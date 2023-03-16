La UOC ofrece a los profesores un MOOC para que saquen el máximo provecho a las TIC en el aulaLos docentes que quieran explorar y aprender qué herramientas tecnológicas mejoran el proceso de aprendizaje de sus alumnos podrán hacerlo gracias al MOOC de Hands-On ICT, proyecto europeo coordinado por la UOC. El día 27 de octubre se pone en marcha la tercera edición del primer MOOC facilitado en siete lenguas (inglés, catalán, castellano, francés, griego, esloveno y búlgaro). A día de hoy hay 1.776 inscritos, un 45 % más que en la pasada edición.
Es un MOOC con un enfoque práctico en el que los educadores crearán una actividad de aprendizaje a punto para ser incorporada en su docencia.
Los participantes en este MOOC:
- aprenderán a usar las herramientas TIC para la enseñanza-aprendizaje;
- aprenderán cómo aplicar el Learning Design Studio;
- diseñarán una actividad de aprendizaje que pueden usar en la docencia;
- disfrutarán de los beneficios de la mentoría entre iguales (peer-mentoring), como mentores y como discípulos;
- se beneficiarán de la ayuda de un grupo de facilitadores internacionales;
- formarán parte de una comunidad internacional de TIC y educación;
- probarán nuevas herramientas de enseñanza-aprendizaje como Canvas, ILDE, Hangouts y otras.
MOOC gratuito
El MOOC es gratuito y empezará el 27 de octubre. Dura cinco semanas y al final del curso los participantes obtendrán un certificado de participación y un conjunto de insignias (badges en inglés) compatibles con Mozilla OpenBadges.
Además, el profesorado de primaria y secundaria de Cataluña que aporte pruebas de cómo la experiencia se ha transferido a su aula obtendrá un certificado oficial del Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña.
A las personas que hacen posible que este MOOC se lleve a cabo en siete lenguas en paralelo se las llama facilitadores.