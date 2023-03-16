Para Richard Gerver, ex director de la escuela primaria Grange (Gran Bretaña) y experto en liderazgo, creatividad y cambio organizativo, hay tres conceptos que marcan cómo tienen que ser las escuelas del futuro: vivir, aprender y reír.

Vivir

- La escuela tiene que hacer que los alumnos vivan sus vidas al máximo. Que levanten la cabeza y busquen sus intereses, exploten sus potencialidades y habilidades. Que descubran quiénes son como individuos y como miembros de un colectivo. Y todo esto no tiene que ver con superar exámenes y con notas.

- La escuela se tendría que parecer a lo que los alumnos esperan de ella (el libro The school I would like recoge opiniones de jóvenes de todo el Reino Unido sobre cuál es su escuela ideal).

- La escuela no tiene que estar marcada por el control, sino por dar las herramientas para empoderar a los estudiantes.

- Si queremos que niños y jóvenes sean innovadores, que se arriesguen, que quieran cambiar, los primeros que tienen que aceptar el reto de cambiar son los profesores, que demasiado a menudo tienen miedo del riesgo, de introducir cambios en su forma de educar.

Aprender

- La educación es una de las cuestiones más valiosas que una sociedad puede aportar. Pero la educación actual está basada en enseñar cómo superar exámenes y no en aprender realmente. Este tipo de educación no es motivador («Tienes que aprender para poder aprobar exámenes, que te permitirán continuar aprendiendo para hacer exámenes todavía mayores y más difíciles, que te permitirán ir a la universidad a continuar aprendiendo a superar exámenes»). No es extraño que tantos jóvenes quieran salir del sistema: «No quiero hacer más exámenes».

- El aprendizaje tiene que ser motivador, tiene que ser emocionante y tiene que ser importante en el momento. Los niños y jóvenes no piensan en el futuro. Aprender tiene que aportar algo irresistible ahora.

- No puede haber un único tipo de educación para todo el mundo y no la pueden decidir políticos y sindicatos. La educación se tiene que adaptar a cada niño o joven y a su entorno y es el educador quien tiene que decidir cómo tiene que ser esta educación. Nuestro sistema educativo tendría que estar construido pensando en el desarrollo de los niños.

- No todos los niños son buenos para aprobar exámenes pero todos tienen potencialidades que hay que poder explotar y que tienen que salir a la luz.

Reír

- El entorno educativo tiene que ser divertido. Los niños se lo tienen que pasar bien.

- El miedo y la represión no tienen que marcar la educación. Con miedo los alumnos no aportan lo mejor que pueden dar. En un entorno risueño, los alumnos están más abiertos y aprenden respeto mutuo.

La educación clásica provoca fracasos

Para Gerver, «la educación formal, clásica, basada en superar exámenes, no crea personas creativas e innovadoras preparadas para el futuro que les tocará vivir en el siglo xxii, sino personas que se acostumbran a ser gestionadas (a que les digan qué tienen que aprender y cómo lo tienen que aprender). La educación clásica provoca que muchas personas sean fracasadas porque esperan ser gestionadas».

El ponente da un ejemplo de cambio de tendencia: «China es uno de los países que obtiene mejores resultados en el informe PISA porque enseña a superar exámenes».

«El reto que tenemos –concluye Gerver–­ es crear sistemas educativos del siglo xxii que enseñen que el mundo está aquí para cogerlo y que los jóvenes inventen su futuro, construyendo en torno a la sonrisa y el aprendizaje continuo.»

De redactor publicitario a Director de Escuela del Año

Richard empezó la vida laboral haciendo de actor, y trabajaba de redactor publicitario para llegar a final de mes. Empezó la carrera de enseñante en 1992 y subió de categoría rápidamente, de forma que en 1997 la inspección escolar lo consideró uno de los maestros más destacados del país. Hacia 2005 ganó el prestigioso premio Director de Escuela del Año (School Head Teacher of the Year) de los Premios Británicos Nacionales de Enseñanza (British National Teaching Awards) por su trabajo de convertir una escuela a punto de cerrar en una de las más innovadoras del mundo. Richard desarrolló su filosofía organizadora de vivir, aprender y reír.



Hacia 2003 Richard fue asesor de política educativa del gobierno de Tony Blair. En 2006 su trabajo se reconoció en el Congreso Mundial de la Unesco sobre Educación Artística, de Lisboa, Portugal, y el mismo año lo invitaron a Shanghai a hablar de la transformación de la enseñanza a miembros del gobierno chino.

El debate se ha podido seguir en directo por vídeo desde el web www.debats.cat, por Twitter con la etiqueta #debatseducacio, y por los canales de @UOCdirecte y @FundacioBofill.