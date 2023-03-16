Por Àngela Plaza





Como universidad pionera en la integración de las TIC en el ámbito educativo, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) se reafirma como referente en la inclusión de la tecnología en las aulas con el máster de Educación y TIC (e-learning). Estos estudios, aprobados como máster universitario en 2006, ya han formado a cerca de 900 maestros y profesores en la incorporación de las TIC en cualquier contexto educativo. Se trata de uno de los másteres universitarios, del ámbito de la educación y las TIC, más solicitados en el Estado español, que tiene una media de matrícula de 300 nuevos estudiantes por año académico.





Contenidos en evolución constante



El máster de educación y TIC (e-learning) se inició en 2004, pero las primeras experiencias de posgrado sobre esta materia se sitúan en 1998. En aquel momento, los estudios pasaron por diferentes tipos y programas, como el título de Formadores en línea, que contó con 58 estudiantes y, poco después, el de posgrado de Diseño de materiales multimedia, que aglutinó a 21 inscritos.



Con el paso del tiempo, la UOC aumentó su pericia en el uso de las TIC y la educación, lo que permitió detectar numerosas necesidades de formación de los docentes en línea. En 2004, a partir de esta experiencia como modelo de educación en línea y de la experiencia con la oferta que había habido hasta entonces, se configuró un posgrado propio con el nombre de máster internacional de E-learning. El programa siguió evolucionando y adaptándose a las nuevas demandas y necesidades. De este modo, en 2006, después de hacer los trámites correspondientes para que fuera reconocido como máster oficial, se convirtió en el actual máster universitario de Educación y TIC (e-learning). El máster, que forma a docentes, diseñadores, gestores y administradores del mundo educativo y empresarial, está en constante evolución para dar respuesta a las necesidades actuales. «Hemos ido adaptando el plan de estudios a la realidad educativa y, por lo tanto, se encuentra en evolución constante», explica Lourdes Guàrdia, directora del programa del máster universitario de Educación y TIC (e-learning).



En este sentido, la metodología de este máster, en una buena parte de las asignaturas, se basa en estudios de caso y, por lo tanto, es fundamentalmente práctica. La resolución de problemas reales permite que los estudiantes desarrollen sus capacidades a partir de las diferentes habilidades trabajadas.





Un incremento sostenido



El máster de Educación y TIC (e-learning) ha registrado, desde su aprobación como máster oficial, en 2006, un crecimiento sostenido de su número de graduados. Centrándonos específicamente en los graduados del título de máster, la UOC ha formado a cerca de 800 profesionales en el conocimiento de las TIC para su uso en diferentes escenarios educativos. A continuación solo se presentan los datos de graduación de los estudiantes que cursan el máster entero, pero los datos de graduados que cursan una parte en el marco de un convenio internacional, o como un itinerario de posgrado, ampliarían este número a más de 1.500 graduados.







Cómo es el estudiante del máster



El perfil de los estudiantes es muy diverso en cuanto a procedencia y estudios previos. La media de edad se sitúa en los 39 años. La franja de edad con más estudiantes es la que va de los 32 años a los 41, lo que representa un 57 % del número total de estudiantes. En cuanto al sexo, el 59,6 % de los estudiantes son mujeres y el 40,4 % restante, hombres.



Franjas de edad y sexo de los estudiantes





En cuanto a distribución geográfica, el Estado español representa el 95 % del total de estudiantes, a pesar de que de estos alumnos, el 95 % provienen de comunidades de lengua catalana y que, por lo tanto, han realizado sus estudios en catalán. El número de estudiantes en catalán del máster ha crecido -a excepción del año 2012, en que registró un pequeño retroceso-, de forma sostenida, desde su puesta en marcha.



Por otro lado, el máster Educación y TIC (e-learning) participa en programas de intercambio de estudiantes de países de Latinoamérica. Aunque estos estudiantes no cursan el máster entero, sino algunas asignaturas, hay que destacar que el grueso más importante está en Colombia, con un 69 % de los alumnos, y México, con un 12 % del total. Este año, se ha iniciado un convenio nuevo con Chile, que, de momento, «aporta un buen número de estudiantes nuevos», indica Guàrdia.



En cuanto al perfil profesional de los estudiantes, su origen académico es muy diverso. Tal como apunta Lourdes Guàrdia, «la gran mayoría es profesorado de primaria, secundaria y del ámbito universitario», como es el caso de Josep-Lluís López, que eligió estudiar el máster para profundizar en su tarea de docente. Formado como psicopedagogo, López asegura que los conocimientos adquiridos le han permitido incorporar las TIC como herramientas definidoras de su práctica docente. «Las utilizo como recursos psicopedagógicos para definir tanto las competencias como los objetivos, la metodología, los espacios y los criterios de evaluación de mi aula», explica López.



En segundo lugar, el grueso más importante está formado por editores del ámbito de la educación, seguido por profesionales del sector tecnológico -que optan por el itinerario de diseño de recursos y de actividades de aprendizaje- y responsables de formación, tanto de empresas privadas como de la Administración pública, que eligen el itinerario de liderazgo de proyectos.





Un nuevo nicho profesional



Hay que destacar que, entre las personas que se forman en el máster de Educación y TIC, también existe un perfil de estudiante que no proviene del ámbito de la educación, pero que se matricula en el máster porque ha detectado la demanda de un nuevo perfil profesional.



Este es el caso de Ivan Alsina, psicólogo de formación, que gracias al máster ha podido ampliar sus perspectivas profesionales. «Mi voluntad era profundizar y conocer cómo se pueden utilizar satisfactoriamente las TIC en la educación, actualizar mis conocimientos sobre estas tecnologías y, en definitiva, convertirme en un profesional más versátil», afirma Alsina. Después de su graduación, Alsina ha empezado a realizar funciones de consultor-docente en distintos programas de posgrado de la UOC, se ha integrado como investigador en un proyecto de investigación europeo relacionado con el ámbito de la educación y las TIC y trabaja en nuevos proyectos para diseñar, desarrollar y evaluar nuevas aplicaciones, recursos y estrategias educativas basadas en la tecnología de la realidad virtual y la realidad aumentada.



El uso de las TIC en el mundo educativo es un hecho imparable, puesto que, en una sociedad cada vez más tecnológica, es indispensable que las instituciones educativas sean capaces de reflejar esta nueva realidad y formar de forma efectiva para que los estudiantes puedan desarrollarse e integrarse sin problemas. «No puedo imaginarme que a un docente de hoy en día no le pidan que tenga un mínimo de dominio de las TIC», considera Lourdes Guàrdia. «La educación no es un concepto aislado sino que forma parte de la sociedad y, por lo tanto, si en la vida cotidiana tenemos que usar tecnología, en el contexto educativo y en las aulas, también», concluye Guàrdia.