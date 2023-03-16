Ser el candidato ideal a la hora de buscar trabajo

«Una entrevista frente a frente es el escenario definitivo para sobresalir entre otros candidatos. La comunicación persuasiva sitúa a las personas en un terreno de conocimiento mutuo que hace posible influir en creencias y actitudes para generar cambios», dice la experta.



Durante una entrevista de trabajo, «el aspirante debe ampliar la visión del entrevistador hacia todas las aptitudes que puede incorporar a su empresa si lo contrata», explica Aran.



A lo largo del curso que impartirá la experta Gina Aran este julio, los alumnos conseguirán mejorar el impacto positivo en el entrevistador, dominar el lenguaje no verbal, aumentar los niveles de confianza en uno mismo y reforzar la propia imagen.





Variada oferta formativa para el verano



El curso, que se impartirá del 1 al 30 de julio, es uno de los 96 que se ofrecen en la Universidad Virtual de Verano de la UOC. Son cursos breves de 25 horas y de 14 ámbitos temáticos diferentes: alimentación, artes y humanidades, capacitación digital, web 2.0 y redes sociales, ciencias, comunicación, desarrollo personal, docentes en red, derecho y política, emprendimiento y empresa, lenguas, psicología y educación, salud, turismo y viajes, y responsabilidad social y sostenibilidad.





