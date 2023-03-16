Es un MOOC con un enfoque práctico en el que los educadores crearán una actividad de aprendizaje a punto para ser incorporada en su docencia.



Los participantes en este MOOC:



aprenderán a usar las herramientas TIC para la enseñanza-aprendizaje;

para la enseñanza-aprendizaje; aprenderán cómo aplicar el Learning Design Studio ;

; diseñarán una actividad de aprendizaje que pueden usar en la docencia;

disfrutarán de los beneficios de la mentoría entre iguales ( peer-mentoring ), como mentores y como discípulos;

), como mentores y como discípulos; se beneficiarán de la ayuda de un grupo de facilitadores internacionales;

formarán parte de una comunidad internacional de TIC y educación;

probarán nuevas herramientas de enseñanza-aprendizaje como Canvas, ILDE, Hangouts y otras.



MOOC gratuito



El MOOC es gratuito y empezará el 27 de octubre. Dura cinco semanas y al final del curso los participantes obtendrán un certificado de participación y un conjunto de insignias (badges en inglés) compatibles con Mozilla OpenBadges.



Además, el profesorado de primaria y secundaria de Cataluña que aporte pruebas de cómo la experiencia se ha transferido a su aula obtendrá un certificado oficial del Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña.



A las personas que hacen posible que este MOOC se lleve a cabo en siete lenguas en paralelo se las llama facilitadores.

