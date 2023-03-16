Las empresas y los profesionales apuestan por la formación en línea

Per Àngels Doñate

Pero no solo la demanda por parte de estudiantes y la apuesta del sector educativo por el aprendizaje virtual consolidan el auge del sector. El mundo empresarial también cree en el e-learning, tal como demuestra el estudio «El perfil del empresario con relación a la formación en línea», elaborado por Àngels Fitó, directora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, Maria Jesús Martínez, directora del grado de Dirección y Administración de Empresas de la UOC, y Soledad Moya, profesora del Departamento de Finanzas y Control de Gestión de EADA Business School.

Según este trabajo, para los empleadores, las universidades en línea son igualmente válidas a la hora de formar en competencias. Algunas características de los empleadores, como la edad y el sexo, influyen, pese a todo, en esta percepción. Así, las mujeres y el colectivo más joven reconocen significativamente mejor las virtudes de la metodología de enseñanza/aprendizaje en línea en cuanto al logro de competencias como la organización del trabajo, la utilización de las TIC o la capacidad de análisis y síntesis o de tomar decisiones. En cuanto a la opinión de los empleadores en función del ámbito, las empresas más intensivas en el uso de las TIC reconocen la prevalencia de la formación en línea para el desarrollo de competencias como la comunicación o el liderazgo.

La formación para la empleabilidad, clave

Las expertas sostienen que la gran ruptura en la enseñanza universitaria será el diseño de la formación para la empleabilidad, una formación basada en competencias, más adecuada para la formación a lo largo de la vida. De hecho, según publica The Economist 2004, un 27 % de los empleadores europeos encuestados por McKinsey («Education to employment: Getting Europe’s youth into work») admitieron haber dejado una plaza vacante en el último año al no haber encontrado un profesional con las características deseadas. Un tercio llegó a reconocer que la falta de competencias está causando grandes problemas a su negocio. Todavía más preocupantes son los datos recogidos por la última encuesta a empresas europeas de CEDEFOP (2013): el 40 % de los empresarios expresaba dificultades para encontrar trabajadores con las competencias adecuadas puesto que «los sistemas educativos imparten a los titulados del futuro las competencias requeridas por la industria del pasado».

Precisamente, en las jornadas «Cataluña Futuro: el mercado de trabajo y el capital humano» (Poblet, 2014) los empresarios reconocieron que las habilidades son un activo fundamental para las personas, las empresas y las sociedades. Cataluña, según calificaciones de la UE y la OCDE, presenta un elevado grado de desajuste en términos de cualificaciones y habilidades entre trabajadores y puestos de trabajo. Por lo tanto, el reto de las universidades pasa por formar en competencias para la empleabilidad, sobre todo después de la fuerte recesión económica. Por eso, los graduados universitarios tienen que desarrollar aspectos como la flexibilidad, la gestión del conocimiento, la capacidad de innovación o el emprendimiento.

Para hacer frente a esta situación de déficit competencial, es necesario extender la formación a lo largo de la vida.En este contexto la formación online toma mucho sentido, dado que permite conciliar vida laboral y familiar con estudios y puede ejercer un rol de liderazgo, ofreciendo una formación de calidad altamente profesionalizadora, tanto a profesionales como a empresas para formar a sus empleados.

La formación a medida, apuesta empresarial

El informe de Randstad «Tendencias en la formación» apunta que una de cada cuatro empresas aumentará en 2015 el presupuesto de formación de sus trabajadores y un 68 % lo mantendrá. Y tal como apunta «The European e-learning overview», el gasto en e-learning en Europa se prevé que se incremente un 23 % entre 2012 y 2017, incluyendo un crecimiento del 13 % en el caso de la formación a medida. Tanto para los trabajadores de pymes como para los de grandes empresas, en el Estado español, el uso del aprendizaje virtual ha pasado del 38 % al 44 % (de 2010 a 2012). De hecho, la expansión de este tipo de formación en el ámbito corporativo la lideran el Reino Unido y España. Estos datos todavía son más significativos en Estados Unidos, donde el 84,2 % de las empresas utilizan el aprendizaje virtual para algún tipo de formación (encuesta Kineo).

