La UOC publica la primera memoria de responsabilidad social

Por Ricard Gili





Esta memoria, argumenta el rector de la UOC, Josep A. Planell, tiene el propósito de «revalorizar la tarea de la UOC en la formación de profesionales y ciudadanos responsables y aspira a impulsar la responsabilidad social, integrándola de una manera natural en todos los ámbitos de la Universitat». En este sentido, la memoria es la expresión de la voluntad de la UOC de avanzar en el camino marcado por los cinco grandes valores de su actividad: compromiso, respeto, transparencia, profesionalidad y sostenibilidad en cuanto a todos nuestros grupos de interés y la sociedad en general.





La producción científica y la transferencia, pilares de la UOC



La memoria de responsabilidad social incluye los compromisos de la UOC con una decena de ámbitos y los principales logros que se han conseguido en cada uno. Entre estos, están los compromisos con la ética y el buen gobierno, con la docencia y la calidad, con la investigación, con los estudiantes y graduados y también con el medio ambiente. De cada uno de los ámbitos se recogen decenas de datos que permiten hacer ver la evolución de la UOC y el punto en que se encuentra.



En el ámbito de la calidad y la docencia, la memoria constata que la relación de la UOC con sus grupos de interés es fluida. Así, los estudiantes valoran con un 4,15 sobre 5 la calidad de las asignaturas del curso 2012-2013, ligeramente por encima del curso anterior.



Uno de los pilares de la UOC es la producción científica y la transferencia que se hace a la sociedad, ámbitos en que esta universidad crece desde 2010. Algunos indicadores que lo evidencian son la tramitación de más de mil contratos con otras entidades del sector público y privado, el inicio del proceso de revalorización y comercialización de los resultados de investigación, la creación al final del año 2012 de la empresa derivada Open Evidence y la aceptación de la solicitud de modelo de utilidad presentado a la Oficina Española de Patentes y Marcas.



El compromiso con el territorio y la internacionalización son otros elementos clave de la UOC. En este último ámbito, se promueven acuerdos con universidades y organismos extranjeros que permiten, por ejemplo, la captación de nuevos estudiantes y la posibilidad de aumentar la oferta formativa.





La UOC, premiada por apostar por la igualdad y la integración



Para fomentar la igualdad, la integración y el respecto a la diversidad, la UOC dispone del Plan de atención a la diversidad funcional y el Plan de igualdad. Este compromiso ha sido reconocido con los reconocimientos que ha recibido la Universitat en varios ámbitos durante el curso 2012-2013. Cabe destacar una mención especial en el Premio Barcelona a la Empresa Innovadora en Medidas de Tiempo y Conciliación por el proyecto de organización laboral conocido como «e-Trabajo», que permite a los trabajadores de la UOC una mayor conciliación de la vida laboral y personal. Y también el premio que han recibido dos aplicaciones móviles desarrolladas por la UOC y destinadas al aprendizaje -CloudTime y Tándem- en el Concurso Internacional LTI App Bounty.



Otro dato a destacar en este ámbito es el que constata que la UOC es la primera universidad de Cataluña a la hora de acoger estudiantes con discapacidad y la cuarta del Estado español. En Cataluña acoge un 36,7 % del total y en el conjunto del Estado un 4,06 %.



Todo ello, en palabras del rector Josep A. Planell, evidencia que «la UOC es una institución comprometida con la sociedad. Lo podemos decir sin tapujos».





El impulso de la responsabilidad social en la UOC



La elaboración de esta memoria ha permitido identificar y hacer un primer análisis de elementos que nuestra universidad ya lleva a cabo en materia de responsabilidad social. En este sentido, indica el director del área de Personas y Responsabilidad social de la UOC, José Miguel de la Dehesa, «la memoria no es solo una mirada al pasado, sino que también tiene el propósito de apuntar los retos que se tienen que afrontar en este ámbito en el futuro», entre los que está cómo se puede gestionar la responsabilidad social en la UOC y cómo se puede convertir en un campo tan participativo como sea posible.



El impulso de la responsabilidad social es un objetivo que se sitúa en el marco del Plan estratégico de la UOC 2014-2020 y que va ligado estrechamente a los valores inspiradores de la actividad de la universidad. El reto final, remarca el rector Josep A. Planell, «es aumentar nuestra transparencia y nuestro compromiso con un modelo de desarrollo más sostenible».



Los cinco grandes valores de la UOC -compromiso, respeto, transparencia, profesionalidad y sostenibilidad- encajan con la esencia de la responsabilidad social, una práctica basada en el compromiso de una organización de dar respuesta equilibradamente a las expectativas y las necesidades de sus grupos de interés y la sociedad en general. Esta responsabilidad se demuestra en la contribución activa y voluntaria para mejorar la situación laboral, social, ambiental y de governança, entre otras, de la misma institución -en este caso la UOC- y de la sociedad en general.