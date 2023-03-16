Por Susanna Ginesta





La enseñanza universitaria en línea ya representa el 15 % del total en el Estado español. En el Estado hay más de 230.000 estudiantes de grados y másteres que optan por esta vía. El número de estudiantes matriculados en el conjunto del sistema universitario español fue disminuyendo desde el curso 2000-2001 hasta el curso 2008-2009, cuando empezó a subir ligeramente de nuevo. Se observa, sin embargo, un aumento progresivo de público en las universidades no presenciales (sobre todo a partir del 2007-2008, con la entrada de nuevos operadores), en detrimento de las universidades presenciales, que repuntaron en 2008-2009 para empezar a caer en el último curso en análisis, el 2012-2013.



En el curso académico 2012-2013, los estudiantes matriculados en universidades no presenciales (UOC, UNED, UDIMA, UNIR y VIU), representaban un 15,4 % del total de estudiantes matriculados en el sistema universitario. Si se compara este dato con el curso académico 2008-2009, la cuota de mercado de la formación en línea se ha incrementado en casi un 2 % (ha pasado del 13,37 al 15,4 %).



Desde el curso académico 2007-2008 (en que solo operaban UNED y UDIMA aparte de la UOC), hasta el curso académico actual (en que hay cinco universidades no presenciales además de la UOC: UNED, UNIR, UDIMA, VIU, Isabel I de Castilla), se ha producido un fortísimo incremento en la oferta de grados en línea, que ha pasado de 34 a 86 en este periodo. Asimismo, desde el curso académico 2007-2008 hasta el 2013-2014, se ha registrado un incremento exponencial de un 160 % en la oferta en línea de las universidades presenciales.





La eclosión de la oferta en línea



Según explica Carles Sigalés, vicerrector de Docencia y Aprendizaje de la UOC, en los últimos dos años ha habido una eclosión de la oferta en formación en línea promovida por las grandes universidades americanas a partir de plataformas como los MOOC. De hecho, el impulso de la formación en línea ha tomado una nueva dimensión tanto local como mundialmente. Cada vez la tecnología llega a más sectores de la población y las necesidades de formación son mayores, pero es económicamente inviable construir campus físicos, por eso la formación en línea es la solución. Esto se ve como una oportunidad de negocio para los operadores en línea y para las universidades presenciales, que así pueden retener y captar nuevos estudiantes.



Ha aumentado la oferta en línea pero existen formas muy diversas, como los MOOC, cursos gratuitos masivos que trabajan con sistemas de autoaprendizaje con poco apoyo del profesorado, sistemas integrales en línea o bien sistemas semipresenciales. «Desde la UOC continuaremos apostando por el acompañamiento al estudiante», afirma Sigalés. «El reto para mí es lograr al menos la misma calidad que la universidad presencial y poder competir en igualdad», sostiene el vicerrector de Docencia y Aprendizaje. Por eso habrá que trabajar con buen profesorado, garantizando la calidad de la docencia y el acompañamiento, con contenidos de calidad, haciendo un modelo útil adaptado a las necesidades de los estudiantes y que aproveche las posibilidades tecnológicas. Además, «queremos continuar siendo la universidad virtual de referencia en Cataluña y también serlo en el ámbito lingüístico español», afirma Sigalés.





Difícil regulación



El sector y varias comunidades autónomas reclaman ahora una referencia específica a la universidad no presencial para garantizar unos mínimos estándares de calidad. Es por eso que piden al Ministerio de Educación que fije requisitos en el nuevo decreto de creación de centros que está trabajando el ministro Wert.





Las universidades no presenciales



Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

No es propiamente una universidad en línea sino a distancia. Creada en 1972, ofrece 26 grados y 28 titulaciones anteriores (LRU). Cuenta con 172.643 estudiantes, por lo que es la mayor del Estado.



Valencian Internacional University (VIU)

Creada el curso 2007-2008, hasta el siguiente curso no pudo ofrecer titulaciones de grado oficiales. Actualmente ofrece 6 grados y dos dobles grados en línea y tiene 350 estudiantes en grados. Ha sido adquirida hace poco por el Grupo Planeta, que tiene el 70 % de sus acciones, el resto es de la Generalitat Valenciana.



Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)

Iniciativa privada del Centro de Estudios Financieros y el Centro de Iniciativas Profesionales, con el apoyo de la Asamblea de Madrid, que empezó el curso 2008-2009. Cuenta con 2.696 estudiantes repartidos en 15 grados.



Universidad Internacional de la RIOJA (UNIR)

Iniciativa privada creada por un grupo de empresas y el reconocimiento del Parlamento de la Rioja. Empezó su actividad el curso 2009-2010. Actualmente tiene 13 titulaciones de grado y un total de 7.988 estudiantes de grado. Destaca por la oferta en enfermería y magisterio.



Universidad Isabel I

Iniciativa privada creada por el Campus Educativo de Castilla y León. Fundada en 2011, tiene el reconocimiento de las Cortes de Castilla y León. Empezó la actividad docente en este curso 2013-2014 con 10 grados y 5 dobles grados y unos 1.300 alumnos de grado.



Centre Universitari Internacional de Barcelona (UNIBA)

Es la iniciativa conjunta de la Universidad de Barcelona y el Grupo Planeta. La oferta se basará en las titulaciones presenciales de la UB que tienen un alto potencial de demanda internacional, especialmente en los países de habla hispana. Así, el curso 2014-2015 arrancarán las modalidades en línea del grado de Diseño y de los másteres de Psicopedagogía y de Planificación territorial y gestión ambiental.