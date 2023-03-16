Máster universitario de Responsabilidad social corporativa. A pesar de que tiene una orientación tanto profesional como académica e investigadora, busca formar profesionales capaces de implementar sistemas de gestión de la RSC en sus organizaciones, y que estas organizaciones sean sostenibles desde una perspectiva económica pero también ambiental y social. Máster universitario de Turismo, sostenibilidad y TIC. Con tres itinerarios de optatividad (dos de los cuales están vinculados a la orientación professionalitzadora y otro a la de investigación), este máster ofrece la formación para hacer que la sostenibilidad, el uso avanzado de las TIC y la visión inclusiva de la gobernanza sean los tres ejes articuladores de los procesos de innovación de la actividad turística. Máster interuniversitario de Psicología general sanitaria. Tiene por objetivo principal preparar a los estudiantes como psicólogos del ámbito de la salud y habilitarlos para el ejercicio regulado de la profesión reconocida como psicólogo general sanitario. Máster interuniversitario de Criminología y ejecución penal. Coordinado por la Universidad Pompeu Fabra, está diseñado para que los estudiantes profundicen en las bases teóricas y empíricas de la criminología, del funcionamiento del sistema penal y de la ejecución de las sanciones penales. Grado de Ciencias Sociales. En un mundo cada vez más globalizado, este grado quiere profundizar en el conocimiento de los principales debates en las ciencias sociales y detectar ámbitos emergentes.