y forma parte de su comité de dirección.

Impulsora del movimiento de recursos educativos abiertos, miembro del Comité Asesor Internacional de la Fundación Open Education, contribuyó a que la Open University fuera la primera universidad británica en facilitar el acceso gratuito en la red a una gran selección de sus recursos educativos, lo que sigue siendo ejemplar. También es una gran defensora del papel de la enseñanza superior a la hora de promover la justicia social y encontrar una solución sostenible para salir de la pobreza.

Ocupa y ha ocupado varios cargos en consejos y fundaciones. Así, durante dos mandatos ha sido presidenta de la Asociación de las Universidades de la Commonwealth y miembro del Consejo de Dirección de la Asociación Internacional de Universidades, además de ocupar otros cargos en distintas instituciones de todo el mundo. Asimismo, ha publicado numerosos libros y artículos en revistas y diarios y participa como ponente en congresos y encuentros en todo el mundo.

En reconocimiento de su tarea en el campo de la enseñanza superior, ha recibido varias distinciones y títulos honoríficos, como el de la Universidad de Nottingham (1997), la Universidad Richmond (2004), la Universidad de Abertay Dundee (2004), las tres del Reino Unido, la Universidad de Quebec (2007), la Universidad de Pretoria (2008) y la Universidad Abierta de los Países Bajos (2009). Además, es doctora honoris causa por la Universidad Abierta Allama Iqbal, Pakistán (2007), en reconocimiento de su prestigio en el campo de la enseñanza a distancia y los servicios a la humanidad, y profesora honoraria de la Universidad Abierta de Israel (2008), en reconocimiento de su compromiso de ampliar el acceso a la enseñanza superior, entre otras distinciones. Vive entre Brighton, en el Reino Unido, y Sudáfrica y es miembro del Tisch College de la Universidad Tufts de Boston.