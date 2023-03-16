Más de 7.000 estudiantes cursarán fuera de Cataluña alguna de las titulaciones que ofrece la UOC en este segundo semestre, que ha empezado este miércoles. Además de Andorra, entre los países extranjeros con más estudiantes destacan Colombia, Alemania y el Reino Unido. Por otra parte, Psicología, Administración y Dirección de Empresas y Derecho siguen como los grados más solicitados: después del periodo de matriculación durante este mes de febrero, un 50 % de los estudiantes de grado optan por una de esas tres titulaciones.



En total, más de 34.000 personas empiezan un nuevo semestre en alguna de las titulaciones de la UOC, es decir, los grados, los másteres oficiales y las titulaciones del plan antiguo, así como otras ofertas formativas como la Escuela de Lenguas o el Ateneo universitario. De estos estudiantes, cerca de 22.000 cursan alguna de las titulaciones de grado, en las que cerca de un 19 % cursarán Psicología, casi un 18 % Administración y Dirección de Empresas y más de un 12 % Derecho. Les siguen otras titulaciones como Ingeniería Informática, Educación Social y Comunicación. También sobresalen los más de 2.700 estudiantes que seguirán este semestre alguno de los másteres universitarios, entre los que destacan Educación y TIC (e-learning), Prevención en riesgos laborales y Seguridad en TIC, seguido del máster de Dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje, el de Ingeniería informática y el de Aplicaciones multimedia.



Más de 5.400 estudiantes todavía cursarán este semestre alguna de las titulaciones del plan antiguo (licenciaturas, diplomaturas e ingenierías), en las que, en cuanto a titulaciones con mayor número de estudiantes, se reproducen unas preferencias similares a los grados. Así pues, Psicopedagogía, Ciencias Empresariales y Derecho son las titulaciones que aglutinan un número más elevado de matriculados.



De los 7.000 estudiantes que cursan alguna titulación fuera de Cataluña, el País Valenciano, con más de 1.400 matriculados, y las islas Baleares, con más de 1.300, son los territorios con más estudiantes matriculados, así como la Comunidad de Madrid, con más de 1.200, y Andalucía, con cerca de 600, seguidas por Galicia y las islas Canarias, que aglutinan unos 300 estudiantes cada una. Además, hay que añadir el millar de estudiantes que estudiarán en la UOC este semestre fuera del Estado español en un total de 76 países, entre los que destacan Colombia, Alemania, el Reino Unido, Francia y Estados Unidos.



En cuanto a Cataluña, la mayor parte de los cerca de 23.000 estudiantes matriculados este semestre se concentra en el ámbito metropolitano de Barcelona, principalmente en la comarca del Barcelonès (más de 7.000), seguida del Vallès Occidental (2.778), el Baix Llobregat (2.369), el Maresme (1.397) y el Vallès Oriental (1.249).





Interés por los idiomas



Además del volumen de estudiantes residentes fuera de Cataluña, el interés por estudiar idiomas extranjeros queda patente en el volumen de estudiantes que cursan asignaturas de lenguas en la UOC, cerca de 6.600 estudiantes, más 3.500 de ellos matriculados directamente en la Escuela de Lenguas de la UOC. Además de esta oferta, 300 estudiantes empiezan también este miércoles el Ateneo universitario, que permite cursar asignaturas por libre sin realizar la titulación entera.





Algo más de mujeres que de hombres y entre 25 y 45 años



Asimismo, hay que tener en cuenta que, del total de estudiantes matriculados este semestre, las mujeres siguen siendo algo más numerosas que los hombres, un 52 % por delante de un 48 % aproximadamente.



La franja de edad media de los estudiantes de la UOC sigue siendo mayoritariamente entre los 25 y los 45 años, un 65 % del total de matriculados este semestre. También destaca el aumento continuo de estudiantes menores de 25 años que optan por estudiar en la universidad en línea en vez de la presencial, un 25 % del total. El 10 % restante de los estudiantes de la UOC son mayores de 45 años.