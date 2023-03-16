Por Anna Torres





Por volumen de matriculados, lo siguen el máster universitario de Fiscalidad (con 305 personas), el de Nutrición y salud (291), el de Dirección de empresas (240) y el de Gestión cultural (199).



También es interesante destacar que de los 2.342 estudiantes de los 14 másteres universitarios que se ponen en marcha hoy, más del 69 % son mujeres. La UOC ofrece un total de 37 másteres universitarios, la mayoría de los cuales empezaron la docencia a mediados de septiembre.





Economía y empresa continúa en el número 1 del ranking



En cuanto a los 1.500 estudiantes de títulos propios, destaca que una tercera parte se ha matriculado del ámbito de economía y empresa (419 personas) y casi un 20 % (299) de informática, multimedia y telecomunicación.



Del primer ámbito, destaca el elevado interés por los recursos humanos, la gestión económica y el marketing y la comunicación. Del segundo, destaca la inteligencia de negocio (business intelligence) y la bioinformática y bioestadística.





Redes sociales y conflictos, tendencias a la alza



Del ámbito de la comunicación y la información, se evidencia un elevado interés por la oferta formativa en redes sociales, y en el marco de la Escuela de Cooperación, por la conflictología.

*Datos provisionales a 14 de octubre, con la matrícula todavía abierta.





25.000 estudiantes de grado



El 17 de septiembre arrancó el curso para cerca de 25.000 estudiantes de grado, unos 3.000 más que el curso pasado. De estos, casi un 20 % cursan el grado de Psicología, un 17 % el de Administración y Dirección de Empresas y un 12 % el de Derecho.



También empezaron la docencia 23 de los 37 másteres universitarios que ofrece la UOC, entre los que cabe destacar el liderazgo del de Educación y tecnologías de la información, el de Seguridad informática, el de Prevención de riesgos laborales y el de Abogacía, con más de 300 estudiantes cada uno.