Desde 2007 y hasta 2014, más de 55 empresas o instituciones han confiado en la UOC para formar a sus trabajadores, en programas a medida. En total, 38.801 trabajadores y trabajadoras se han beneficiado de los mismos. Una de las empresas que ha confiado la formación de sus empleados a la UOC ha sido Catalana Occidente. Rosa Andreu, de la empresa de seguros,afirma: «Buscábamos una formación de continuidad para directores de sucursal consolidados (profesionales con alta responsabilidad, que gestionan un negocio y un equipo con trabajadores internos y externos). No queríamos una propuesta superficial o demasiado teórica. La UOC nos ha aportado la posibilidad de hacer una formación de posgrado de calidad, con créditos universitarios oficiales, lo que supone un atractivo para los trabajadores, que ven reconocido su esfuerzo. Pero además, como el colectivo al que nos dirigíamos está por toda España, hacerlo online nos ha permitido llegar a todos».

Andreu añade que «la formación forma parte de la cultura de nuestra empresa y es imprescindible para no perder el tren. Nuestros trabajadores son gente muy formada a nivel interno pero hay que sacarlos del día a día, facilitar que den una mirada al exterior. Los profesionales ya mostraban interés por hacerlo, la empresa quería apostar por ello y la UOC también trabajaba en esta línea. Unas ocho personas han participado en el máster de Dirección de marketing y comercial».

Daniel Orta, jefe de selección, desarrollo y formación de OTIS, comenta que «uno de nuestros valores culturales son las personas». Por eso, entre otras acciones, «apostamos por su formación: en 2013 conseguimos una media de 35 horas de formación por trabajador».

Con la UOC tienen dos vías de colaboración principales, «por un lado, los profesionales pueden solicitar hacer grados y posgrados en la UOC. Por otro, hemos creado un módulo específico para el desarrollo de colectivos identificados como de alto potencial. En este programa amplio, hemos incluido el PGO (Programa de Gestión Otis), realizado a medida de nuestras necesidades. Está enfocado a alguna de las áreas de negocio identificadas como clave por los futuros directores: gestión de personas y equipos, gestión y análisis financiero, marketing y ventas, comunicación». Daniel considera que el modelo UOC le aporta tres ventajas: «permite llegar a un número mayor de trabajadores, facilitando que todos tengan acceso a formación universitaria de calidad; permite recibir formación, conciliándola con la vida personal y profesional, y se obtiene un ahorro en costes asociados como traslados, alquiler de salas u otras logísticas asociadas a la formación tradicional/presencial».

Perfil de los graduados y graduadas

El día 15 de noviembre en Barcelona –en tres actos que tendrán lugar en el Auditorio­–, el 29 de noviembre en Madrid (en el Auditorio Nacional de Música) y el 20 de marzo en México DF, la UOC celebrará las ceremonias de graduación, presididas por el rector Josep A. Planell. Los padrinos de estas graduaciones serán Pere Vallès i Fontanals, miembro del Patronato de la Fundación por la UOC y consejero delegado y director general en Scytl, y Jorge Saiz González, director general de Política Universitaria en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y docente colaborador de la UOC.

En total, se graduarán 4.280 personas de titulaciones oficiales y 682 de titulaciones propias. En cuanto a titulaciones oficiales, 2.876 de los estudiantes son catalanes, 1.242 del resto del Estado español, 162 de más de 60 países de todo el mundo (en Colombia, 62 estudiantes, 6 en Ecuador, 33 en Andorra, y 11 en Alemania, a modo de ejemplo). De estos, 2.167 son mujeres y 1.951 son hombres. La mayoría tienen más de 40 años (1.135 graduados), 814 tienen entre 36 y 40 años y también hay que destacar que 345 estudiantes tienen entre 21 y 25 años.

El segundo ciclo de Psicopedagogía será la titulación más representada, con 273 graduados. Ciencias Empresariales, con 243, Administración y Dirección de Empresas con 191, y Derecho con 176, son, como habitualmente, las que gradúan más estudiantes. El máster universitario de Prevención de riesgos laborales (103 graduados), el máster universitario de Educación y TIC (56) y el máster universitario de Gestión cultural (51) son las titulaciones de posgrado oficiales con más estudiantes que forman parte de esta promoción.