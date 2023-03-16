De acuerdo con sus objetivos, con Tandem MOOC los participantes podrán practicar oralmente inglés o español con otros estudiantes nativos de la lengua que están aprendiendo para adquirir fluidez y mejorar sus estrategias comunicativas.



Los MOOC son una modalidad de educación abierta consistente en la organización de cursos gratuitos mediante plataformas educativas en internet. La filosofía de estos cursos es la liberalización de la formación y el conocimiento para que lleguen a un público más amplio. Con todo, este no es un MOOC convencional, puesto que su eje central son las actividades que realizan los participantes mucho más que el acceso a unos contenidos. La herramienta llamada Tandem permite establecer conversaciones entre hablantes nativos de un idioma y el otro de forma ilimitada. Se trata de un entorno de videochat con un sistema que asigna automáticamente las parejas de estos dos idiomas y les propone una actividad de conversación que deberán ir resolviendo conjuntamente durante la sesión.





Más de quince años de experiencia en el aprendizaje de lenguas



Tandem MOOC utiliza una herramienta en línea para el aprendizaje oral de lenguas desarrollada en el marco del proyecto europeo, coordinado por la UOC, SpeakApps (2011-2014). La UOC aporta a los estudiantes una experiencia de más de quince años en la enseñanza de idiomas en línea, como avala, por ejemplo, su Escuela de Lenguas.