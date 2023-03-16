Según el texto que la UOC ha remitido a los grupos parlamentarios, la universidad virtual es «extremadamente respetuosa con la propiedad intelectual de los autores i con el cumplimiento de la normativa en este ámbito». Un ejemplo es que la UOC fue la primera universidad que firmó un acuerdo con el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), que mantiene, y por el cual la UOC abona cantidades importantes en concepto de derechos de autor.

Sin embargo, el Proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, aprobado por Real decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, establece que las entidades gestoras de derechos colectivos podrán cobrar a las universidades por las obras en Creative Commons que reproduzcan y difundan a sus estudiantes. Es por este motivo que los expertos de la UOC aseguran que si se mantiene el texto como se propone, la actividad de las entidades gestoras de derechos de autor estará perjudicando de manera grave los derechos que la UOC y el resto de universidades tienen de explotación y publicación en abierto de las obras que adquieren, y causará un grave perjuicio económico.

La UOC es uno de los principales productores de contenidos universitarios en catalán, ya que es titular de más de 20.000 obras. Desde el año 2010 adquiere de manera regular el derecho de explotación de las obras que encarga con la facultad de publicarlas en Creative Commons. La adquisición de estas obras supone una inversión de millones de euros para la UOC.