El curso, diseñado por los profesores Christine Appel —recientemente nombrada directora del eLearn Center—, Joan-Tomàs Pujolà (UB) y Mar Gutiérrez-Colon (URV), tiene como objetivo mejorar las habilidades de habla de los estudiantes de inglés y de castellano como lenguas extranjeras mediante tecnologías en línea. A lo largo del MOOC, que está previsto que se ofrezca el próximo curso 2014-15, los estudiantes deberán interactuar con hablantes nativos de la lengua que estudian utilizando las nuevas tecnologías y todo tipo de materiales de herramientas en línea y materiales multimedia. También ofrecerán este curso las otras dos universidades que han colaborado, la UB y la URV.

Proyecto SpeakApps

La UOC impartirá este curso por medio de su plataforma SpeakApps, un proyecto europeo liderado por la UOC que pone al alcance del estudiante herramientas en línea para facilitar la práctica oral de una lengua. Este proyecto llena un vacío en la formación virtual de idiomas y permite ir mucho más allá de los simples ejercicios de gramática y de comprensión lectora.

De hecho, la Escuela de Lenguas de la UOC, con 8.000 personas matriculadas, incorpora las herramientas del proyecto SpeakApps en su metodología virtual de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Las herramientas 2.0 que aplica, entre otras, son el Langblog y la videoconferencia. El Langblog es un audioblog en el que el estudiante puede registrar en audio o vídeo su intervención como respuesta a la tarea planteada por el profesor así como reaccionar a les intervenciones previas de sus compañeros. En cuanto a la videoconferencia, permite practicar un idioma con el profesor u otros estudiantes en tiempo real y se pueden establecer conversaciones entre dos o más personas.

La UOC tiene también experiencia en herramientas de conversación per medio del proyecto Tandem, que permite la conversación entre estudiantes a distancia y supervisar su aprendizaje. Este MOOC precisamente se circunscribe en esta experiencia.