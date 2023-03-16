Un libro desvela siete fracasos que han cambiado el mundo¿Se puede esperar algo bueno de una siestecilla? ¿Tener los pechos pequeños puede inducir a idear un sistema para teledirigir torpedos de manera segura? ¿Un acto desleal de una tal señora Smith puede hacer avanzar la tecnología? ¿Los pañales de los astronautas hacen peligrar las pinzas de tender la ropa? ¿Perder la erección puede iluminar a un hombre y un pueblo? Las respuestas las encontraréis en el último libro del catedrático Llorenç Valverde: Set fracassos que han canviat el món. Del rentavaixelles a la telefonia mòbil, de Editorial UOC.
En palabras del escritor Tomeu Mestre, «este libro tiene mucha sal y mucha gracia, porque es entretenido y divertido. Pero, por encima de todo, es un libro científico capaz de demostrar que ni la historia de los inventos, ni la ingeniería, ni ningún otro aspecto de la creación tienen derecho a ser aburridos. Así que, además de lúdico, ¡es un libro lúcido!».
El libro se ha presentado este martes en el Foro de FNAC Arenas (Gran Vía de las Cortes Catalanas, 373, Barcelona) y ha contado con la participación de Enric Banda, director del área de Ciencia y Medio Ambiente de La Caixa; Josep A. Planell, rector de la UOC, y el autor, Llorenç Valverde, ex vicerrector de Tecnología de la UOC.
Valverde es matemático e informático, catedrático del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) y ex vicerrector de Tecnología de la UOC.