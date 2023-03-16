Ser un buen catador de vinos

Degustar un buen vino es una experiencia sensorial intensa y agradable. En la antigua Grecia el vino se consideraba el caldo de los dioses. Conseguir conocer los elementos que dan personalidad a un vino, entrenar el paladar, aprender a identificar e interpretar los vinos y organizar una cata de vinos será posible con el curso de verano El arte de degustar un vino. Cata y análisis sensorial.

Ser el candidato ideal a la hora de buscar trabajo

Buscar un trabajo en la época de crisis actual no es una tarea fácil. Para pasar de aspirante a seleccionado hacen falta las mejores armas: una buena dosis de paciencia y constancia y la capacidad de ser persuasivo. En una entrevista, «qué comunicamos y cómo lo hacemos da al entrevistador una buena medida de nuestro perfil profesional y personal. Cada detalle cuenta: desde el apretón de manos hasta las preguntas más difíciles, pasando por los secretos del lenguaje no verbal», afirma Gina Aran, consultora de recursos humanos y profesora del curso de verano Entrevista profesional: la comunicación persuasiva.

Hacerse joven comiendo

Ser joven o parecerlo ha sido un valor muy apreciado a lo largo de la historia de la humanidad. Pero, ¿existe el elixir de la eterna juventud? Parece que pese al desarrollo de la ciencia los resultados son infructuosos. Toni Pons, profesor del curso de verano Alimentación antiaging, considera que «tenemos que empezar a aceptar que el elixir no existe y entender que podemos rejuvenecer comiendo».

Universidad Virtual de Verano

En total se ofrecen 96 cursos virtuales y breves, de 25 horas, que se impartirán del 1 al 30 de julio, sobre 14 ámbitos temáticos diferentes:



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