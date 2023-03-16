Jordi Gutiérrez, nuevo director de UOC-Empresa

El nuevo director de UOC-Empresa será a partir de ahora el encargado de liderar los servicios que la UOC ofrece al mundo de la empresa. Precisamente, el informe sobre «Tendencias en la formación» que Randstad ha publicado este mismo año señala que el 93 % de las empresas españolas mantendrá o aumentará su presupuesto destinado a la formación para trabajadores el próximo año y que el e-learning, la metodología que ofrece la UOC, continúa siendo una de las apuestas preferidas por las corporaciones para formar a sus empleados.



Jordi Gutiérrez, nacido en Barcelona en 1971, es ingeniero industrial por la UPC y ha cursado MBA en IESE Business School y en Kellog School of Management. Después de una etapa en las consultoras Andersen Consulting y A. T. Kearney, desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en compañías vinculadas a ofrecer soluciones de aprendizaje con uso intensivo de tecnología para las empresas, tanto en el Estado español como en diversos países de América Latina. Ha sido director de unidad de negocio en la consultora de gestión del conocimiento Gec, director general en la consultora de formación Élogos y director de la unidad de educación en la consultora tecnológica Aventia. En los últimos años también ha sido director comercial en Gas Gas y director de desarrollo de negocio en Beezy.