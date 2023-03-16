Antoni Cahner, nuevo gerente y director general de la FUOC

Una vez completado el periodo de transición que el rector y la gerente saliente, Mireia Armengol, acordaron a comienzos del mandato, en abril de 2013, y encarrilados los principales retos estratégicos de la UOC, la hasta ahora gerente ha comunicado al rector su voluntad de iniciar una nueva etapa profesional a partir del mes de enero de 2015.



Es por eso que a propuesta del rector, Josep A. Planell, la Comisión Permanente del Patronato de la UOC ha decidido designar a Antoni Cahner, actual director del Área de Desarrollo Global, como nuevo gerente y director general de la FUOC.



Mireia Armengol ha ocupado los cargos de gerente de la UOC y directora general de la FUOC desde el 28 noviembre del 2012. Previamente había sido vicegerente de Gestión de la UOC.





Relevo interno



Por su parte, Antoni Cahner se incorporó el pasado mes de julio a la UOC como director de Desarrollo Global con el encargo de definir y ejecutar la estrategia de crecimiento e internacionalización de la Universitat. Cahner ha ocupado varios lugares de alta dirección en el ámbito de la gestión de organizaciones.



Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona, MBA por ESADE y PDG por el IESE, hasta el pasado mes de julio ocupaba el cargo de vicepresidente de Systems Integration en T-Systems.



Cahner empezó su trayectoria profesional en el Instituto Catalán de Tecnología (ICT) en 1991 como director de Formación y consultor. Entre 1997 y 2001 ocupó el cargo de responsable de Calidad de Gedas Iberia, empresa que pertenece al grupo Volkswagen.



Antes de entrar a T-Systems Iberia, ocupó también varios puestos de dirección en el ámbito de la gestión de la formación superior, primero como director de Desarrollo de Negocio en GEC, S. A. y más tarde como director general de Planeta UOC S. L. y gerente adjunto de la UOC (de 2001 a 2005). A comienzos de 2006 participó en el diseño de la estrategia de desarrollo de la actividad del Grupo Planeta en el ámbito de la formación superior, donde ocupó el cargo de director general de la División EAE Online desde que se creó.





Gerente de la UOC y director general de la FUOC



Tal como especifican nuestras Normas de organización y funcionamiento, corresponde al gerente la dirección de la gestión ordinaria de nuestra universidad, además de las funciones de control legal, económico y presupuestario de la actividad de la UOC, y las que pueda determinar el Patronato. Es nombrado y destituido por el propio Patronato, del cual, por razón del cargo, es el director.



El gerente es miembro de pleno derecho del Comité de Dirección Ejecutivo y asiste a las reuniones del Patronato y de la Comisión Permanente de la FUOC, con voz y sin voto. Además, el gerente puede ser asistido por vicegerentes, cuyo cese y asignación de funciones le corresponden. Corresponde al rector su nombramiento, a propuesta del gerente.