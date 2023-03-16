La UOC, que forma parte del comité organizador de la jornada, ha organizado un taller eminentemente práctico que se realizará el mismo sábado 15 en el CosmoCaixa, además de coordinar el resto de actividades de la jornada. Con el título «Arquitectura de la información para dispositivos móviles», Núria Ferran, profesora de los Estudios de Información y Comunicación de la UOC, y Muriel Garreta, responsable de los Servicios para el Aprendizaje en la misma universidad, serán las encargadas de impartir el taller.



Las expertas resaltarán la importancia del uso de internet con los dispositivos móviles, que en 2015 habrá superado el acceso que se realiza mediante el ordenador. Si las actitudes, los comportamientos, las expectativas y las prioridades son diferentes cuando usamos el móvil respecto al ordenador, a la hora de diseñar webs hay que tener en cuenta todos estos factores y ser conscientes de que el móvil cambia de forma importante los modelos de arquitectura de la información y los de interacción.



En el taller se explicará qué hay que tener en cuenta para diseñar la arquitectura de la información de webs para móviles y qué diferencias existen en el diseño de entornos para ordenador o para dispositivos móviles.



La organización del acto, gratuito y sin ánimo de lucro, se hace con voluntarios movilizados en todo el mundo. En Barcelona, la jornada se estructura en dos partes, una dedicada al diseño centrado en el usuario (IA UX), con talleres en el CosmoCaixa, y otra dedicada al sector social, que tendrá lugar en el espacio Coperfield.



Precisamente la UOC ofrece el diploma de posgrado de Interacción persona-ordenador para enseñar a diseñar teniendo en cuenta para quién, para qué, cuándo y dónde se utilizará un producto o una aplicación. Se trata de acercar los productos tecnológicos a las personas. Además, una de las asignaturas del grado de Información y Documentación está dedicada a la Arquitectura de la información.





¿Qué es la arquitectura de la información (AI)?



Núria Ferran explica que «la AI es el diseño estructural de un entorno informacional compartido y está relacionada con la gestión de la información, la comunicación y la presentación de la información. La praxis de esta disciplina permite a los usuarios el acceso a los recursos de información o contenidos de una página web mediante el desarrollo adecuado de vías de acceso. Tiene cuatro pilares básicos: sistemas de organización, etiquetado, sistemas de navegación y sistemas de búsqueda».