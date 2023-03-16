Acercar el conocimiento sin tener en cuenta ni las barreras de tiempo o de espacio ni las barreras de cualquier discapacidad es la premisa que rige las acciones para la inclusión desde la UOC. Según Maria Galofré, responsable del Programa de accesibilidad, «siempre se ha querido fomentar la entrada a la Universidad de los colectivos menos representados habitualmente en el sistema universitario».



Factores como la flexibilidad, la no presencialidad, la accesibilidad de los materiales, la oferta de estudios y la accesibilidad de las pruebas finales de evaluación la han convertido en una de las universidades preferidas por los estudiantes con necesidades educativas especiales.



Según datos de la Guía de atención a la discapacidad 2014, de la Fundación Universa, durante el curso 2012-2013 las personas con diversidad funcional matriculadas en la UOC para obtener titulaciones oficiales fueron 793. Son estudiantes que realizan la formación tanto en catalán como en castellano y que tienen un certificado de discapacidad con un grado igual o superior al 33%. De estos alumnos, 77 tienen una discapacidad orgánica; 26, auditiva; 39, física; 33, visual; 49, psíquica; 29 la tienen combinada, y 540 no la han especificado.





Material didáctico en multiformato



El material didáctico que se proporciona a los estudiantes se presenta en multiformato para que se adapte a las diferentes necesidades. «Cuando un alumno se matricula por primera vez en una asignatura, se puede descargar los materiales en el formato que más le convenga, como PDF o audio», explica Llorenç Sabaté, jefe de proyecto del Área de Tecnología Educativa de la UOC. Hace quince años, Sabaté fue uno de los primeros estudiantes de la UOC con discapacidad visual.



El compromiso de la UOC con la accesibilidad se enfoca, para Llorenç Sabaté, desde tres líneas: adaptar todavía más el entorno web —el Campus Virtual—, hacer que los materiales didácticos sean más accesibles y conseguir que los edificios donde se hacen los exámenes presenciales no sean ninguna barrera.





Personal docente comprometido



La accesibilidad en la UOC implica a todos los trabajadores, tanto el personal docente como el de gestión, incluidas las personas encargadas de elaborar los materiales para el estudio. Con el objetivo de continuar con la línea de inclusión marcada desde su creación, la UOC trabaja en planes de mejora de la accesibilidad. Actualmente, es vigente el Plan de atención a la diversidad funcional 2013-2014.





Líder en Cataluña y en el Estado español



Con los datos correspondientes al curso 2012-2013, la UOC fue la universidad catalana con más estudiantes con necesidades educativas especiales, según la Guía de atención a la discapacidad 2014. En el segundo puesto encontramos la Universidad de Barcelona (654 estudiantes), y en el tercer puesto, la Universidad Politécnica de Cataluña (150). El cuarto puesto lo comparten la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Gerona (140); en el quinto hay la Universidad Rovira i Virgili (105); en el sexto, la Universidad Pompeu Fabra (85); en el séptimo, la Universidad Ramon Llull (33); en el octavo, la Universidad Internacional de Cataluña (13); en el noveno, la Universidad de Vic (10), y en el décimo, la Universidad Abat Oliba (4).



Si se hace la comparación en el marco del sistema universitario español, la UOC se sitúa como la cuarta universidad en cuanto al número de estudiantes con alguna discapacidad, por detrás de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), con 9.160 estudiantes, la Universidad de Valencia (1.117) y la Universidad de Murcia (911).



Con respecto a las universidades con estudios a distancia o en línea, la UOC se sitúa en el segundo puesto en cuanto al número de estudiantes, sólo superada por la UNED y seguida a una gran distancia por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), la Universidad de San Jorge, la Universidad Católica de Ávila y la Universidad Internacional de la Rioja.



Para facilitar el acceso de las personas con necesidades educativas especiales, la UOC aplica al colectivo de estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% las mismas exenciones y descuentos que el resto de universidades públicas catalanas en las titulaciones oficiales. También existe un convenio con la ONCE que permite que los estudiantes de la UOC con discapacidad visual puedan pasar su material didáctico al lenguaje Braille o al formato de audio Daisy.