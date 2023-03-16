Exámenes finales para 33.500 estudiantes de la UOC

Las características no presenciales de la universidad y el elevado número de estudiantes repartidos por toda Cataluña, el Estado y diferentes países de todas partes obliga a poner en marcha una operación logística que moviliza a más de 400 personas para cada jornada de exámenes, en los que se hacen diferentes turnos de evaluación. En conjunto se repartirán más de 64.000 cuestionarios, con 7.500 enunciados diferentes, para examinar a los estudiantes de un total de 1.500 asignaturas de titulaciones de grado, licenciaturas e ingenierías (ambas en proceso de extinción) y másteres universitarios.





Más de 25.000 estudiantes haciendo exámenes en Cataluña



En Cataluña, con 25.518 estudiantes citados a hacer exámenes, la demarcación de Barcelona concentra a un total de 19.695 estudiantes, de los que 17.939 se examinarán en el área metropolitana de Barcelona. Los convocados en la demarcación de Tarragona son 2.452, en la de Gerona 2.102 y en la de Lérida 1.269.



También realizarán pruebas 1.479 personas en las islas Baleares y 1.626 en el País Valenciano.



En el resto del Estado, los estudiantes convocados son 1.640 en la ciudad de Madrid, 608 en Andalucía (Sevilla y Málaga), 344 en Santiago de Compostela, 347 en Bilbao, 303 en las islas Canarias y 241 en la ciudad de Zaragoza.



En cuanto a Andorra, están previstas 393 personas.





Pruebas virtuales a residentes en el extranjero



Andorra acoge la única sede de exámenes fuera del Estado. En este punto la UOC sigue realizando una prueba piloto de evaluación sin papel y con ordenador, con la voluntad de avanzar hacia la sostenibilidad y reducir el impacto medioambiental, dadas las 130.000 copias (en papel) de exámenes que se hacen durante estos tres días.



Fuera del Estado, y repartidos en 41 países diferentes, casi 1.000 estudiantes de la UOC harán más de 2.000 pruebas finales virtualmente accediendo a una aplicación desde donde se descargan los enunciados correspondientes. La mayoría de estas pruebas virtuales las realizan los estudiantes que han acreditado que residen en el extranjero y que han seguido la evaluación continua de la asignatura.





Estudiantes con necesidades especiales



Una de las particularidades de los exámenes que diseña la UOC es que se personalizan y se adaptan a las necesidades de los estudiantes según los criterios marcados por la UOC, no solo por razones de espacio y tiempo, sino también por las necesidades especiales que puedan tener. En esta convocatoria se gestionarán 325 pruebas para 124 estudiantes con diferentes tipos de adaptación. Así, hay casos como por ejemplo pruebas adaptadas para invidentes (braille); para estudiantes embarazadas; para personas con discapacidades físicas o lesiones; para deportistas de élite, etc.



La UOC es la universidad más accesible de Cataluña (la cuarta del Estado), puesto que concentra un 33,6 % de los universitarios con discapacidad, según un informe elaborado por el Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC). De los 2.109 universitarios con discapacidad que hay en Cataluña, 709 estudian en la UOC —364 hombres y 345 mujeres—, que se suman a los 811 matriculados en titulaciones oficiales en castellano.





Sedes de exámenes



Las veinticuatro sedes de exámenes se concentran en Cataluña, el resto del Estado y Andorra. Los espacios se habilitan en las localidades en las que hay más concentración de estudiantes. En concreto, se realizan exámenes en Alicante, Andorra, Barcelona, Bellaterra, Bilbao, Castellón, Ibiza, Gerona, Las Palmas de Gran Canaria, Lérida, Madrid, Málaga, Mallorca, Manresa, Menorca, Reus, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela, Sevilla, Tortosa, Valencia, Vic, Zaragoza.



Los responsables del grupo operativo de exámenes establecen en la sede de la UOC del 22@ (rbla. del Poblenou de Barcelona) el centro de operaciones desde donde coordinan, controlan, monitorizan y resuelven las incidencias tanto académicas como logísticas que pueden registrarse durante las tres jornadas.





Perfil del estudiante UOC



El perfil de estudiante de la UOC es un perfil muy diferente del de la mayoría de instituciones universitarias. El 51,91 % de las personas convocadas a los exámenes tienen entre treinta y cuarenta y cinco años, mientras que el 36 % son menores de treinta años, el 11,86 % tienen de cuarenta y seis a sesenta y cinco años y el 0,18 % tienen más de sesenta y cinco años. El 52,78 % son mujeres y el 47,22 % son hombres.



Las pruebas se programan en un día laborable (miércoles 15, en esta convocatoria) y en dos sábados (18 y 25 de enero) para facilitar que los estudiantes puedan compaginar sus responsabilidades (familiares y laborales, principalmente) con los exámenes. La mayoría optan, sin embargo, por hacerlas en sábado.





Tipología de pruebas y notas



Las pruebas se distribuyen en tres tipos según si el estudiante ha superado o no la evaluación continua durante el semestre: las pruebas de validación (PV) tienen una duración de treinta minutos; las pruebas de síntesis (PS), una duración máxima de una hora, y los exámenes finales (EX) y las pruebas finales (PF), una duración de dos horas. La mayoría de estudiantes (más del 85 %) opta por seguir la evaluación continua a lo largo del semestre. Entre el 5 y el 7 de febrero se darán a conocer las notas finales definitivas.