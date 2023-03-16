La UOC desarrolla el primer formato TV para el aprendizaje

La iniciativa, impulsada desde la editorial Oberta Publishing, se enmarca dentro de la apuesta estratégica de la UOC para aportar soluciones innovadoras que fusionan el aprendizaje con el entretenimiento, en este caso a través de producciones audiovisuales como parte del material didáctico de que disponen los estudiantes. A lo largo del próximo curso, la UOC incorporará nuevos formatos que permitirán a los estudiantes adquirir los conocimientos a través de diferentes canales que integran el factor emocional en el aprendizaje.

El proyecto ha contado con la participación de productoras televisivas de programas de prime time. El objetivo ha sido conseguir un formato de alta calidad, en el cual han colaborado profesionales de reconocido prestigio en este campo, como el guionista Eloi Vila y el realizador cinematográfico Cesc Garsot.



Una nueva industria

Lluís Pastor, director general de Oberta Publishing, asegura: «La UOC, que ya en su día realizó una apuesta pionera, al ser la primera universidad del mundo en ofrecer un modelo de enseñanza virtual, ha querido ir un paso más allá. A partir de este curso, integrará nuevos canales y formatos didácticos únicos en el mundo universitario».

A lo que añade: «En definitiva, estamos desarrollando una nueva industria que incorpora a la enseñanza conceptos totalmente pioneros como el entretenimiento y las emociones. En este sentido, los "TV Formats" transformarán el aprendizaje tradicional, puesto que el formato audiovisual es muy potente a la hora de transmitir un contenido, ya que se asimila por vía emocional de forma casi automática y sin un gran esfuerzo cognitivo por parte del estudiante».

Como se ha dicho anteriormente, la producción ejecutiva del primer «TV Format», a cargo de la editorial Oberta Publishing, ha contado con la colaboración del escritor y guionista Eloi Vila y del realizador cinematográfico Cesc Garsot. Se ha reunido un equipo formado por dos de los mayores expertos del país en la creación de programas televisivos de gran audiencia o de prime time.



Capacitación digital

El primer «TV Format», titulado Cómo trabajar en equipo en entornos virtuales, lo podrán ver, en el Aula Virtual, los estudiantes de la asignatura Capacitación digital, de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC.

El programa, que dura unos veinticinco minutos, explica de qué manera los estudiantes deben trabajar en grupo en estudios en línea. Para entender la materia de una manera fácil y amena, el vídeo recurre a imágenes de Youtube y de otros canales audiovisuales, en las que se pueden ver desde famosas jugadas y goles de equipos de fútbol hasta un concierto de U2 o imágenes de una orquesta interpretando el Parsifal de Richard Wagner.

La directora de Contenidos de Oberta Publishing, Emi Fresneda, ha declarado: «Con el programa Timeline estamos transmitiendo valores, filosofías, formas de hacer y de trabajar que servirán a los estudiantes para entrar en un mundo virtual donde no estarán solos, y en el cual podrán contar con la ayuda de profesores, consultores y estudiantes».



Sobre Oberta Publishing

Oberta Publishing es la editorial de reciente creación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), resultado de la fusión entre la Editorial UOC (editora de textos divulgativos de calidad) y Eureca Media (compañía multidisciplinar de creación de contenidos corporativos audiovisuales). Con un equipo formado por treinta y nueve profesionales, ha alcanzado una facturación de unos tres millones de euros en sus primeros meses de actividad y prevé obtener un crecimiento del cincuenta por ciento en los próximos meses.

Oberta Publishing tiene como objetivo transformar los contenidos didácticos en formatos innovadores y altamente estimulantes para todo el mundo (como programas de radio o televisión, juegos en línea o aplicaciones, entre otros muchos), con la finalidad última de rebajar la actual tasa de abandono universitario en España, que actualmente es del diecinueve por ciento durante el primer año académico.