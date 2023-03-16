La UOC, pionera en el respeto a los derechos de los editores de prensa

La autorización de press-clipping que ha obtenido recientemente la UOC le proporciona la cobertura legal necesaria para reproducir y distribuir entre parte de sus usuarios internos su revista o clipping de prensa, que contiene artículos de periódicos y revistas, nacionales y de otros países.



Magdalena Vinent, directora general de CEDRO, ha asegurado que la UOC es un referente en el respeto a los derechos de propiedad intelectual, y ha destacado que esta licencia de recortes de prensa «la ayudará a desarrollar tres valores estratégicos para una institución educativa: innovación, calidad y responsabilidad». En este sentido, como mecanismo para potenciarlos, Vinent considera necesario «incluir en las políticas de responsabilidad social y en los códigos de conducta el respeto a los derechos de propiedad intelectual».





Difusión de contenidos en abierto



Por otro lado, la directora de CEDRO ha explicado que el caso de la UOC es un claro ejemplo de cómo la entidad que dirige «dispone de las soluciones que necesitan las empresas e instituciones para reproducir y compartir legalmente contenidos de libros, periódicos y revistas». Asimismo, Vinent ha hecho hincapié en la utilidad y versatilidad del sistema de propiedad intelectual vigente, que permite a la UOC, por ejemplo, como autor, difundir sus contenidos en abierto y, como usuario, acceder legalmente a las obras de otros mediante la licencia de CEDRO.



Por su parte, Carles Cortada y Hortala, secretario general de la UOC, afirma que «con este acuerdo la UOC demuestra una vez más su compromiso con el respeto a los derechos de autor». A su vez, pone de manifiesto que «la UOC es firme defensora del acceso abierto al conocimiento, libre acceso que promueve mediante la publicación bajo licencias Creative Commons de todos los contenidos de su titularidad y que demostró, asimismo, con la presentación de la enmienda a la redacción del artículo 32.4 del Proyecto de ley de propiedad intelectual aprobado recientemente».





Sobre CEDRO



CEDRO tiene como misión representar y defender los legítimos intereses de autores y editores de libros y publicaciones periódicas, facilitando y promoviendo el uso legal de sus obras. En la actualidad tiene 22.123 socios (20.205 autores y 1.918 editoriales del Estado) y representa en España a los de 36 entidades similares de otros países.