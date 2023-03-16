Sevilla estrena nueva sede institucional de la UOC

Sevilla estrena nueva sede institucional de la UOCLa UOC ha abierto durante este mes de julio su nueva sede en la ciudad de Sevilla con el objetivo de ampliar su cobertura y su atención a los estudiantes andaluces de la universidad y también como espacio de acogida de todo tipo de actividades en la capital de Andalucía. Las instalaciones han cambiado de ubicación y han abierto sus puertas a la espera de la inauguración oficial de la sede prevista para otoño. El nuevo emplazamiento es un local de la avenida Torneo, al pie del Guadalquivir y a cuatrocientos metros del puente de la Barqueta.
El objetivo del cambio de edificio es ofrecer unas instalaciones más adecuadas para la sede institucional de la UOC en Sevilla, con más espacio y mejor equipada, tanto para ofrecer los diferentes servicios a los estudiantes y al público en general como para organizar diferentes actividades. La nueva ubicación dispone de los mismos servicios que tenía hasta ahora la sede para la atención de los estudiantes andaluces: asesoramiento, gestión académica, devolución y recogida de préstamo bibliotecario.
Además, esta nueva sede de la universidad pretende convertirse, para la sociedad andaluza y el tejido empresarial sevillano, en un punto neurálgico de acontecimientos, conferencias y jornadas relacionadas con la innovación, la sociedad red y las tecnologías de la información y de la comunicación. Una de las novedades es que próximamente se dispondrá de locales de espacios de coworking para emprendedores, con el objetivo de fomentar el intercambio de ideas y conocimientos.