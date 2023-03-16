La valoración la hace Melibea, un directorio y estimador de políticas de acceso abierto que analiza las políticas de AA de universidades, centros de investigación y organismos financiadores. Al mismo tiempo realiza análisis cualitativos y cuantitativos de estas políticas, basándose en una serie de indicadores, como por ejemplo dónde se ubica la información (en repositorios institucionales o en páginas web abiertas a todo el mundo con acceso a internet); el tipo de financiación de la investigación (total o parcial); el tipo de documentos que se publican (artículos, tesis doctorales, capítulos de libros, etc.); los derechos de la entidad financiadora sobre la información, etc. La suma de puntos obtenidos mediante estos indicadores posiciona la universidad o centro de investigación en estos rankings a escala mundial y estatal, que muestran el porcentaje de apertura de la política institucional. En el caso de la UOC, este porcentaje llega al 70%.



El O2 gana visibilidad en internet

El O2, el repositorio institucional que da acceso a las publicaciones digitales de acceso abierto producidas por la UOC, ha subido 218 posiciones en el ranking mundial de presencia web de repositorios desde julio de 2010. Ahora se encuentra en la posición 300, de un total de 1.185 repositorios de todo el mundo. En el ranking mundial de repositorios institucionales, el O2 se sitúa en la posición 299, de un total de 1.121 (177 posiciones más arriba que en julio).

Ambos rankings son una iniciativa del Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el principal centro de investigación del Estado español. La posición en la clasificación se calcula a partir del número de documentos indexados en Google Scholar, bases de datos, recolectores y directorios internacionales (RECOLECTA, DRIVER), los enlaces recibidos por el repositorio, etc.

El O2 empezó a funcionar en marzo de 2010, con el objetivo de almacenar, preservar y difundir la producción científica y académica de la UOC. Incluye un amplio abanico de contenidos digitales, como artículos de revista, ediciones preliminares, ponencias y comunicaciones en congresos, informes de investigación, materiales docentes, proyectos de final de carrera, tesis doctorales, etc. Los contenidos se estructuran en torno a tres comunidades, que se corresponden con las actividades de docencia, investigación y gestión, y se clasifican según las diferentes áreas temáticas de la UOC.

La puesta en marcha del O2 ha permitido que el conocimiento generado en la UOC sea visible en repositorios colectivos de acceso abierto, tanto del Estado (como RECOLECTA) como internacionales (como por ejemplo DRIVER o OAlster).



Nuevos servicios en el O2

Recientemente se han implementado nuevas herramientas en el repositorio institucional de la UOC, el O2, la Oberta en abierto.

Por un lado, y con la intención de proporcionar servicios de valor añadido que puedan ser útiles a los investigadores, se ha incorporado información de los índices de impacto de las revistas ICDS (MIAR), IN-REGUERAS/IN-RECJ y SCOPUS (SCimago) en los registros de artículos de revistas. Por otro lado, se ha dotado el repositorio de prestaciones de web 2.0. Se ha añadido la herramienta Add-this, que permite a los usuarios enviar el enlace de los documentos a las redes sociales (Twitter, Facebook, Delicious, Digg, FriendFeed, MySpace, y hasta un total de 305 redes).