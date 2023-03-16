Sevilla estrena nueva sede institucional de la UOC

El objetivo del cambio de edificio es ofrecer unas instalaciones más adecuadas para la sede institucional de la UOC en Sevilla, con más espacio y mejor equipada, tanto para ofrecer los diferentes servicios a los estudiantes y al público en general como para organizar diferentes actividades. La nueva ubicación dispone de los mismos servicios que tenía hasta ahora la sede para la atención de los estudiantes andaluces: asesoramiento, gestión académica, devolución y recogida de préstamo bibliotecario.

Además, esta nueva sede de la universidad pretende convertirse, para la sociedad andaluza y el tejido empresarial sevillano, en un punto neurálgico de acontecimientos, conferencias y jornadas relacionadas con la innovación, la sociedad red y las tecnologías de la información y de la comunicación. Una de las novedades es que próximamente se dispondrá de locales de espacios de coworking para emprendedores, con el objetivo de fomentar el intercambio de ideas y conocimientos.

