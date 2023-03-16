La UOC promueve los buenos hábitos alimentarios de las familias

Ha puesto en marcha la campaña la vocalía de Alimentación y Nutrición del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona (COFB), con la colaboración de Laboratorios Ordesa. Y cuenta con la participación de las 2.200 oficinas de farmacia de Barcelona. «Dando herramientas para facilitar el consejo alimentario desde la farmacia trabajamos para evitar que en un futuro estos niños sean adultos con problemas derivados del exceso de peso, como por ejemplo la diabetes y patologías cardiovasculares, entre otras muchas», explica Anna Bach, vocal de Alimentación y Nutrición del COFB.



«Algunos estudios muestran que los niños con una alimentación desequilibrada o sobrealimentados tienen el doble de riesgo de sufrir obesidad en la edad adulta», explica la Dra. Montserrat Rivero, directora general científica de Laboratorios Ordesa.





Tres estudiantes de la UOC se han implicado en el proyecto



Fruto de un convenio de colaboración entre la UOC y el COFB, estudiantes del máster universitario de Nutrición y salud pueden hacer prácticas en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona. En esta campaña de buenos hábitos alimentarios, se han implicado tres estudiantes que han realizado su proyecto de trabajo final de máster bajo la supervisión de la Dra. Anna Bach.



Según Alícia Aguilar, directora de este máster, «apoyamos este tipo de campañas porque queremos contribuir a mejorar la educación alimentaria y la adquisición de hábitos saludables en nuestra población. Y por eso es fundamental la implicación del máximo número de colectivos: administración, sanidad, empresa, medios de comunicación... La alimentación es un fenómeno transversal y multidisciplinario en el cual se tienen que tener en cuenta también los factores sociales, culturales y económicos», concluye.