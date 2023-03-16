Estos datos demuestran un crecimiento de usuarios de la plataforma respecto al curso pasado. A principio de curso, en septiembre, un 20% más de estudiantes accedían al multiformato y se llegaba así a la cifra de 15.000 usuarios únicos que hacían uso de la bajada en epub y mobipocket. Este aumento indica que, si se sigue la tendencia de los últimos años hacia el crecimiento progresivo, en enero habrá otro pico de usuarios que se interesarán por la bajada en formato epub y mobipocket. La causa principal de este aumento es, tal y como demuestra la experiencia de otros años, que después de Navidad hay más estudiantes que disponen de tabletas y móviles inteligentes, desde los que consultan y descargan los materiales universitarios.

Los estudiantes también usan sus dispositivos móviles para acceder al web de la UOC y al Campus Virtual. En octubre, el web recibió 117.201 visitas desde este tipo de dispositivos, el triple que en el mismo mes del curso anterior. Además, según las últimas estadísticas, el número de visitas al web de la UOC durante el mes de octubre con el sistema operativo Android superan las de iPhone por primera vez (un 32,87% de usuarios utilizan Android frente a un 32,06% que usan iPhone).

Asimismo, los estudiantes acceden al aula virtual desde los dispositivos móviles. La página del Campus Virtual ahora también es accesible con estos dispositivos y tiene el objetivo de ofrecer a los estudiantes material en multiformato para que puedan elegir en qué formado quieren consultar los documentos. Epub y mobipocket, exclusivos para usarlos con dispositivos móviles, son los formatos más descargados por los estudiantes de la UOC, lo que demuestra que una gran mayoría de los estudiantes tiene algún dispositivo móvil desde el que accede a los materiales.