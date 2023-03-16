Un total de 241 personas de todo el mundo escogen la UOC para doctorarse

Por Elena Mellado





Sociedad de la Información y el Conocimiento, el primer doctorado en línea en el Estado



Ofrecido por primera vez en el año 2000, este programa fue uno de los primeros creados en el campo de investigación de la sociedad de la información y el conocimiento, y el primer doctorado que se ofreció completamente en línea en España. Lo acoge y avala el centro de investigación IN3 de la UOC, que fue dirigido hasta el pasado mes de septiembre por el sociólogo Manuel Castells.



«Además de la innovación que supuso el propio programa, en las sucesivas reformas para adaptarlo a la legislación vigente se han incorporado elementos de seguimiento y guía al estudiante para conseguir la excelencia en las tesis que se defienden», explica Josep Lladós, actual director del IN3 y del programa de doctorado.



Y el objetivo está claro: «formar investigadores de primer nivel», dice Lladós. «El título de doctor es el primer paso en la carrera académica. Algunos de los doctores han seguido su carrera académica en la UOC y otros la desarrollan en otras instituciones de enseñanza superior o empresas en Europa y América Latina. Muchos de ellos contribuyen a la divulgación de su conocimiento con publicaciones de artículos en revistas científicas».



El perfil de los doctorandos es otro de los puntos fuertes del programa. El doctorado convoca anualmente plazas para llevar a cabo los estudios a distancia y plazas becadas para realizar el doctorado presencialmente. En este perfil, la internacionalización es destacada: más de un 50 % de los estudiantes provienen de fuera del Estado, y en estos momentos hay estudiantes becados provenientes de Europa, América y Asia.



Actualmente, el programa cuenta con 164 estudiantes matriculados y desde su inicio ya se han defendido 73 tesis doctorales. Su principal objetivo es que sus graduados obtengan las capacidades necesarias para llevar a cabo investigación sobre las tecnologías de la información y la comunicación. Y todo esto con una «perspectiva interdisciplinaria a partir de la relación entre el doctorado y la actividad de investigación de la UOC en los distintos ámbitos y temáticas propios del programa», concluye Lladós.



Krizia Nardini, estudiante italiana de este doctorado, explica: «Después de mi formación académica en Italia y en los Países Bajos, ahora tengo la oportunidad de formar parte del IN3 de la UOC. Para mí es una gran oportunidad para continuar con mi doctorado en un ambiente académico estimulante, diverso e internacional. La UOC me permite participar en conversaciones interdisciplinarias y establecer un diálogo académico con mis compañeros estudiantes de doctorado, así como con otros investigadores y profesores».





Educación y TIC, uno de los pocos doctorados de e-learning en el ámbito internacional



Desde el año 2010, la UOC también imparte el programa de doctorado de Educación y TIC (e-learning), que tiene 56 doctorandos. Se ofrece desde el eLearn Center (eLC), centro de investigación creado en 2009 por la UOC y que promueve la formación, innovación e investigación sobre aprendizaje virtual.



Albert Sangrà, director del eLC en los últimos dos años, explica: «Es uno de los pocos programas de doctorado sobre e-learning que se ofrecen internacionalmente. Además, el que se ubique en el centro de investigación del eLearn Center, y dentro de una universidad en línea pionera como es la UOC, ha hecho que se haya gestado sobre la experiencia acumulada de la práctica de la enseñanza virtual, y se proyecta mediante la investigación sobre esta temática para ofrecer adelantos significativos en un presente-futuro».



El doctorado tiene tres itinerarios: organización, gestión y políticas educativas; procesos de enseñanza y aprendizaje, y recursos tecnológicos para el aprendizaje, que sirven como base al doctorado.



Elena Barberà, directora de este programa de doctorado, explica: «El programa ofrece la posibilidad de elaborar tesis doctorales en el marco de cualquier línea de investigación vinculada al aprendizaje virtual, desde el ámbito de la enseñanza formal y no formal hasta la economía, la salud, la innovación tecnológica, las ciencias exactas y naturales, la cultura y la calidad, entre otras».



Los resultados del programa, al que contribuyen también un total de 21 proyectos de investigación del centro, se publican en la publicación eLC Research Paper Series, así como en otras revistas internacionales.





Doctorado de Tecnologías de la Información y de Redes



Para completar la oferta, este curso 2013-2014 se ha puesto en marcha el programa de doctorado de Tecnologías de la Información y de Redes, que consolida una trayectoria de investigación destacada en los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación.



«Publicaciones de impacto, proyectos de investigación competitivos y una plantilla con más de cuarenta profesores doctores con experiencia en investigación y con posibilidades de dirigir nuevas tesis doctorales avalan este programa de doctorado», explica su director, David Megías.



Las líneas y los grupos de investigación vinculados al programa se articulan en torno a las tecnologías de la información y de redes en aspectos como la seguridad informática, los sistemas distribuidos, las redes abiertas y descentralizadas, los sistemas y las aplicaciones multimedia, los aspectos tecnológicos del aprendizaje electrónico (e-learning), los sistemas de información, la ingeniería del software o la ingeniería de servicios.



Se trata de un doctorado tecnológico, pero con una cierta transversalidad, puesto que se realizan tesis de tres ámbitos temáticos: informática, multimedia y telecomunicación.



La primera convocatoria de acceso tuvo una respuesta muy positiva, con más de 40 solicitudes llegadas de todo el mundo, 11 de las cuales fueron seleccionadas de forma competitiva. Actualmente hay 21 doctorandos en este programa, que, además, participa en la iniciativa de Doctorado industrial promovida por la Generalitat de Cataluña. De hecho, uno de sus doctorandos ha sido seleccionado recientemente para realizar un doctorado industrial en colaboración con una empresa.





Nace la Escuela de Doctorado



La UOC ha creado la Escuela de Doctorado, dirigida por David Megías, nacida este curso con el fin de llevar a cabo la organización de la enseñanza de los estudios de tercer ciclo. La UOC, mediante sus programas de doctorado, quiere formar doctores competentes en sus ámbitos de conocimiento y hacerlos capaces de llevar a cabo proyectos de investigación competitivos desde la sociedad y para la sociedad.