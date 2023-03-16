Un libro desvela siete fracasos que han cambiado el mundo

En palabras del escritor Tomeu Mestre, «este libro tiene mucha sal y mucha gracia, porque es entretenido y divertido. Pero, por encima de todo, es un libro científico capaz de demostrar que ni la historia de los inventos, ni la ingeniería, ni ningún otro aspecto de la creación tienen derecho a ser aburridos. Así que, además de lúdico, ¡es un libro lúcido!».



El libro se ha presentado este martes en el Foro de FNAC Arenas (Gran Vía de las Cortes Catalanas, 373, Barcelona) y ha contado con la participación de Enric Banda, director del área de Ciencia y Medio Ambiente de La Caixa; Josep A. Planell, rector de la UOC, y el autor, Llorenç Valverde, ex vicerrector de Tecnología de la UOC.



Valverde es matemático e informático, catedrático del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) y ex vicerrector de Tecnología de la UOC.