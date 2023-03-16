La nueva cátedra de la UOC está adscrita al ámbito de conocimiento de Food Systems, Culture and Society, de los Estudios de Ciencias de la Salud. En líneas generales, promoverá la docencia y la investigación desde tres puntos de vista: la alimentación en sí misma (desde la producción hasta el consumo), la cultura (que implica la diversidad social y las diferentes adaptaciones alimentarias entre la localidad y la globalización) y el desarrollo (que incluye la nutrición, la economía local y global, las empresas, la promoción de buenas prácticas, etc.).



Según F. Xavier Medina, responsable de Food Systems, Culture and Society y director de la Cátedra, «no hay prácticamente ninguna en el mundo que ofrezca la perspectiva de la alimentación desde el punto de vista de la sociedad y la cultura, excepto otra en Francia. Las cátedras son plataformas internacionales de docencia y de investigación reconocidas internacionalmente y con el apoyo de las Naciones Unidas. Es por esta razón que una nueva Cátedra UNESCO es muy importante para la UOC».



Esta cátedra de Alimentación, Cultura y Desarrollo es la tercera que tiene la UOC vinculada a un organismo intergubernamental tan destacado como la UNESCO. Las otras son la Cátedra UNESCO de Educación y Tecnología para el Cambio Social y la Cátedra UNESCO sobre Deporte para la Coexistencia Social y la Resolución de Conflictos.





La UOC diseña menús equilibrados para una alimentación saludable



Profesores y estudiantes de Food Systems, Culture and Society y del programa de Nutrición de la UOC forman parte de un proyecto encargado de diseñar menús equilibrados, tanto en grupos de alimentos como en raciones diarias y frecuencia semanal de consumo. Los menús se han extraído del Corpus del patrimonio culinario catalán, un inventario de recetas tradicionales en el que han participado desde amas de casa hasta grandes chefs como Ferran Adrià, Santi Santamaria o Carme Ruscalleda.



De las aproximadamente 1.200 recetas que forman parte del Corpus del patrimonio culinario catalán, la UOC ha realizado ya el cálculo nutricional de casi 200. Este inventario busca analizar platos de la cocina catalana tan carismáticos como la escudella, los arroces o la carne rustida.



Los menús diseñados por la UOC pretenden favorecer una alimentación más equilibrada, que mejore la calidad de vida de la población y que ayude a potenciar alimentos autóctonos y recetas tradicionales. La elaboración de estos menús saludables y equilibrados forma parte de la campaña diseñada para conseguir que la cocina tradicional catalana sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.