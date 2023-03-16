Ambas instituciones han suscrito este convenio, que prevé, entre varias líneas de actuación, la promoción del uso de las tecnologías de la información para impulsar la educación, la organización de cursos y actos académicos para potenciar el desarrollo profesional y la investigación en el ámbito específico del centro sanitario. Con esta iniciativa, el Complex se ha sumado a la red de hospitales asociados a la UOC para la formación universitaria.



En palabras de Jaume Kulisevsky, director de los Estudios de Salud de la UOC, «este acuerdo permite acercar a los estudiantes de la UOC a la realidad profesional en el ámbito sanitario y facilita la exploración conjunta de nuevas oportunidades docentes». Según Gabriel Uguet, director general del Complex Sanitari de Llevant, esta iniciativa significa «la materialización de la apuesta por la formación continua y de excelencia de los profesionales sanitarios, que es una de las líneas estratégicas que la organización ha impulsado desde el inicio de su actividad».





El Complex Sanitari de Llevant



El Complex, inaugurado en julio de 2013, está integrado por el Hospital de Llevant y la Residència Geriàtrica de Llevant. El Hospital, equipado con tecnología avanzada, tiene por objetivo la prestación de asistencia médica y quirúrgica (incluida la atención ambulatoria en consultas externas y de urgencias) y dispone de 70 camas (64 en el servicio de hospitalización y 6 en la unidad de cuidados intensivos). La Residència Geriàtrica de Llevant tiene una capacidad de 80 residentes y 20 usuarios en el centro de día.